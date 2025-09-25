Судитимуть працівника СБУ та двох осіб, які вимагали $300 тис. хабаря, - НАБУ
НАБУ та САП скерував до суду справ щодо начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб, який обвинувачують у вимагання хабаря.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США від особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних. За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями проти основ національної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що учасників було викрито після одержання частини неправомірної вигоди у сумі $72 тис.
Нагадаємо, 22 липня в СБУ заявили, що йдеться про факт, викритий у 2024 році.
"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчі Національної поліції викрили хабарника "на гарячому", під час передачі коштів. У подальшому це кримінальне провадження було передано за підслідністю до слідчих Державного бюро розслідувань, а вже згодом, зважаючи на велику суму хабара – до Національного антикорупційного бюро України", - зазначили тоді.
🤭😆😂🤣
у новині за це написано та ще й фото долучено із співробітником служби з написом на спині
І оце повідомлення вважалося б недостовірною інформацією після ухвалення законопроєкту №14057, яким буде запроваджено норму:
"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".
Шалайський проаналізував законопроєкт №14057 | Цензор.НЕТ