СБУ провела обыски у бывшего детектива НАБУ, который вел дело экс-советника ОП Шила, - ЦПК
Служба безопасности Украины провела обыск у брата члена правления ЦПК Щербань Тараса Ликунова, который вел дело бывшего советника ОП Артема Шило.
Об этом сообщила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня - по согласованию Кравченко - ГБР и СБУ провели обыск у брата члена правления ЦПК Елены Щербань, которая является адвокатом по делу ГПУ и СБУ против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Тарас Ликунов - экс-детектив НАБУ, который сейчас работает во внутренней безопасности Укрзализныци и в свое время разоблачил коррупцию Артема Шила, одного из топ руководителей СБУ", - говорится в сообщении.
Каленюк обратила внимание, что в постановлении на обыск не было ни одного упоминания "расследования злоупотреблений на УЗ", о которых заявляла СБУ в пресс-релизе.
"Речь идет о сборе доказательств по делу против народного депутата Федора Христенко. Такие уголовные преследования, которые сопровождаются параллельной дискредитационной кампанией в анонимных телеграмм каналах, являются целенаправленным давлением на Центр Противодействия Коррупции. Наших членов команды атакуют уже и через их родных, чтобы нас запугать, дискредитировать и заставить молчать.
Мы проходили немало испытаний еще со времен Януковича, поэтому готовы к любому давлению. Подобные атаки нас не собьют с пути. Мы продолжим разоблачать топ-коррупцию, называть вещи своими именами и защищать антикоррупционные реформы. Мы фиксируем фамилию каждого прокурора, следователя и судьи, которые своими решениями реализуют этот произвол Зеленского. И подробно опишем впоследствии героев этого спектакля. Для истории и будущих поколений", - подытожила она.
Напомним, 25 сентября в НАБУ сообщили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Бюро, которые сейчас являются работниками "Укрзализныци".
В СБУ отрицают, что обыски у должностных лиц "Укрзализныци" связаны с давлением на независимость антикоррупционных институтов.
Дело экс-советника ОП Артема Шило
Напомним, ранее антикоррупционные органы разоблачили организованную группу во главе с экс-советником ОП Шило, которая завладела 94,8 млн грн при закупке трансформаторов для "Укрзалізниці".
О подозрении по этому делу сообщено 7 участникам схемы.
Утром 4 апреля ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику ОП Шило в виде содержания под стражей до 31 мая: Залог 30 млн грн.
радника Офісу президента
та співробітника Служби безпеки України
Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці»,
з грудня 2021-го по червень 2022-го придбала
у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів. Це загальна вартість 9 об'єктів нерухомості, розташованих в різних районах найбільшого міста в ОАЕ, які «Схеми» (Радіо Свобода) у співпраці з журналістами https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-druzhina-oficera-sbu-torguye-neruhomistyu-v-oae-na-milyoni-hto-takiy-artem-shilo-shcho-pro-nih-vidomo-50503202.html видання NV виявили за допомогою верифікованого витоку з масивом даних про власників дубайського майна від OCCRP. Станом на зараз родина Шила вже не володіє цим майном, його продали у період з вересня 2022-го по вересень 2024-го. У коментарі журналістам Артем Шило не підтвердив і не заперечив купівлю дубайського майна, але зазначив, що у той період в СБУ не працював, і запевнив, що після припинення воєнного стану, коли буде відновлене декларування, «всі дані щодо змін у майновому стані родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку».
Інформацію про нерухомість журналісти отримали з витоку масиву даних про власників нерухомості у Дубаї, який був верифікований, у межах міжнародної співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В основі витоку - дані з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ.
Згідно з цими даними, дружина Артема Шила Ірина з грудня 2021 року по червень 2022 року стала власницею 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та одного готельного номеру в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки. В дубайських реєстрах всі 9 об'єктів нерухомості були прив'язані до особистого номеру телефону Ірини Шило. Згідно з даними витоку, для придбання цієї нерухомості, ймовірно, скористались послугами ріелторки-українки.
8 квартир, загальною площею понад 730 квадратних метрів, розташовані в трьох житлових комплексах забудовника Ellington Properties: дві квартири в ЖК Belgravia, три - у комплексі Belgravia III та ще три - в ЖК Harrington House. На своєму сайті забудовник описує, що місцевість «вирізняється своєю самобутньою архітектурою та широким спектром зручностей».
Житловий комплекс Belgravia
«Ця забудова ідеально підходить для тих, хто шукає яскраве, але спокійне місце для проживання у Дубаї», - йдеться в описі Belgravia III.
Житловий комплекс Belgravia III
Згідно з інформацією з дубайського витоку, вартість восьми квартир склала майже 2,3 мільйона доларів США. Але у власності родини співробітника СБУ нині їх вже немає, апартаменти продали у період з вересня 2022-го по жовтень 2023-го - в середньому за тією ж ціною, за якою їх придбали.
Найдорожча нерухомість, оформлена на Ірину Шило у Дубаї - це готельний номер на 178 квадратних метрів в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2, також відомому як п'ятизірковий готель та житловий комплекс Address Beach Resort/Residence.
