УКР
СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, - заява Бюро

СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Національне бюро інформує, що сьогодні СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро (наразі чинні працівники Укрзалізниці). Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ", - йдеться в повідомленні.

А НАБУ вважають, що ці дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

Читайте: Сплив строк давності: Суд звільнив від відповідальності ще одну обвинувачену у справі "Роттердам+"

НАБУ (5504) СБУ (13387)
+10
Фсб на своїй території побороли,кротокозирферму нейтралізували, тепер і за набу можна.
За дбр не можна,це не воно вилучало клістрони з ракетних частин на Півдні, напередодні вторгнення.
25.09.2025 09:41 Відповісти
Норм сбу пресує набу.Ніззя на оп зазіхатися
25.09.2025 09:37 Відповісти
У заброньованих від фронту свої розваги.
25.09.2025 09:43 Відповісти
Норм сбу пресує набу.Ніззя на оп зазіхатися
25.09.2025 09:37 Відповісти
щось цей серіал затягнувся!
одна стара кегебевська контора, штовхається з іншою новомодною, за буржуйські гранти, але ж з тими ж мєнтами.
нас, знову від чогось відволікають?
25.09.2025 09:39 Відповісти
Фсб на своїй території побороли,кротокозирферму нейтралізували, тепер і за набу можна.
За дбр не можна,це не воно вилучало клістрони з ракетних частин на Півдні, напередодні вторгнення.
25.09.2025 09:41 Відповісти
Своїх "вітюків" теж ніззя чіпати, вони ж свої.
25.09.2025 09:42 Відповісти
У заброньованих від фронту свої розваги.
25.09.2025 09:43 Відповісти
це агентурна робота проросійської кантори в Україні
25.09.2025 09:47 Відповісти
СБУ міняє гру в одні ворота!

https://youtu.be/xedXduXSAj8
25.09.2025 10:10 Відповісти
Якось так зненацька... тільки плівочки миндичя, очевидно з солодким голосом потужного, зажевріли на горизонті, зразу ьпочалпся боротьба за правду. вася маладєц.
25.09.2025 10:20 Відповісти
мабуть такі плівочки десь ділися ,шо 🤡 так нервується досі ...
25.09.2025 10:35 Відповісти
Як то цікаво, Зеленський вирішив що набу погрожує Безпеці України....то ті детективи набу що розміновували Чонгар?
25.09.2025 11:36 Відповісти
 
 