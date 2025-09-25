Обшуки у колишніх працівників НАБУ не пов’язані із тиском на антикорупційні органи, - СБУ

У СБУ заперечили, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" пов'язані із тиском на незалежність антикорупційних інституцій.

Про це йдеться в заяві Служби безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"25 вересня Служба безпеки України розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці. Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.



Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники. Усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України", - йдеться в повідомленні.

У Службі додали, що будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими.

25 вересня у НАБУ повідомили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Бюро, які наразі є працівниками "Укрзалізниці".

