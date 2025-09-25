РУС
Новости Обыск в НАБУ
СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ, - заявление Бюро

СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"Национальное бюро информирует, что сегодня СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро (сейчас действующие работники Укрзализныци). Вероятно они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", - говорится в сообщении.

А НАБУ считают, что эти действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов.

НАБУ (4602) СБУ (20440)
Норм сбу пресує набу.Ніззя на оп зазіхатися
25.09.2025 09:37 Ответить
щось цей серіал затягнувся!
одна стара кегебевська контора, штовхається з іншою новомодною, за буржуйські гранти, але ж з тими ж мєнтами.
нас, знову від чогось відволікають?
25.09.2025 09:39 Ответить
Фсб на своїй території побороли,кротокозирферму нейтралізували, тепер і за набу можна.
За дбр не можна,це не воно вилучало клістрони з ракетних частин на Півдні, напередодні вторгнення.
25.09.2025 09:41 Ответить
Своїх "вітюків" теж ніззя чіпати, вони ж свої.
25.09.2025 09:42 Ответить
У заброньованих від фронту свої розваги.
25.09.2025 09:43 Ответить
це агентурна робота проросійської кантори в Україні
25.09.2025 09:47 Ответить
СБУ міняє гру в одні ворота!

https://youtu.be/xedXduXSAj8
25.09.2025 10:10 Ответить
Якось так зненацька... тільки плівочки миндичя, очевидно з солодким голосом потужного, зажевріли на горизонті, зразу ьпочалпся боротьба за правду. вася маладєц.
25.09.2025 10:20 Ответить
мабуть такі плівочки десь ділися ,шо 🤡 так нервується досі ...
25.09.2025 10:35 Ответить
 
 