СБУ провела обшуки в колишнього детектива НАБУ, який вів справу ексрадника ОП Шила, - ЦПК
Служба безпеки України провела обшук у брата членкині правління ЦПК Щербан Тараса Лікунова, який вів справу колишнього радника ОП Артема Шила.
Про це повідомила виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні – за погодженням Кравченка – ДБР та СБУ провели обшук в брата членкині правління ЦПК Олени Щербан, яка є адвокаткою у справі ГПУ та СБУ проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Тарас Лікунов - ексдетектив НАБУ, який зараз працює у внутрішній безпеці Укрзалізниці та свого часу викрив корупцію Артема Шила, одного з топ керівників СБУ", - йдеться в повідомленні.
Каленюк звернула увагу, що в ухвалі на обшук не було жодної згадки "розслідування зловживань на УЗ", про які заявляла СБУ в пресрелізі.
"Йдеться про збір доказів у справі проти народного депутата Федора Христенка. Такі кримінальні переслідування, які супроводжуються паралельною дискредитаційною кампанією в анонімних телеграм каналах, є ціленаправленим тиском на Центр Протидії Корупції. Наших членів команди атакують вже і через їх рідних, аби нас залякати, дискредитувати та змусити мовчати.
Ми проходили чимало випробувань ще з часів Януковича, тому готові до будь-якого тиску. Подібні атаки нас не зіб’ють зі шляху. Ми продовжимо викривати топ-корупцію, називати речі своїми іменами та захищати антикорупційні реформи. Ми фіксуємо прізвище кожного прокурора, слідчого та судді, які своїми рішеннями реалізовують це свавілля Зеленського. І детально опишемо згодом героїв цієї вистави. Для історії та майбутніх поколінь", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 25 вересня у НАБУ повідомили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Бюро, які наразі є працівниками "Укрзалізниці".
В СБУ заперечили, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" пов'язані із тиском на незалежність антикорупційних інституцій.
Справа ексрадника ОП Артема Шила
Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".
Про підозру у цій справі повідомлено 7 учасникам схеми.
Вранці 4 квітня ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику ОП Шилу у вигляді тримання під вартою до 31 травня: Застава 30 млн грн.
лише сліпий не бачить, а глухий не чує.
Головний Отаман Симон Петлюра
.
Ведущий отметил, что "люди во всем мире, в том числе и США, обеспокоены коррупцией" внутри Украины, а также тем, "куда исчезают все деньги" и почему не проводятся выборы.
Ведущий также процитировал издание Politico, которое написало о "росте недовольства" в партийных рядах относительно авторитарного стиля управления Зеленского и пренебрежительного отношения к парламенту.
На это президент ответил:
"Прежде всего это - неправда. Все антикоррупционные реформы парламент этого созыва голосует большинством, а большинство - это наша партия. Всё, все изменения в антикоррупционных инфраструктурах - всё голосовалось в течение этих лет, даже во время войны".
(с) О. Пономар.
Як Вова сказав, так і є. Він же не збреше!
Подібне, робили і ригоАНАЛИ та СБУ,у 2013-14 роках!!!
Навіть палили Майданівців у Будинку Профспілок на Майдані, службовці з «Альфи» СБУ!! І луценко, і махніцкий, і ярема, з керівниками Правого Секторру, і Майданівці, це знають і Пам'ятають!!
Це уже ж було!!
А це часом не та Одарка Каленюк всаджувала у крісла Зеленьського імкамарілью, на яку тепер жалієця?
Не бажає " во первіх строках пісьма" розказати, чи задоволена вона результатом своїх дій?
Ч їи це робота така, всаджувати у владу узурпаторпів і клєптоманів, щоб потім робота була кого критикувати?
" Вєчній двігатєль"..
радника Офісу президента
та співробітника Служби безпеки України
Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці»,
з грудня 2021-го по червень 2022-го придбала
у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів. Це загальна вартість 9 об'єктів нерухомості, розташованих в різних районах найбільшого міста в ОАЕ, які «Схеми» (Радіо Свобода) у співпраці з журналістами https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-druzhina-oficera-sbu-torguye-neruhomistyu-v-oae-na-milyoni-hto-takiy-artem-shilo-shcho-pro-nih-vidomo-50503202.html видання NV виявили за допомогою верифікованого витоку з масивом даних про власників дубайського майна від OCCRP. Станом на зараз родина Шила вже не володіє цим майном, його продали у період з вересня 2022-го по вересень 2024-го. У коментарі журналістам Артем Шило не підтвердив і не заперечив купівлю дубайського майна, але зазначив, що у той період в СБУ не працював, і запевнив, що після припинення воєнного стану, коли буде відновлене декларування, «всі дані щодо змін у майновому стані родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку».
Інформацію про нерухомість журналісти отримали з витоку масиву даних про власників нерухомості у Дубаї, який був верифікований, у межах міжнародної співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В основі витоку - дані з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ.
Згідно з цими даними, дружина Артема Шила Ірина з грудня 2021 року по червень 2022 року стала власницею 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та одного готельного номеру в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки. В дубайських реєстрах всі 9 об'єктів нерухомості були прив'язані до особистого номеру телефону Ірини Шило. Згідно з даними витоку, для придбання цієї нерухомості, ймовірно, скористались послугами ріелторки-українки.
8 квартир, загальною площею понад 730 квадратних метрів, розташовані в трьох житлових комплексах забудовника Ellington Properties: дві квартири в ЖК Belgravia, три - у комплексі Belgravia III та ще три - в ЖК Harrington House. На своєму сайті забудовник описує, що місцевість «вирізняється своєю самобутньою архітектурою та широким спектром зручностей».
