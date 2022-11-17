Колишній консультант Татарова Шило пов’язаний з російським букмекером 1XBET, - Bihus.info. ВIДЕО

Голова Управління контррозвідки об’єктів критичної інфраструктури та фінансування тероризму (управління "І") Артем Шило, який раніше був радником голови ОП, може мати зв’язки з російським букмекером 1XBET.

Про це йдеться в матеріалі журналістів Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Артем Шило прослужив в СБУ майже 10 років, має звання підполковника. Під час чищень у 2021 році його звільнили, і він майже одразу влаштувався радником голови Офісу Президента.

Хто запросив його до ОП, Шило не каже. На питання про те, кому він там радив, відповідає так: "Я не радник особисто Андрія Борисовича (Єрмака. - Ред.), я не радник особисто Олега Юрійовича (Татарова. - Ред.). ... Питання реформування органів Служби безпеки України. Щодо цього питання я надавав певні консультації тим тим особам, які мені задавали ці питання. Виключно в приватному спілкуванні... Консультував Татарова з приводу змін кримінально-процесуального законодавства".

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Bihus.info виявили, що Шило пов’язаний зі скандальною російською букмекерською конторою 1XBET.

В Україні 1XBET представляє ТОВ "Твоя Беттінгова Компанія" ("ТБК"). Її власником є колишній банкір Сергій Цибін. Раніше він володів компанією "Ме-Екстейт", директором якої був Юрій Лазебніков - керівний партнер українського кіберспортивного холдингу TECHIA.

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Іншим керівним партнером TECHIA є Олег Крот, який також є співвласником ТОВ "Дайнлайн Констракшн" - компанії, яка займається проєктуванням екотехнопарку на замовлення холдингу. Іншим співвласником "Дайнлайн Констракшн" донедавна був Сергій Тітов - кум Артема Шила.

Тітов є тією ланкою, яка "пов’язує" гральний бізнес і Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки (ДКІБ) СБУ. Окрім частки у "Дайнлайн Констракшн", йому також належали частки у ТОВ "АС Партнерс" і "Третя Хвиля". Іншим співвласником компаній була дружина начальника ДКІБ Тетяна Климчук.

У ДКІБ розвивав професійну кар’єру Артем Шило, де дослужився до заступника керівника департаменту та позачергово отримав звання підполковника.

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Крім того, юридична компанія "Прикер", яку Шило оформив у 2021 році, коли не перебував на державній службі, зареєстрована за адресою АО "Тарасюк і партнери", власники якого Сергій Тарасюк і Анна Бринь супроводжували ліцензування "ТБК" та захищали компанію у суді.

Ліцензування 1xBet викликало хвилю обурення у суспільстві, адже тоді компанія, власниками якої є росіяни Роман Семіохін, Сєргєй Каршаков і Дмітрій Казорін, отримала б доступ до персональних даних багатьох українців, що могло полегшити російським спецслужбам процес вербування.

Крім того, такий бізнес ідеально відходить для відмивання корумпованих російських грошей. За відсутності належного контролю з боку Комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Зрештою ліцензію все ж відкликали.