СБУ бреше про обшук в ексдетектива НАБУ в рамках зловживань на "Укрзалізниці", - Шабунін

СБУ провела обушук у колишнього детектива НАБУ не в рамках провадження щодо зловживань на "Укрзалізниці".

Про це повідомив глава правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Силовики обшукали брата членкині правління ЦПК та адвокатки Магамедрасулова (Олени Щербан). Він же розслідував ТОП-СБУшника Артема Шила. Оскільки СБУ знову публічно збрехала, ми вважаємо, це продовженням кампанії з дискредитації НАБУ/САП та тиску на ЦПК – кампанії ініційованої та керованої Банковою", - йдеться в повідомленні.

Шабунін нагадав, що у своєму офіційному релізі СБУ вказує, що обшуки проводилися "у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці".

Також читайте: СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах. ФОТОрепортаж

"Це брехня. В ухвалі про обшук немає жодного слова про "зловживання на УЗ". Там чорним по білому вказано – обшук відбувся в рамках кримінального провадження за підозрою нардепу Христенку.

Яким чином брат членкині правління ЦПК повʼязаний із нардепом – незрозуміло. Слідчий пояснити це на обшуку теж не зміг", - підсумував він.

Нагадаємо, 25 вересня у НАБУ повідомили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Бюро, які наразі є працівниками "Укрзалізниці".

В СБУ заперечили, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" пов'язані із тиском на незалежність антикорупційних інституцій.

Читайте: СБУ провела обшуки в колишнього детектива НАБУ, який вів справу ексрадника ОП Шила, - ЦПК