СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ, - заявление Бюро
СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
"Национальное бюро информирует, что сегодня СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро (сейчас действующие работники Укрзализныци). Вероятно они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", - говорится в сообщении.
А НАБУ считают, что эти действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов.
одна стара кегебевська контора, штовхається з іншою новомодною, за буржуйські гранти, але ж з тими ж мєнтами.
нас, знову від чогось відволікають?
За дбр не можна,це не воно вилучало клістрони з ракетних частин на Півдні, напередодні вторгнення.
https://youtu.be/xedXduXSAj8