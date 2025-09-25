СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, - заява Бюро

СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Національне бюро інформує, що сьогодні СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро (наразі чинні працівники Укрзалізниці). Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ", - йдеться в повідомленні.

А НАБУ вважають, що ці дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

