РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9719 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
1 415 9

СБУ задержала в Одесской области руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации на юге Украины. По результатам комплексных мероприятий в Одесской области задержаны руководитель и два члена местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками.

За суммы от 3 тысяч долларов США они оформляли для уклонистов безосновательные выводы о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности, сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы "штамповать" поддельные меддокументы, организатор сделки привлек членов экспертной команды - главного врача-кардиолога и медицинского регистратора. Задокументировано, как они получили "заказ" от не менее полусотни клиентов, которые надеялись избежать призыва или уволиться со службы.

Сотрудники СБУ задержали всех трех фигурантов "на горячем", когда им передавали очередные взятки за фейковые медсправки. Во время обысков у задержанных обнаружены черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении: злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

сбу
сбу
сбу
сбу

Также читайте: Будут судить работника СБУ и двух человек, которые требовали $300 тыс. взятки, - НАБУ

Автор: 

Одесская область (3832) СБУ (20440) уклонисты (1109)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гигиги. а чогось чекали іншого?
показать весь комментарий
25.09.2025 13:20 Ответить
Пілюлькіним ще за Пороха значно підвищили зп все їм мало. СБУ ще б за вимагання грошей з хворих за оперативні втручання взялося. Бо лікарі гроші беруть а відповідальності нуль.
показать весь комментарий
25.09.2025 13:27 Ответить
смішно, але очікувано..., відсутній ефект раптовості..., типу, ніколи такого не було й ось знову...
показать весь комментарий
25.09.2025 13:28 Ответить
Всі хто займаються призовом не підлягають виправленню. Це їх колондайк і золота лихоманка, від якої ліків не має, допоки викритих на цих схемах не почнуть позбавляти всього під чисту і волі, а також усе їх близьке оточення, яке приймає в цьому участь навіть опосередковано.
показать весь комментарий
25.09.2025 13:30 Ответить
Їм покуй, вони дивляться на інших і бачать, що все можна порішати, аби гроші були. А який основний принцип правосуддя- незворотність покарання. А тут , якщо зловили і буде вирок, то буде угода зі слідством і умовно, і на 3 роки заборона робити у держ.органах. У правових державах за таку куйню - пожиттева дискваліфікація, а у нас типа за 3 роки - Понять и Простить.
показать весь комментарий
25.09.2025 13:47 Ответить
Прибуткове місце пустим не буває. Такий вже в нас вумний нарід.
Тільки де побачив що можливо вкрасти - кради бо інший залізе на твоє місце і вкраде, а ти залишишся лошарою.
показать весь комментарий
25.09.2025 13:30 Ответить
Якщо в МСЕКах ходе такий кеш, а покарання нікого не лякає - це ніколи не припиниться. Потрібні закони військового часу для мародерів, корупціонерів та іншого людського сміття. Але хто їх буде приймати та втілювати в життя? Бджоли ніколи не будуть проти меда.
показать весь комментарий
25.09.2025 13:31 Ответить
так а вся ця система де чоловіків зробили рабами не засмучує?
показать весь комментарий
25.09.2025 13:35 Ответить
Крупу теж затримали, і що далі? Нахіба така "робота"?
показать весь комментарий
25.09.2025 13:42 Ответить
 
 