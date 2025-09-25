СБУ задержала в Одесской области руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации на юге Украины. По результатам комплексных мероприятий в Одесской области задержаны руководитель и два члена местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками.

За суммы от 3 тысяч долларов США они оформляли для уклонистов безосновательные выводы о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности, сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы "штамповать" поддельные меддокументы, организатор сделки привлек членов экспертной команды - главного врача-кардиолога и медицинского регистратора. Задокументировано, как они получили "заказ" от не менее полусотни клиентов, которые надеялись избежать призыва или уволиться со службы.

Сотрудники СБУ задержали всех трех фигурантов "на горячем", когда им передавали очередные взятки за фейковые медсправки. Во время обысков у задержанных обнаружены черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении: злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









