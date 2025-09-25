СБУ провела обыски у бывшего детектива НАБУ, который вел дело экс-советника ОП Шила, - ЦПК

Служба безопасности Украины провела обыск у брата члена правления ЦПК Щербань Тараса Ликунова, который вел дело бывшего советника ОП Артема Шило.

Об этом сообщила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня - по согласованию Кравченко - ГБР и СБУ провели обыск у брата члена правления ЦПК Елены Щербань, которая является адвокатом по делу ГПУ и СБУ против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Тарас Ликунов - экс-детектив НАБУ, который сейчас работает во внутренней безопасности Укрзализныци и в свое время разоблачил коррупцию Артема Шила, одного из топ руководителей СБУ", - говорится в сообщении.

Каленюк обратила внимание, что в постановлении на обыск не было ни одного упоминания "расследования злоупотреблений на УЗ", о которых заявляла СБУ в пресс-релизе.

"Речь идет о сборе доказательств по делу против народного депутата Федора Христенко. Такие уголовные преследования, которые сопровождаются параллельной дискредитационной кампанией в анонимных телеграмм каналах, являются целенаправленным давлением на Центр Противодействия Коррупции. Наших членов команды атакуют уже и через их родных, чтобы нас запугать, дискредитировать и заставить молчать.

Мы проходили немало испытаний еще со времен Януковича, поэтому готовы к любому давлению. Подобные атаки нас не собьют с пути. Мы продолжим разоблачать топ-коррупцию, называть вещи своими именами и защищать антикоррупционные реформы. Мы фиксируем фамилию каждого прокурора, следователя и судьи, которые своими решениями реализуют этот произвол Зеленского. И подробно опишем впоследствии героев этого спектакля. Для истории и будущих поколений", - подытожила она.

Напомним, 25 сентября в НАБУ сообщили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Бюро, которые сейчас являются работниками "Укрзализныци".

В СБУ отрицают, что обыски у должностных лиц "Укрзализныци" связаны с давлением на независимость антикоррупционных институтов.

Дело экс-советника ОП Артема Шило

Напомним, ранее антикоррупционные органы разоблачили организованную группу во главе с экс-советником ОП Шило, которая завладела 94,8 млн грн при закупке трансформаторов для "Укрзалізниці".

О подозрении по этому делу сообщено 7 участникам схемы.

Утром 4 апреля ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику ОП Шило в виде содержания под стражей до 31 мая: Залог 30 млн грн.

