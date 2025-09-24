УКР
У законопроєкті №14057 йдеться, що до рішення суду всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню, - Шалайський

У законопроєкті №14057, який передбачає зміни в Цивільному кодексі, сказано, що доки нема рішення суду, всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню.

Про це у соцмережі фейсбук написав співзасновник порталу "Наші гроші" Олекса Шалайський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він звернув увагу на допис голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, в якому той виступив на захист законопроєкту, який вбиває розслідувальну журналістику.

"Зупинюсь лише на одній тезі - найважливішій. У законопроекті № 14057 є така новела: "Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невинуватості, доки вину особи … не встановлено обвинувальним вироком суду". Стефанчук стверджує, що журналісти все неправильно зрозуміли і обгрунтовує це трьома аргументами: Конституцією, кількома рішеннями ЄСПЛ і Етичним кодексом ПАРЄ. Так от. Стаття Констуції, на яку посилається Стефанчук, говорить про кримінальне переслідування Владою невинної особи; Рішення ЄСПЛ, на які посилається Стефанчук, стосуються неправомірних висловлювань про особу із вуст вищих представників влади", - написав Шалайський.

Читайте також: За публічне пов’язування адвоката з клієнтом у медіа можуть оштрафувати: ВР підтримала у другому читанні законопроєкт

Журналіст зазначив, що Етичний кодекс ПАРЄ радить журналістам зважати на презумпцію невинуватості.

"Наголошую: не наказує, а радить. Так тут ніхто і не сперечається. Але ж в скандальному законопроекті написано зовсім інше. Там написано, що, поки нема рішення суду, всі натяки на корупціонера є НЕПРАВДИВИМИ. А значить підлягають спростуванню. Ну, і далі - десяток нових статей, як це спростування треба робити. Я не знаю, хто писав відповідь Стефанчуку, але увірувати в те, що журналісти не прочитають ще раз статтю Конституції і не ознайомляться з рішеннями ЄСПЛ – це треба бути вже геть відірваним від реальності",- додав Шалайський.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня група народних депутатів подала до Верховної Ради законопроєкт №14057, який передбачає зміни до Цивільного кодексу.

Читайте також: У Раді зареєстрували законопроєкт №14057, що може обмежити роботу журналістів

+9
Ніззя злодіїв злодіями називать!
24.09.2025 19:56 Відповісти
+5
ведмеді різні бувають....

24.09.2025 20:07 Відповісти
+5
Цікаво, як така ***** пройде скрінінг законодавства для вступу у ЄС.

Як на мене, то це прямий доказ, що диктатор ЗЄ та його партія нфіфіга не збираються у ЄС, а тільки замилюють очі гаслами та обіцянками.
Бо з таким законодавством нас тільки у Роісю приймуть.
24.09.2025 20:10 Відповісти
Ніззя злодіїв злодіями називать!
24.09.2025 19:56 Відповісти
ДБР ПРОВЕЛО ОБШУКИ У ЕКСГОЛОВИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ ВАЛЕРІЯ КОНДРАТЮКА. ОДНАК ВІН ЛИШЕ ПЕРШИЙ У У тому числі правоохоронці можуть прийти і до генерала Наєва, який ще місяць тому написав рапорт про звільнення із служби.

Державне бюро розслідувань провело обшуки будинку https://zn.ua/ukr/internal/relaks-ne-na-chasi.html колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка. Інформацію https://zn.ua/ ZN.UA підтвердили компетентні джерела.

«Обшуки уже відбулися», - зазначив співрозмовник.

Джерело в ДБР дало зрозуміти, що «привід для відкриття провадження шукали терміново і знайшли закупівлі програмного забезпечення для ОСІНТ».

