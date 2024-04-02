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Новини
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Викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці", - САП. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили організовану групу, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

У заголовку до новини САП стверджує, що викрито організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України. Далі по тексту про зв'язки лідера організованої групи з ОП не згадується.

Слідством встановлено, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

Як зазначається, впродовж червня - грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці".

махінації в УЗ
махінації в УЗ

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"При цьому керівник ОГ умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка "виграла" тендер, та його зв’язки з РФ.

Встановлено, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з рф, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною", - зазначили у САП.

Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Попередня правова кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними журналіста Юрія Ніколова, йдеться про Артема Шила.

"НАБУ і САП затримали одного з найважливіших чекістів у вертикалі Татарова, за моїми даними йдеться про Артема Шила. Того самого Шила, який курував "Укрзалізницю", на якій детективи і знайшли цю історію корупції прямо під час вторгнення. Це той самий Шило, якого за рішенням Зеленського нещодавно відсторонили від високої посади і після цього почали тиск на ігорку, яку теж курирував Шило. Я щиро сподіваюсь, що він нарешті заговорить і здасть вертикаль татарівського іга по доїнню бізнесу під час війни. Це було б справді тектонічно. Я не шучу. Це справді дуже крутий поворот історії", - пише Ніколов.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, Шило був позаштатним радником Офісу президента.

САП скрін

Автор: 

Укрзалізниця (6815) САП (2205) закупівлі (3347) Офіс Президента (2018) Шило Артем (13)


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Топ коментарі
+37
Першоквітневий жарт із запізненням? Усі знають, що в опі працюють або працювали кришталево-чисті люди і цього просто не може бути.
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02.04.2024 10:32
+29
Да ну на., жОПа тут ні до чого, вона свята. При чому тут Зеленський ?!
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02.04.2024 10:31
+19
Від екс-радника до з-радника...жодного кроку.
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02.04.2024 10:32
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Да ну на., жОПа тут ні до чого, вона свята. При чому тут Зеленський ?!
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02.04.2024 10:31 Відповісти
Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес. - Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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02.04.2024 11:45 Відповісти
Офіційний представник зеЗлочинця і Ко..., а чи не пора зеКодлу до паРаши в прямому та переносному значенні!?
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02.04.2024 19:59 Відповісти
Шила в мішку ( ОП) не сховаєш ......
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02.04.2024 11:56 Відповісти
А серед зе-плісняви є хоч один не злрдій і не зрадник:?
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02.04.2024 13:49 Відповісти
60% zeДЕГЕНЕРАТіВ 🤢🦠 ПРОДОВЖУЮТЬ ДОВІОЯТИ МАФІЇ ОПг ‼️ І всі мовчать , як КРІПАКИ , гірше , чим ЗОМБІРАШИСТИ ! ZEПЕРЕВЕРТЕНЬ їх дурив-дурив , брехав-брехав , а БИДЛО ОЙМУ ДОВІРЯЄ 🤮.
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02.04.2024 19:19 Відповісти
Першоквітневий жарт із запізненням? Усі знають, що в опі працюють або працювали кришталево-чисті люди і цього просто не може бути.
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02.04.2024 10:32 Відповісти
Таки да. СерЛещ не даст соврать
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02.04.2024 13:01 Відповісти
Сережа-честнейший и неподкупнейший пида человек.Он может поклясться своей резиновой рукой для фистига,если не верите.
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02.04.2024 14:16 Відповісти
Від екс-радника до з-радника...жодного кроку.
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02.04.2024 10:32 Відповісти
мені вже здається що це одне і теж , три в одному , вор-зрадник- РАДНИК ПРЕЗИДЕНТА !!!
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02.04.2024 17:38 Відповісти
Чому ви виводите з кола зрадників діючих радників?
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02.04.2024 21:23 Відповісти
Мабуть очільник ОПи піде у відставку. Ну тому що ми ж Європа. Можна робити ставки.
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02.04.2024 10:36 Відповісти
Ніт! Андрєйбарісич швидше пожертвує репутацією, але не кине боса країну напризволяще! Як казав сам Зєлєнскій, без нього Україна отримає більше менше ППО, що сильно зашкодить пуцину Зєлєнскому країні.
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02.04.2024 10:46 Відповісти
Ага, сЧас.
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02.04.2024 13:07 Відповісти
Непогано "нарадив"
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02.04.2024 10:37 Відповісти
люся арєстовіч?
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02.04.2024 10:37 Відповісти
Лєщенко?
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02.04.2024 10:39 Відповісти
Так а він хіба екс? Він же зараз ще при єрмаку тявкає, коли накажуть.
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02.04.2024 10:43 Відповісти
Це вже не перший раз що якісь екс-радник жОПи виявився кримінальним членом приступної групи ...совпадение?! не думаю
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02.04.2024 10:39 Відповісти
Ну, яке їхало, таке й здибало - подібне притягується до подібного
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02.04.2024 10:45 Відповісти
як не радник так зрадник - це вже мем
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02.04.2024 10:41 Відповісти
Сірожі Лещенку напевно за це потрібно орден дати.
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02.04.2024 10:42 Відповісти
А Вова не вкурсе ведь , что его радныки таким неподобством занимаются !?
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02.04.2024 10:44 Відповісти
скільки ще нас буде мучити ця зелена нечисть?
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02.04.2024 10:45 Відповісти
Стільки щоб тошно стало і другий раз добряче думали. Бо після виборів із кольоровиими кульками та під ідіотські слогани на бігбордах неминуче наступає сувора реальність.
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02.04.2024 11:48 Відповісти
Все спустять на гальма. ОП --святе, недоторкане!
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02.04.2024 10:45 Відповісти
цікаво, кому саме від радив, невже спЄрмаку ?
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02.04.2024 10:47 Відповісти
та мабідь всі злочинні групи України
пов'язані із "радниками"ЗеОП ім єрмака
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02.04.2024 10:48 Відповісти
ОПа-опа, спалилася ОПешная попа.
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02.04.2024 10:49 Відповісти
Беззубенко Коля - його почерк....
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02.04.2024 10:49 Відповісти
А где были миллионеры из наглядрады,плавали на яхтах в теплых морях?
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02.04.2024 10:51 Відповісти
"колишній радник", це той, кого Бубочка два дні тому терміново звільнив?
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02.04.2024 10:53 Відповісти
Організатором групи став колишній позаштатний радник ОП Артем Шило.
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02.04.2024 10:55 Відповісти
Єрмак з татаровим та гетьманцевим, в ОПУ, аби кого попало, не наберуть!! Там ціла організова група пройдисвітів, оформлена через ДУС… Генадій Москаль, про них попереджав… отих радників, держсекретарів, заступників, помічників, юрист-консульстів, консультантів, перукарів, масажерів, водіїв, ….

