Судитимуть працівника СБУ та двох осіб, які вимагали $300 тис. хабаря, - НАБУ

НАБУ та САП скерував до суду справ щодо начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб, який обвинувачують у вимагання хабаря.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США від особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних. За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями проти основ національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасників було викрито після одержання частини неправомірної вигоди у сумі $72 тис.

Нагадаємо, 22 липня в СБУ заявили, що йдеться про факт, викритий у 2024 році.

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчі Національної поліції викрили хабарника "на гарячому", під час передачі коштів. У подальшому це кримінальне провадження було передано за підслідністю до слідчих Державного бюро розслідувань, а вже згодом, зважаючи на велику суму хабара – до Національного антикорупційного бюро України", - зазначили тоді.

