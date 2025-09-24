У законопроєкті №14057 йдеться, що до рішення суду всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню, - Шалайський

У законопроєкті №14057, який передбачає зміни в Цивільному кодексі, сказано, що доки нема рішення суду, всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню.

Про це у соцмережі фейсбук написав співзасновник порталу "Наші гроші" Олекса Шалайський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він звернув увагу на допис голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, в якому той виступив на захист законопроєкту, який вбиває розслідувальну журналістику.

"Зупинюсь лише на одній тезі - найважливішій. У законопроекті № 14057 є така новела: "Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невинуватості, доки вину особи … не встановлено обвинувальним вироком суду". Стефанчук стверджує, що журналісти все неправильно зрозуміли і обгрунтовує це трьома аргументами: Конституцією, кількома рішеннями ЄСПЛ і Етичним кодексом ПАРЄ. Так от. Стаття Констуції, на яку посилається Стефанчук, говорить про кримінальне переслідування Владою невинної особи; Рішення ЄСПЛ, на які посилається Стефанчук, стосуються неправомірних висловлювань про особу із вуст вищих представників влади", - написав Шалайський.

Журналіст зазначив, що Етичний кодекс ПАРЄ радить журналістам зважати на презумпцію невинуватості.

"Наголошую: не наказує, а радить. Так тут ніхто і не сперечається. Але ж в скандальному законопроекті написано зовсім інше. Там написано, що, поки нема рішення суду, всі натяки на корупціонера є НЕПРАВДИВИМИ. А значить підлягають спростуванню. Ну, і далі - десяток нових статей, як це спростування треба робити. Я не знаю, хто писав відповідь Стефанчуку, але увірувати в те, що журналісти не прочитають ще раз статтю Конституції і не ознайомляться з рішеннями ЄСПЛ – це треба бути вже геть відірваним від реальності",- додав Шалайський.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня група народних депутатів подала до Верховної Ради законопроєкт №14057, який передбачає зміни до Цивільного кодексу.