Житловий комплекс Belgravia
«Ця забудова ідеально підходить для тих, хто шукає яскраве, але спокійне місце для проживання у Дубаї», - йдеться в описі Belgravia III.
Житловий комплекс Belgravia III
Згідно з інформацією з дубайського витоку, вартість восьми квартир склала майже 2,3 мільйона доларів США. Але у власності родини співробітника СБУ нині їх вже немає, апартаменти продали у період з вересня 2022-го по жовтень 2023-го - в середньому за тією ж ціною, за якою їх придбали.
Найдорожча нерухомість, оформлена на Ірину Шило у Дубаї - це готельний номер на 178 квадратних метрів в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2, також відомому як п'ятизірковий готель та житловий комплекс Address Beach Resort/Residence.
Апартаменти купили у березні 2022 року за понад 2 мільйони доларів - це вартість у відповідності до дубайського витоку.
Jumeirah Gate 2
Цього готельного номера також вже немає у власності родини Артема Шила. Транзакції з Дубайського земельного реєстру свідчать, що у вересні 2024 року новий власник заплатив за нього 2,6 мільйона доларів США, що на більш ніж 500 тисяч дорожче за початкову ціну.
Jumeirah Gate 2 серед інших будівель Дубаю
У коментарі журналістам Артем Шило повідомив, що з військової служби у лавах Служби безпеки України він «був звільнений 31.08.2021 року і повторно мобілізований вже після початку повномасштабної російської агресії - з 04.08.2022 року».
Він також додав: «Що стосується декларування доходів, то у період воєнного стану окремі категорії посадовців, до яких була віднесена і обіймана мною посада у Службі безпеки України, не подають декларації. Так, відповідно до ч. 7 ст. 45 закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які є суб'єктами декларування з числа військовослужбовців різних військових формувань, утворених відповідно до законів України, подають декларації не пізніше 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану».
Артем Шило зауважив, що «після припинення воєнного стану, коли таке декларування буде відновлене в повному обсязі, всі дані щодо змін майнового стану моєї родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку».
2 квітня 2024 року стало відомо, що САП та НАБУ https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-eksradnyk-op-pidozra-zavolodinnia-koshtamy/32887709.html розслідують можливе розкрадання на закупівлях для «Укрзалізниці». Як йшлося у заяві, детективи та прокурори «викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України». В той же день і затримали Артема Шила.
Слідство https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-eksradnyk-op-pidozra-zavolodinnia-koshtamy/32887709.html стверджує, що організовану групу створили в 2021 році. З червня по грудень 2022 року її очільник через підконтрольних працівників «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії для постачання силових трансформаторів за завищеною вартістю. При цьому пропозиції інших учасників закупівлі, за даними слідства, за вигіднішими цінами відхилили через лист «Щодо загроз державній безпеці», відправлений від Служби безпеки України за підписом Артема Шила.
3 та 4 квітня 2024-го у Вищому антикорупційному суді розглядали обрання для нього запобіжного заходу. Артем Шило заявив, що не погоджується зі стороною обвинувачення і не бачить жодних прямих доказів своєї причетності до справи, крім відправленого листа. У суді він розповів про масовий характер підписання таких документів, стверджує, що міг підписати лист, не розбираючись повністю у його змісті.
Під час розгляду запобіжного заходу адвокат повідомив, що Артем Шило має статус офіцера з особливих доручень СБУ. Попередня посада спецпризначенця, https://nashigroshi.********************-tatarova-v-sbu/ за даними видання «Наші гроші», заступник керівника департаменту захисту національної державності, яку він обіймав з серпня 2022 року.
10 березня цього року в НАБУ та САП https://nabu.gov.ua/news/koruptciia-u-zakupivliakh-ukrzaliznytci-slidstvo-zaversheno/ повідомили, що завершили досудове розслідування. За даними детективів, під час закупівель трансформаторів «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму майже 100 млн грн.
Ще один епізод стосується закупівель кабельно-провідникової продукції, повідомили в НАБУ, також за завищеною вартістю. На думку слідства, члени організованої Шилом групи неофіційно керували діяльністю УЗ та могли впливати на результати закупівель: за певний відсоток від суми контракту вони гарантували перемогу в тендерах потрібним компаніям у 2021-2022 роках. У НАБУ повідомили, що внаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму понад 140 мільйонів, частину з яких «учасники злочину легалізували та використали на власний розсуд».
Як йшлося у повідомленні, лідер «бек-офісу» УЗ упродовж 2021-2023 рр. «легалізував кошти, отримані внаслідок реалізації оборудок - зокрема, перевів їх на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг «салонів краси», а також придбав на підконтрольних осіб елітну нерухомість на загальну суму понад 155 млн грн.
Навесні 2024 року «Схеми» долучились до міжнародного проєкту Dubai Unlocked, в межах якого отримали доступ до частини даних про власників елітної нерухомості в Дубаї. Журналісти дослідили частину цих даних, верифікували їх, в тому числі, за допомогою транзакцій і виявили серед власників дубайського майна чимало українців - серед яких чинні та колишні посадовці: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dubai-unlocked-**********-nardepy-suddi-prokurory-nerukhomist/32940006.html міністри, https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-sluha-narodu-kasay-apartamenty-dubay/33199180.html народні депутати, судді, https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dubay-nerukhomist-mytnyky/32967226.html митники, https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dubay-posadovtsi-uryad-oboronprom-kmda/32950256.html керівники держпідприємств і їхні родичі. Дубай - це велике курортне місто на перехресті світової логістики, яке цінують за «тишу» для грошей і де не ставлять зайвих запитань щодо їхнього походження, йшлося у розслідуванні.