За даними ZN.UA, Валерій Кондартюк має власні джерела комунікації із Заходом, як з посадовцями, так і з https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/cia-ukraine-intelligence-russia-war.html?unlocked_article_code=1.oU8.-VXy.************&smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare журналістами, які ставляться до нього з повагою. Банкова не може контролювати ці контакти і сильно через це нервує. Зокрема, в офісі президента генерала Кондратюка розглядають як одного з важливих комунікаторів керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова із західними партнерами. Такі непідконтрольні канали комунікацій особливо не влаштовують Банкову.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ



https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zakhid-zminiv-dumku-pro-ukrajinski-spetssluzhbi-koli-pochav-otrimuvati-vazhlivu-informatsiju-pro-natsbezpeku-rosiji-ekshlava-szr.html Захід змінив думку про українські спецслужби, коли почав отримувати важливу інформацію про нацбезпеку Росії - ексглава СЗР

Водночас напередодні обшуків журналістка Альона Яхно на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/al.ona.ahno.2025/posts/pfbid033xf7qPAQmt75R4RaRWng6X7cJ4jx3bxBaBuzSzNfmofEYbAxjwEhKdL4won8p2yYl написала, що Державне бюро розслідувань отримало вказівку «активно шукати компромат та реєструвати кримінальні провадження проти колишніх армійських високопосадовців».

«Називають прізвища генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколи Олещука, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса, Валерія Кондратюка», - перелічила вона коло осіб, які можуть стати цілями «слідства».

Яхно додала, що причин розгорнути кампанію з дискредитації військових високопосадовців є дві - офісу президента не подобається їх незалежність (зокрема і медійна), авторитет та вплив, у тому числі на міжнародному рівні, а також підготовка до виборів та «зачистка поля від будь-яких можливих конкурентів. Відтак головна мета «слідства» не довести ймовірність якихось правопорушень, а очорнити генералів в очах суспільства.

https://zn.ua/ ZN.UA підтверджує, що правоохоронці концентрують зараз увагу на цих прізвищах, але з різних причин. Вказівку «розпочати роботу» отримали ще два місяці тому.

Зокрема, за інформацією ZN.UA, генерал-лейтенат Сергій Наєв ще місяць тому написав рапорт про звільнення з військової служби, однак заяву і досі не погодив міністр оборони Денис Шмигаль. Одна із можливих причин, чому генералу не погоджують звільнення, - на Банковій Наєва бачать як можливого керівника виборчого штабу потенційного кандидата в президенти Валерія Залужного.

Що ж стосується генералів Михайла Забродського, Віктора Муженка та Сергія Кривоноса, то вони пов'язані із експрезидентом Петром Порошенком, з яким у Володимира Зеленського триває протистояння.

Причини «уваги» ДБР до генерала Кондратюка ми виклали вище.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ



https://zn.ua/ukr/anticorruption/bankova-zminila-taktiku-ale-ne-stratehiju-shchodo-znishchennja-nezalezhnosti-nabu-ta-sap.html Банкова змінила тактику, але не стратегію щодо знищення незалежності НАБУ та САП

Нагадаємо, що Валерій Кондратюк свого часу був військовим аташе при Посольстві України в США, займав керівні посади в Службі безпеки України, у 2015-2016 роках обіймав пост начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у 2016-2019 був заступником голови Адміністрації президента України, а у 2020-2021 роках головою Служби зовнішньої розвідки України.

Кондратюк учасник бойових дій на території Іраку та з 2014 року бойових дій на сході України. Має значний досвід роботи, зокрема міжнародної співпраці з представниками спецслужб. У тому числі допомагав президенту Володимиру Зеленському креативно налагоджувати його контакти із партнерами (під час першого візиту ексдержсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва підготував для американського посадовця альбом із документами та світлинами про його предків та родичів, які походили з України).

В https://www.radiosvoboda.org/a/eksgolova-gur-szr-interview/32476741.html інтерв'ю «Радіо Свобода» у 2023 році Кондратюк заявив, що не встиг зробити багато на посаді голови СЗР, бо у 2021 році його «просто попросили написати рапорт». Причин звільнення йому не надали.
24.09.2025 20:09 Відповісти
На другому фото "Дєнь опрічніка"
24.09.2025 20:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I
24.09.2025 20:11 Відповісти
Насирова уже 10 лет судят!
24.09.2025 20:16 Відповісти
А Генпрокурора сПРваді Кравченко ,а не крИавченко ПРізвище?
24.09.2025 20:00 Відповісти
А СУДИ ПОРТНОВА ВІЧНІ ! ТА ще "інвалідів" ПРокуроврів позвільняли, ТА ЩЕ УСІ ПРОКУРОРИ ПРацюють у типу ЗАХИІСТІ МІН-ДІЧ справи... то да здравстуєтвєт ТАТАРОВ умєлєц ізобрєтатєль вочиноЄрмаківсього кривосуддя!
24.09.2025 20:01 Відповісти
Виходить, що Зелені, все ж- Ах, які ...аси!
24.09.2025 19:59 Відповісти
24.09.2025 20:33 Відповісти
Дуже цікаво.
У ЄС після статті у ЗМІ чиновники подають у відставку, а у нас зачароване коло - суди під ОП, а корупцію довести можна тільки у судах Татарова.

