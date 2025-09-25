УКР
СБУ бреше про обшук в ексдетектива НАБУ в рамках зловживань на "Укрзалізниці", - Шабунін

Обшук СБУ у колишнього детектива НАБУ. Шабунін прокоментував

СБУ провела обушук у колишнього детектива НАБУ не в рамках провадження щодо зловживань на "Укрзалізниці".

Про це повідомив глава правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Силовики обшукали брата членкині правління ЦПК та адвокатки Магамедрасулова (Олени Щербан). Він же розслідував ТОП-СБУшника Артема Шила. Оскільки СБУ знову публічно збрехала, ми вважаємо, це продовженням кампанії з дискредитації НАБУ/САП та тиску на ЦПК – кампанії ініційованої та керованої Банковою", - йдеться в повідомленні.

Шабунін нагадав, що у своєму офіційному релізі СБУ вказує, що обшуки проводилися "у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці".

Також читайте: СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах. ФОТОрепортаж

"Це брехня. В ухвалі про обшук немає жодного слова про "зловживання на УЗ". Там чорним по білому вказано – обшук відбувся в рамках кримінального провадження за підозрою нардепу Христенку.

Яким чином брат членкині правління ЦПК повʼязаний із нардепом – незрозуміло. Слідчий пояснити це на обшуку теж не зміг", - підсумував він.

СБУ провела обшуки у брата адвокатки Магамедрасулова

Нагадаємо, 25 вересня у НАБУ повідомили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Бюро, які наразі є працівниками "Укрзалізниці".

В СБУ заперечили, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" пов'язані із тиском на незалежність антикорупційних інституцій.

Читайте: СБУ провела обшуки в колишнього детектива НАБУ, який вів справу ексрадника ОП Шила, - ЦПК

Обшук СБУ у колишнього детектива НАБУ. Шабунін прокоментував

Топ коментарі
+2
Протистояння силових структу--це нормально.Але шкода ,що це протистояння ведеться грязними методами--шантажем,провокаціями,брехнею. А саме головне---СБУ займається не тим,особливо під час війни. Панове офіцери--майте честь..
показати весь коментар
25.09.2025 16:00 Відповісти
+2
скільки зараз зелені за кожен висєр платять
показати весь коментар
25.09.2025 16:28 Відповісти
+1
Ну от скажіть--при чому до мого поста Шабунін7 Ну а шабуніна ніколи не поважав,як всіх флюгерів
показати весь коментар
25.09.2025 17:01 Відповісти
Протистояння силових структу--це нормально.Але шкода ,що це протистояння ведеться грязними методами--шантажем,провокаціями,брехнею. А саме головне---СБУ займається не тим,особливо під час війни. Панове офіцери--майте честь..
показати весь коментар
25.09.2025 16:00 Відповісти
Відносно кого честь? Гібридної істоти Шабунькіна?
показати весь коментар
25.09.2025 16:10 Відповісти
скільки зараз зелені за кожен висєр платять
показати весь коментар
25.09.2025 16:28 Відповісти
дають відсмоктати зеленого прутня
показати весь коментар
25.09.2025 16:44 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 16:47 Відповісти
Ну от скажіть--при чому до мого поста Шабунін7 Ну а шабуніна ніколи не поважав,як всіх флюгерів
показати весь коментар
25.09.2025 17:01 Відповісти
Як це, нормально?!?? 😲 А якщо проттстояння перейде у збройну фазу?!!! "Нормально" - це коли кожен виконує свою роботу, керуючись присягою, законодавством у межах власних повноважень і етичних норм.
показати весь коментар
25.09.2025 16:28 Відповісти
мабуть пан мав на увазі що це природньо....Нормального, звісно, тут нема нічого...особливо в воюючій країні, особливо коли друзяк преЗЕдента від переслідувань Закону рятують
показати весь коментар
25.09.2025 16:46 Відповісти
Вони її "імєют".
показати весь коментар
25.09.2025 16:34 Відповісти
Протистояння,як і конкуренція в любій галузі дають прогрес і очищення.Всилових структурах--запобігання корупції Але я ж написав---що не тими методами І головне ---іде війна і СБУ повинна роботу направити в захисті України а не бізнесовими розбірками.
показати весь коментар
25.09.2025 17:07 Відповісти
 
 