Апартаменти купили у березні 2022 року за понад 2 мільйони доларів - це вартість у відповідності до дубайського витоку.
Jumeirah Gate 2
Цього готельного номера також вже немає у власності родини Артема Шила. Транзакції з Дубайського земельного реєстру свідчать, що у вересні 2024 року новий власник заплатив за нього 2,6 мільйона доларів США, що на більш ніж 500 тисяч дорожче за початкову ціну.
Jumeirah Gate 2 серед інших будівель Дубаю
У коментарі журналістам Артем Шило повідомив, що з військової служби у лавах Служби безпеки України він «був звільнений 31.08.2021 року і повторно мобілізований вже після початку повномасштабної російської агресії - з 04.08.2022 року».
Він також додав: «Що стосується декларування доходів, то у період воєнного стану окремі категорії посадовців, до яких була віднесена і обіймана мною посада у Службі безпеки України, не подають декларації. Так, відповідно до ч. 7 ст. 45 закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які є суб'єктами декларування з числа військовослужбовців різних військових формувань, утворених відповідно до законів України, подають декларації не пізніше 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану».
Артем Шило зауважив, що «після припинення воєнного стану, коли таке декларування буде відновлене в повному обсязі, всі дані щодо змін майнового стану моєї родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку».
2 квітня 2024 року стало відомо, що САП та НАБУ https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-eksradnyk-op-pidozra-zavolodinnia-koshtamy/32887709.html розслідують можливе розкрадання на закупівлях для «Укрзалізниці». Як йшлося у заяві, детективи та прокурори «викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України». В той же день і затримали Артема Шила.
Слідство https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-eksradnyk-op-pidozra-zavolodinnia-koshtamy/32887709.html стверджує, що організовану групу створили в 2021 році. З червня по грудень 2022 року її очільник через підконтрольних працівників «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії для постачання силових трансформаторів за завищеною вартістю. При цьому пропозиції інших учасників закупівлі, за даними слідства, за вигіднішими цінами відхилили через лист «Щодо загроз державній безпеці», відправлений від Служби безпеки України за підписом Артема Шила.
3 та 4 квітня 2024-го у Вищому антикорупційному суді розглядали обрання для нього запобіжного заходу. Артем Шило заявив, що не погоджується зі стороною обвинувачення і не бачить жодних прямих доказів своєї причетності до справи, крім відправленого листа. У суді він розповів про масовий характер підписання таких документів, стверджує, що міг підписати лист, не розбираючись повністю у його змісті.
Під час розгляду запобіжного заходу адвокат повідомив, що Артем Шило має статус офіцера з особливих доручень СБУ. Попередня посада спецпризначенця, https://nashigroshi.********************-tatarova-v-sbu/ за даними видання «Наші гроші», заступник керівника департаменту захисту національної державності, яку він обіймав з серпня 2022 року.
10 березня цього року в НАБУ та САП https://nabu.gov.ua/news/koruptciia-u-zakupivliakh-ukrzaliznytci-slidstvo-zaversheno/ повідомили, що завершили досудове розслідування. За даними детективів, під час закупівель трансформаторів «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму майже 100 млн грн.
Ще один епізод стосується закупівель кабельно-провідникової продукції, повідомили в НАБУ, також за завищеною вартістю. На думку слідства, члени організованої Шилом групи неофіційно керували діяльністю УЗ та могли впливати на результати закупівель: за певний відсоток від суми контракту вони гарантували перемогу в тендерах потрібним компаніям у 2021-2022 роках. У НАБУ повідомили, що внаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму понад 140 мільйонів, частину з яких «учасники злочину легалізували та використали на власний розсуд».
Як йшлося у повідомленні, лідер «бек-офісу» УЗ упродовж 2021-2023 рр. «легалізував кошти, отримані внаслідок реалізації оборудок - зокрема, перевів їх на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг «салонів краси», а також придбав на підконтрольних осіб елітну нерухомість на загальну суму понад 155 млн грн.
Навесні 2024 року «Схеми» долучились до міжнародного проєкту Dubai Unlocked, в межах якого отримали доступ до частини даних про власників елітної нерухомості в Дубаї. Журналісти дослідили частину цих даних, верифікували їх, в тому числі, за допомогою транзакцій і виявили серед власників дубайського майна чимало українців - серед яких чинні та колишні посадовці: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dubai-unlocked-**********-nardepy-suddi-prokurory-nerukhomist/32940006.html міністри, https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-sluha-narodu-kasay-apartamenty-dubay/33199180.html народні депутати, судді, https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dubay-nerukhomist-mytnyky/32967226.html митники, https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dubay-posadovtsi-uryad-oboronprom-kmda/32950256.html керівники держпідприємств і їхні родичі. Дубай - це велике курортне місто на перехресті світової логістики, яке цінують за «тишу» для грошей і де не ставлять зайвих запитань щодо їхнього походження, йшлося у розслідуванні.