"Своїм все. Ворогам закон" Беніто Муссоліні

ЗЄ не диктатор. Але це не точно...
24.09.2025 20:01 Відповісти
Якщо вже світ трясуть статті найстаріших поважніших ЗМІ про гнилу систему Буратіни , а вони ТАК зараз себе рятують , поки вовка з себе корчить вміючого читати тексти лідера країни... То уявіть які кепські у них сПРави!
24.09.2025 20:04 Відповісти
Кріпаки повинні мовчки терпіти, а то мають нахабство висловлювати невдоволенням своїми господарями, десяток батогів їм!
24.09.2025 20:01 Відповісти
Краще сотню - десяток це мало !
24.09.2025 20:04 Відповісти
ведмеді різні бувають....

24.09.2025 20:07 Відповісти
До речі, цікаво чи жирний кабан знає про таке надбання цивілізації як whistleblower protection. Хоча навіщо йому будь-що, що заважає красти.
24.09.2025 20:08 Відповісти
вообще по логике доля жирного кабана пойти на ливерную колбасу
24.09.2025 20:28 Відповісти
Цікаво, як така ***** пройде скрінінг законодавства для вступу у ЄС.

Як на мене, то це прямий доказ, що диктатор ЗЄ та його партія нфіфіга не збираються у ЄС, а тільки замилюють очі гаслами та обіцянками.
Бо з таким законодавством нас тільки у Роісю приймуть.
24.09.2025 20:10 Відповісти
Яке ЄС? ЗЄкодлу не треба. ЗЄ кодлу потрібно шото тіпа лукашевської вотчини. УССР - голуба мрія ЗЄвлади
24.09.2025 20:16 Відповісти
24.09.2025 20:17 Відповісти
Цей закон вбиває не тільки правосуддя, яке буде відбуватися не публічним та не прозорим способом, а й журналістику як таку і свободу слова в принципі. Всі мають мовчати. Всі без винятку стають винними вже за обгрунтовану підозру, за яку в нормальних країнах, навпаки, відразу відсторонюють скомпроментованого обгрунтованою підозрою посадовця до закінчення слідства. А у нас хочуть створити справжній рай для всіх корупціонерів. Це прагнуть зробити зєлєнскій, єрмак і татаров. Правоохоронці, як бачимо, обома руками "за" - це ж скільки грошей можна злупити!
24.09.2025 20:18 Відповісти
24.09.2025 20:28 Відповісти
вони не отдупляють шо з ними ніхто судитись не буде
як діти, ептель!
24.09.2025 20:28 Відповісти
Зелений непотріб заховався за силові структури однак на все свій час . Що посієш те-й пожнеш...
24.09.2025 20:31 Відповісти
Крупа з шуфричем і коломойським, чирнишов з міндічем і шурмою, дали команду ГАДИТИ законодавство України, руками народних засранців у ВРУ!?!? Умеров з шмигалем і резніков з бакановим, сміхом давляться від таких лжепроектів у ВРУ!!
24.09.2025 20:31 Відповісти
А судді хто?, питання риторичне, якщо - їх вибирали-б у кожному районі на 1 рік то це відповідальність виборців, а якщо їх призначають не відомо хто, то це такіж провладні корупціонери як і виконавча і законодавча влада. Так що можете ціми законами підтертися.
24.09.2025 20:33 Відповісти
назву новини писав йода напевно
24.09.2025 20:39 Відповісти
 
 