СБУ провела обшуки в колишнього детектива НАБУ, який вів справу ексрадника ОП Шила, - ЦПК

"Сьогодні – за погодженням Кравченка – ДБР та СБУ провели обшук в брата членкині правління ЦПК Олени Щербан, яка є адвокаткою у справі ГПУ та СБУ проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Тарас Лікунов - ексдетектив НАБУ, який зараз працює у внутрішній безпеці Укрзалізниці та свого часу викрив корупцію Артема Шила, одного з топ керівників СБУ", - йдеться в повідомленні.

Каленюк звернула увагу, що в ухвалі на обшук не було жодної згадки "розслідування зловживань на УЗ", про які заявляла СБУ в пресрелізі.

"Йдеться про збір доказів у справі проти народного депутата Федора Христенка. Такі кримінальні переслідування, які супроводжуються паралельною дискредитаційною кампанією в анонімних телеграм каналах, є ціленаправленим тиском на Центр Протидії Корупції. Наших членів команди атакують вже і через їх рідних, аби нас залякати, дискредитувати та змусити мовчати.

Ми проходили чимало випробувань ще з часів Януковича, тому готові до будь-якого тиску. Подібні атаки нас не зіб’ють зі шляху. Ми продовжимо викривати топ-корупцію, називати речі своїми іменами та захищати антикорупційні реформи. Ми фіксуємо прізвище кожного прокурора, слідчого та судді, які своїми рішеннями реалізовують це свавілля Зеленського. І детально опишемо згодом героїв цієї вистави. Для історії та майбутніх поколінь", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 25 вересня у НАБУ повідомили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Бюро, які наразі є працівниками "Укрзалізниці".

В СБУ заперечили, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" пов'язані із тиском на незалежність антикорупційних інституцій.

Справа ексрадника ОП Артема Шила

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Про підозру у цій справі повідомлено 7 учасникам схеми.

Вранці 4 квітня ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику ОП Шилу у вигляді тримання під вартою до 31 травня: Застава 30 млн грн.