Уся ця челядь, заброньована на посадах…. У ДУС кадровики тільки й бігають по ТЦК, щоб урегулювати постановку та зняття з обліку…
Сама челядь з ОПУ, до цього і не опускається… Кріпаки бігають за них..
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02.04.2024 10:59 Відповісти
А де грізний рик? Я ВАШ ВИРОК !!!
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02.04.2024 11:01 Відповісти
Злочинці з ОПи своїх не здають, врятують і Шило. Зараз розпочнеться війна між ОЗУ Єрмака-Татарова та САП і НАБУ. Враховуючи близкість Єрмака до "тіла" результат передбачити не складно.
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02.04.2024 11:17 Відповісти
********.., ненавижу твари
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02.04.2024 11:25 Відповісти
ну киздец *** . каждый день .нач вца даунбаса кириленка позавчера взяли за жопу теперь этот гандон . а сирожа лещенко своим зеленым рабочим ротом все ПОРОХА поливает грязью каждый день в своем ютубанале и ни полслова у этой твари о коррупции в опе и назначенцах опы
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02.04.2024 11:26 Відповісти
На шухере стоял Серя Лещенко.
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02.04.2024 11:30 Відповісти
Шило на мыло!
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02.04.2024 11:55 Відповісти
5-6 толкових манагерів скоро розпиндять усю країну...
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02.04.2024 12:07 Відповісти
Фото мавпи де? Де риторичне запитання -" Ну при чём тут Зелёнский?
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02.04.2024 12:13 Відповісти
Судячи з останніх новин про розкрадання в "Укрзалізниці" там на кожних закупівлях (кабель. запчастини, трансформатори) стабільно розкрадають суми в районі 100 мільйонів - одразу видно, серйозні пацани дріб'язком не займаються. Напевно, якби все, що там накрали за всі роки Незалежності зібрати до купи - можна було б побудувати з нуля ******* зі швидкісними потягами та оновити весь рухомий склад найкращими зразками з США та ЄС.
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02.04.2024 12:17 Відповісти
Довідка

Артем Шило працює в СБУ з 2012 року. З 2016 року працював у департаменті протидії кіберзлочинам. У 2021 році звільнився та став радником Офісу Президента.

