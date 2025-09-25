РУС
Будут судить сотрудника СБУ и двух человек, которые вымогали $300 тыс. взятки, - НАБУ

СБУшник требовал взятку. НАБУ направило дело в суд

НАБУ и САП направили в суд дела в отношении начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двух человек, которых обвиняют в вымогательстве взятки.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тыс. долл. США от лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных. За это обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям против основ национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники были разоблачены после получения части неправомерной выгоды в сумме $72 тыс.

Напомним, 22 июля в СБУ заявили, что речь идет о факте, разоблаченном в 2024 году.

"Главное управление внутренней безопасности СБУ и следователи Национальной полиции разоблачили взяточника "на горячем", во время передачи средств. В дальнейшем это уголовное производство было передано по подследственности к следователям Государственного бюро расследований, а уже потом, учитывая большую сумму взятки - в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - отметили тогда.

Читайте: Обыски у бывших работников НАБУ не связаны с давлением на антикоррупционные органы, - СБУ

Будут судить сотрудника СБУ, которого уличили во взяточничестве

НАБУ (4602) взятка (6232) СБУ (20440)
Підопічних Малюка взяли за сраку!
🤭😆😂🤣
25.09.2025 12:13 Ответить
так сама сбу виявила, задокументувала, затримала та передала за підслідністю
у новині за це написано та ще й фото долучено із співробітником служби з написом на спині
25.09.2025 12:16 Ответить
Капєц гадюшня...
25.09.2025 12:15 Ответить
Як там пан Вітюк, вже посадили на бочку з порохом?
25.09.2025 12:16 Ответить
****, ні одного бібліотекаря чи сільським завклубом не судять, шо за *****?
25.09.2025 12:17 Ответить
Баканова взяли??
25.09.2025 12:20 Ответить
"За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США від особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних. За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями проти основ національної безпеки", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3576085

І оце повідомлення вважалося б недостовірною інформацією після ухвалення законопроєкту №14057, яким буде запроваджено норму:

"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".

Шалайський проаналізував законопроєкт №14057 | Цензор.НЕТ
25.09.2025 12:22 Ответить
Ой яке співпадіння, що про це розповіли сьогодні.🤣
25.09.2025 12:26 Ответить
 
 