СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ, - заявление Бюро

СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"Национальное бюро информирует, что сегодня СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро (сейчас действующие работники Укрзализныци). Вероятно они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", - говорится в сообщении.

А НАБУ считают, что эти действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов.

