УКР
1 408 8

Судитимуть працівника СБУ та двох осіб, які вимагали $300 тис. хабаря, - НАБУ

СБУшник вимагав хабар. НАБУ направило справу до суду

НАБУ та САП скерував до суду справ щодо начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб, який обвинувачують у вимагання хабаря.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США від особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних. За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями проти основ національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасників було викрито після одержання частини неправомірної вигоди у сумі $72 тис.

Нагадаємо, 22 липня в СБУ заявили, що йдеться про факт, викритий у 2024 році.

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчі Національної поліції викрили хабарника "на гарячому", під час передачі коштів. У подальшому це кримінальне провадження було передано за підслідністю до слідчих Державного бюро розслідувань, а вже згодом, зважаючи на велику суму хабара – до Національного антикорупційного бюро України", - зазначили тоді.

Читайте: Обшуки у колишніх працівників НАБУ не пов’язані із тиском на антикорупційні органи, - СБУ

Судитимуть працівника СБУ, якого викрили на хабарі

НАБУ (5504) хабар (4792) СБУ (13387)
Підопічних Малюка взяли за сраку!
🤭😆😂🤣
показати весь коментар
25.09.2025 12:13 Відповісти
так сама сбу виявила, задокументувала, затримала та передала за підслідністю
у новині за це написано та ще й фото долучено із співробітником служби з написом на спині
показати весь коментар
25.09.2025 12:16 Відповісти
Капєц гадюшня...
показати весь коментар
25.09.2025 12:15 Відповісти
Як там пан Вітюк, вже посадили на бочку з порохом?
показати весь коментар
25.09.2025 12:16 Відповісти
****, ні одного бібліотекаря чи сільським завклубом не судять, шо за *****?
показати весь коментар
25.09.2025 12:17 Відповісти
Баканова взяли??
показати весь коментар
25.09.2025 12:20 Відповісти
"За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США від особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних. За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями проти основ національної безпеки", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3576085

І оце повідомлення вважалося б недостовірною інформацією після ухвалення законопроєкту №14057, яким буде запроваджено норму:

"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".

Шалайський проаналізував законопроєкт №14057 | Цензор.НЕТ
показати весь коментар
25.09.2025 12:22 Відповісти
Ой яке співпадіння, що про це розповіли сьогодні.🤣
показати весь коментар
25.09.2025 12:26 Відповісти
 
 