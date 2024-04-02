Викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці", - САП. ФОТО
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили організовану групу, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
У заголовку до новини САП стверджує, що викрито організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України. Далі по тексту про зв'язки лідера організованої групи з ОП не згадується.
Слідством встановлено, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".
Як зазначається, впродовж червня - грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці".
"При цьому керівник ОГ умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка "виграла" тендер, та його зв’язки з РФ.
Встановлено, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з рф, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною", - зазначили у САП.
Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.
Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.
Попередня правова кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
За даними журналіста Юрія Ніколова, йдеться про Артема Шила.
"НАБУ і САП затримали одного з найважливіших чекістів у вертикалі Татарова, за моїми даними йдеться про Артема Шила. Того самого Шила, який курував "Укрзалізницю", на якій детективи і знайшли цю історію корупції прямо під час вторгнення. Це той самий Шило, якого за рішенням Зеленського нещодавно відсторонили від високої посади і після цього почали тиск на ігорку, яку теж курирував Шило. Я щиро сподіваюсь, що він нарешті заговорить і здасть вертикаль татарівського іга по доїнню бізнесу під час війни. Це було б справді тектонічно. Я не шучу. Це справді дуже крутий поворот історії", - пише Ніколов.
Зазначимо, що за даними ЗМІ, Шило був позаштатним радником Офісу президента.
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пидачеловек.Он может поклясться своей резиновой рукой для фистига,если не верите. босакраїну напризволяще! Як казав сам Зєлєнскій, без нього Україна отримає більшеменше ППО, що сильно зашкодить пуцину Зєлєнскомукраїні.
пов'язані із "радниками"ЗеОП ім єрмака
Уся ця челядь, заброньована на посадах…. У ДУС кадровики тільки й бігають по ТЦК, щоб урегулювати постановку та зняття з обліку…
Сама челядь з ОПУ, до цього і не опускається… Кріпаки бігають за них..
Артем Шило працює в СБУ з 2012 року. З 2016 року працював у департаменті протидії кіберзлочинам. У 2021 році звільнився та став радником Офісу Президента.
Як зазначали https://nashigroshi.********************-tatarova-v-sbu/?fbclid=IwAR2yOQ-L8pGy18hQ7UaIhhYWSd9cVwwsSnV9kOyeMtphIUqxA9mvxaTTfFA "Наші гроші" , Шило повернувся в СБУ відразу після того, як його очолив Василь Малюк.
Журналісти https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30982065.html "Схем" повідомляли, що родина Шила має маєток під Києвом, оформлений на батька СБУшника. Йдеться про котедж у "Золоче" (село Вишеньки) в Бориспольському районі.
Ганьба без меж....
яєщєнка снова ніпрічом!
Потім знайомого завели в кабінет, сказали на цей половину віддасишь нам. А на майбутнє звонишь нам і ми тебе супроводило' вийде набагато дешевше.... СБУ то абсолютно безкорисна структура
заступником Івана Баканова, про що йдеться в указі №77 від 28 лютого 2022 року.
На початку вересня 2021 року Василя Малюка помітили на дні народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова.
На святуванні були високопоставлені правоохоронці,
які були пов'язані із розслідуванням справи проти самого винуватця свята.
Справа Шило, зліва Малюк.
На дні народження Татарова
Немає ніякої "вертикалі Татарова" і ніколи не було, є тільки вертикаль Зеленського.
- ЄТО НЕ НАШІ !!!
Там что, зеленкой помазано?