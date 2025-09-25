Будут судить сотрудника СБУ и двух человек, которые вымогали $300 тыс. взятки, - НАБУ
НАБУ и САП направили в суд дела в отношении начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двух человек, которых обвиняют в вымогательстве взятки.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тыс. долл. США от лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных. За это обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям против основ национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники были разоблачены после получения части неправомерной выгоды в сумме $72 тыс.
Напомним, 22 июля в СБУ заявили, что речь идет о факте, разоблаченном в 2024 году.
"Главное управление внутренней безопасности СБУ и следователи Национальной полиции разоблачили взяточника "на горячем", во время передачи средств. В дальнейшем это уголовное производство было передано по подследственности к следователям Государственного бюро расследований, а уже потом, учитывая большую сумму взятки - в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - отметили тогда.
🤭😆😂🤣
у новині за це написано та ще й фото долучено із співробітником служби з написом на спині
І оце повідомлення вважалося б недостовірною інформацією після ухвалення законопроєкту №14057, яким буде запроваджено норму:
"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".
Шалайський проаналізував законопроєкт №14057 | Цензор.НЕТ