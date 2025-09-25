СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах. ФОТОрепортаж

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації на півдні України. За результатами комплексних заходів в Одеській області затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками.

За суми від 3 тисячі доларів США вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щоб "штампувати" підроблені меддокументи, організатор оборудки залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Задокументовано, як вони отримали "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів "на гарячому", коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медвисновки. Під час обшуків у затриманих виявлено чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру: зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.









