УКР
Обшуки у колишніх працівників НАБУ не пов’язані із тиском на антикорупційні органи, - СБУ

СБУ прокоментувало слідчі дії в експрацівників НАБУ

У СБУ заперечили, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" пов'язані із тиском на незалежність антикорупційних інституцій.

Про це йдеться в заяві Служби безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"25 вересня Служба безпеки України розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці. Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.

Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники. Усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України", - йдеться в повідомленні.

У Службі додали, що будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими.

25 вересня у НАБУ повідомили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Бюро, які наразі є працівниками "Укрзалізниці".

СБУ прокоментувало слідчі дії в експрацівників НАБУ

ой пи* дите як дихаїте !!!
показати весь коментар
25.09.2025 11:47 Відповісти
Чесно чесно?Ну і гуд.Ми навіть і не повязували
показати весь коментар
25.09.2025 11:47 Відповісти
Ми так і подумали що обшуки не пов'язані з тиском на НАБУ. Ета другоє.
показати весь коментар
25.09.2025 11:48 Відповісти
СБУ не повʼязана із безпекою України.
показати весь коментар
25.09.2025 11:52 Відповісти
Угу, ви просто мимо проходили
показати весь коментар
25.09.2025 11:55 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 11:58 Відповісти
Замість того що б знищувати ворогів на окупованих територіях і в рф ,СБУ перетворилась на захисника Банкової.
показати весь коментар
25.09.2025 12:00 Відповісти
Конкурети.

Гучні заголовки, а по факту хто більше вкрав.

https://imgbb.com/
показати весь коментар
25.09.2025 12:08 Відповісти
А на кого?
показати весь коментар
25.09.2025 12:10 Відповісти
А чому не коментують підміну Узбекистану на Дагестан в своєму "чесному розслідуванні"?
показати весь коментар
25.09.2025 12:14 Відповісти
Та ні, ну шо ви? А малюк-піздюк без тиску на свій "орган" своїх "чесних" СБУшників не хоче обшукати.
Ні?, то інше? так можна і себе вийти.
показати весь коментар
25.09.2025 12:28 Відповісти
хтось ..наколядував.. без дозволу і не доложив у кишені зверху
показати весь коментар
25.09.2025 13:22 Відповісти
НІКОЛИ,НІКОЛИ СПЕЦСЛУЖБИ НЕ ГОВОРИЛИ І НЕ ГОВОРЯТЬ ПРАВДУ, Одним із постулатов цієї служби є --ДИЗІНФОРМАЦІЯ, Тобто брехня на брехні.
показати весь коментар
25.09.2025 13:40 Відповісти
 
 