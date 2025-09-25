УКР
СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах. ФОТОрепортаж

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації на півдні України. За результатами комплексних заходів в Одеській області затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками.

За суми від 3 тисячі доларів США вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щоб "штампувати" підроблені меддокументи, організатор оборудки залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Задокументовано, як вони отримали "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів "на гарячому", коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медвисновки. Під час обшуків у затриманих виявлено чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру: зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Судитимуть працівника СБУ та двох осіб, які вимагали $300 тис. хабаря, - НАБУ

гигиги. а чогось чекали іншого?
25.09.2025 13:20 Відповісти
+8
Всі хто займаються призовом не підлягають виправленню. Це їх колондайк і золота лихоманка, від якої ліків не має, допоки викритих на цих схемах не почнуть позбавляти всього під чисту і волі, а також усе їх близьке оточення, яке приймає в цьому участь навіть опосередковано.
показати весь коментар
25.09.2025 13:30 Відповісти
+8
Їм покуй, вони дивляться на інших і бачать, що все можна порішати, аби гроші були. А який основний принцип правосуддя- незворотність покарання. А тут , якщо зловили і буде вирок, то буде угода зі слідством і умовно, і на 3 роки заборона робити у держ.органах. У правових державах за таку куйню - пожиттева дискваліфікація, а у нас типа за 3 роки - Понять и Простить.
показати весь коментар
25.09.2025 13:47 Відповісти
гигиги. а чогось чекали іншого?
25.09.2025 13:20 Відповісти
Хахахахах...
Кинути щуку в річку.
Їжака голою жопою лякати.
25.09.2025 14:09 Відповісти
смішно, але очікувано..., відсутній ефект раптовості..., типу, ніколи такого не було й ось знову...
25.09.2025 13:28 Відповісти
Всі хто займаються призовом не підлягають виправленню. Це їх колондайк і золота лихоманка, від якої ліків не має, допоки викритих на цих схемах не почнуть позбавляти всього під чисту і волі, а також усе їх близьке оточення, яке приймає в цьому участь навіть опосередковано.
25.09.2025 13:30 Відповісти
Їм покуй, вони дивляться на інших і бачать, що все можна порішати, аби гроші були. А який основний принцип правосуддя- незворотність покарання. А тут , якщо зловили і буде вирок, то буде угода зі слідством і умовно, і на 3 роки заборона робити у держ.органах. У правових державах за таку куйню - пожиттева дискваліфікація, а у нас типа за 3 роки - Понять и Простить.
25.09.2025 13:47 Відповісти
Прибуткове місце пустим не буває. Такий вже в нас вумний нарід.
Тільки де побачив що можливо вкрасти - кради бо інший залізе на твоє місце і вкраде, а ти залишишся лошарою.
25.09.2025 13:30 Відповісти
Якщо в МСЕКах ходе такий кеш, а покарання нікого не лякає - це ніколи не припиниться. Потрібні закони військового часу для мародерів, корупціонерів та іншого людського сміття. Але хто їх буде приймати та втілювати в життя? Бджоли ніколи не будуть проти меда.
25.09.2025 13:31 Відповісти
так а вся ця система де чоловіків зробили рабами не засмучує?
25.09.2025 13:35 Відповісти
Не засмучує, бо ніякої "системи де чоловіків зробили рабами" в Україні немає.

І не белькочи більше нічого. Бо за твоєю логікою - підкорятися вимогам закону і виконувати їх - це рабство.

Справжня свобода людини полягає в розумінні та прийнятті об'єктивних законів та умов реальності, а не в їх запереченні чи ігноруванні, причому вибірковому.
25.09.2025 13:57 Відповісти
"Бо за твоєю логікою - підкорятися вимогам закону і виконувати їх - це рабство."
А якщо закони написані бадитами та ворами?

Ви б, напевно, і дружину свою до пана відвели у першу ніч...
25.09.2025 14:25 Відповісти
Бач яке ти лайно - ніхто ніяких дружин ні до яких панів не веде, а ти вже на себе і на інших цю херню приміряєш...
25.09.2025 14:27 Відповісти
Бач яке ти лайно - на питання не відповів (бо нема чого), і зразу до образ.
показати весь коментар
Коли ВРП визнає , що навіть мобілізована з порушеннями людина визнається законно мобілізованою , т.ч узаконюється правовий бєспрєдєл - про що говорити ?
25.09.2025 14:48 Відповісти
"Бджоли ніколи не будуть проти меда" - а може краще так: "Мухи ніколи не будуть проти гівна"?
25.09.2025 15:01 Відповісти
Крупу теж затримали, і що далі? Нахіба така "робота"?
25.09.2025 13:42 Відповісти
пацан к успєху шел
25.09.2025 13:52 Відповісти
уилянти це мусора та младопенсіонери з групами інвалідності,які доли державу я доять. А Микола з села не ухилянт а боягуз можливо
25.09.2025 14:00 Відповісти
в борделі переставили ліжка. а ***** чомусь не стали черницями. дивно.
25.09.2025 14:02 Відповісти
😆😆😆
25.09.2025 14:12 Відповісти
Що хотіти від влади, яка на половину складається з поросійських сил. Зробили якісь там зміни в мсек, але тупорилі зелені тварини не розуміють, що від перестановки доданків - сума не міняється. Потрібні інші підходи. Якщо людина хвора, то її медкарточка списана, а тут з хворих роблять здоровими, а із здорових- хворими. Але кому тут пояснювати. Схеми так і залишились.
25.09.2025 14:24 Відповісти
економічне бронювання
25.09.2025 14:26 Відповісти
Коли будуть карати за визнання непридатних придатними ?
25.09.2025 14:45 Відповісти
Ніколи ... від слова "зовсім" .......до виборів
25.09.2025 15:03 Відповісти
Угу ... а потім винних одразу знайдуть !
25.09.2025 15:10 Відповісти
 
 