Як зазначали https://nashigroshi.********************-tatarova-v-sbu/?fbclid=IwAR2yOQ-L8pGy18hQ7UaIhhYWSd9cVwwsSnV9kOyeMtphIUqxA9mvxaTTfFA "Наші гроші" , Шило повернувся в СБУ відразу після того, як його очолив Василь Малюк.

Журналісти https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30982065.html "Схем" повідомляли, що родина Шила має маєток під Києвом, оформлений на батька СБУшника. Йдеться про котедж у "Золоче" (село Вишеньки) в Бориспольському районі.
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02.04.2024 12:36 Відповісти
І що скаже СБУ про свого викормиша ?
Ганьба без меж....
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02.04.2024 12:55 Відповісти
И тут жОПа наследила.
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02.04.2024 13:20 Відповісти
це ж радник ОП папєрєдніков? нє?
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02.04.2024 13:21 Відповісти
А як там поживає серЛещ , потихеньку своі кишені баблом набиває ?🙁
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02.04.2024 13:34 Відповісти
а Сірожа бЛяєщєнка снова ніпрічом!
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02.04.2024 13:41 Відповісти
Під час війни за таке треба ставити до стіни. Але війна ж не в Києві, а десь далеко, а тут можна продовжувати грабувати державу. А що там каже С. Лещенко, який наглядає за УЗ?
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02.04.2024 13:45 Відповісти
Як не зелень так зрадник
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02.04.2024 13:47 Відповісти
Чергова показуха. Маю знайомого, який ще до початку війни працював начальником на місцевій залізниці. Одного прекрасного вечора він загрузив камаз вкраденим на підприємстві міддю та алюмінеєм і прямо біля воріт його ловить СБУ. Відразу показуха, впіймали і т.д.
Потім знайомого завели в кабінет, сказали на цей половину віддасишь нам. А на майбутнє звонишь нам і ми тебе супроводило' вийде набагато дешевше.... СБУ то абсолютно безкорисна структура
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02.04.2024 14:42 Відповісти
СБУ-це ОПГ.
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02.04.2024 16:00 Відповісти
Та ви шо? Це непрвда, не може в оточенні Найвєлічайшого лідора світу правювати мродер і ворюга. То САП і НАБУ підкинули організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України Володі. Він же такий патріот, кожного дня відоси про нашу перемогу, що ми помстимося ворогу..., а його оточення крадуть, крали і будуть красти. Головне проїхатися по вухах наіріду і набити свої кармани баблом.
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02.04.2024 16:03 Відповісти
Перед призначеннням на посаду виконувача обов'язків глави СБУ Василь Малюк працював

заступником Івана Баканова, про що йдеться в указі №77 від 28 лютого 2022 року.

На початку вересня 2021 року Василя Малюка помітили на дні народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова.

На святуванні були високопоставлені правоохоронці,

які були пов'язані із розслідуванням справи проти самого винуватця свята.
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02.04.2024 16:36 Відповісти

Справа Шило, зліва Малюк.

На дні народження Татарова
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02.04.2024 16:39 Відповісти
... УЗ спеціально контролював лєщенко сірожа ,так що там без його пильного ока нічого не відбулося, ну хіба що якісь там сотня мільйонів десь загубилися...
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02.04.2024 17:46 Відповісти
Татаров мабуть через паркан переліз в ОПу і керує там всім поки ніхто не баче.
Немає ніякої "вертикалі Татарова" і ніколи не було, є тільки вертикаль Зеленського.
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02.04.2024 20:15 Відповісти
справу поховають. ніхто не сяде. вангую...
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02.04.2024 21:07 Відповісти
Бідний Зеленський...садити не має кого, всі свої, рідні, зелені....
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02.04.2024 21:28 Відповісти
на жаль не знаю як вставити гіфку , де в "маски шоу " актор комік говорить про ПІДАРІВ :
- ЄТО НЕ НАШІ !!!
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02.04.2024 22:20 Відповісти
Кто-нибудь, скажет мне заслуги Ермака, перед родиной? У меня такое впечатление, что он вместе Зелкой чистят бюджет Украины.
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02.04.2024 23:06 Відповісти
Почему в ОП лезет только ворье?
Там что, зеленкой помазано?
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02.04.2024 23:29 Відповісти
ТАК А КТО КАССУ ОТКРЫЛ !?)
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03.04.2024 03:37 Відповісти
Уй яка невдача "неочікувана "для ОПи, тому вони так швиденько з 🤡 зади підтирають... один одному ...злякалися?
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03.04.2024 12:43 Відповісти
 
 