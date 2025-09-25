1 972 10
СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, - заява Бюро
СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
"Національне бюро інформує, що сьогодні СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро (наразі чинні працівники Укрзалізниці). Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ", - йдеться в повідомленні.
А НАБУ вважають, що ці дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій.
одна стара кегебевська контора, штовхається з іншою новомодною, за буржуйські гранти, але ж з тими ж мєнтами.
нас, знову від чогось відволікають?
За дбр не можна,це не воно вилучало клістрони з ракетних частин на Півдні, напередодні вторгнення.
https://youtu.be/xedXduXSAj8