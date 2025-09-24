У законопроєкті №14057 йдеться, що до рішення суду всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню, - Шалайський
У законопроєкті №14057, який передбачає зміни в Цивільному кодексі, сказано, що доки нема рішення суду, всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню.
Про це у соцмережі фейсбук написав співзасновник порталу "Наші гроші" Олекса Шалайський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він звернув увагу на допис голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, в якому той виступив на захист законопроєкту, який вбиває розслідувальну журналістику.
"Зупинюсь лише на одній тезі - найважливішій. У законопроекті № 14057 є така новела: "Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невинуватості, доки вину особи … не встановлено обвинувальним вироком суду". Стефанчук стверджує, що журналісти все неправильно зрозуміли і обгрунтовує це трьома аргументами: Конституцією, кількома рішеннями ЄСПЛ і Етичним кодексом ПАРЄ. Так от. Стаття Констуції, на яку посилається Стефанчук, говорить про кримінальне переслідування Владою невинної особи; Рішення ЄСПЛ, на які посилається Стефанчук, стосуються неправомірних висловлювань про особу із вуст вищих представників влади", - написав Шалайський.
Журналіст зазначив, що Етичний кодекс ПАРЄ радить журналістам зважати на презумпцію невинуватості.
"Наголошую: не наказує, а радить. Так тут ніхто і не сперечається. Але ж в скандальному законопроекті написано зовсім інше. Там написано, що, поки нема рішення суду, всі натяки на корупціонера є НЕПРАВДИВИМИ. А значить підлягають спростуванню. Ну, і далі - десяток нових статей, як це спростування треба робити. Я не знаю, хто писав відповідь Стефанчуку, але увірувати в те, що журналісти не прочитають ще раз статтю Конституції і не ознайомляться з рішеннями ЄСПЛ – це треба бути вже геть відірваним від реальності",- додав Шалайський.
Раніше повідомлялося, що 21 вересня група народних депутатів подала до Верховної Ради законопроєкт №14057, який передбачає зміни до Цивільного кодексу.
Державне бюро розслідувань провело обшуки будинку https://zn.ua/ukr/internal/relaks-ne-na-chasi.html колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка. Інформацію https://zn.ua/ ZN.UA підтвердили компетентні джерела.
«Обшуки уже відбулися», - зазначив співрозмовник.
Джерело в ДБР дало зрозуміти, що «привід для відкриття провадження шукали терміново і знайшли закупівлі програмного забезпечення для ОСІНТ».
За даними ZN.UA, Валерій Кондартюк має власні джерела комунікації із Заходом, як з посадовцями, так і з https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/cia-ukraine-intelligence-russia-war.html?unlocked_article_code=1.oU8.-VXy.************&smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare журналістами, які ставляться до нього з повагою. Банкова не може контролювати ці контакти і сильно через це нервує. Зокрема, в офісі президента генерала Кондратюка розглядають як одного з важливих комунікаторів керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова із західними партнерами. Такі непідконтрольні канали комунікацій особливо не влаштовують Банкову.
Водночас напередодні обшуків журналістка Альона Яхно на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/al.ona.ahno.2025/posts/pfbid033xf7qPAQmt75R4RaRWng6X7cJ4jx3bxBaBuzSzNfmofEYbAxjwEhKdL4won8p2yYl написала, що Державне бюро розслідувань отримало вказівку «активно шукати компромат та реєструвати кримінальні провадження проти колишніх армійських високопосадовців».
«Називають прізвища генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколи Олещука, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса, Валерія Кондратюка», - перелічила вона коло осіб, які можуть стати цілями «слідства».
Яхно додала, що причин розгорнути кампанію з дискредитації військових високопосадовців є дві - офісу президента не подобається їх незалежність (зокрема і медійна), авторитет та вплив, у тому числі на міжнародному рівні, а також підготовка до виборів та «зачистка поля від будь-яких можливих конкурентів. Відтак головна мета «слідства» не довести ймовірність якихось правопорушень, а очорнити генералів в очах суспільства.
https://zn.ua/ ZN.UA підтверджує, що правоохоронці концентрують зараз увагу на цих прізвищах, але з різних причин. Вказівку «розпочати роботу» отримали ще два місяці тому.
Зокрема, за інформацією ZN.UA, генерал-лейтенат Сергій Наєв ще місяць тому написав рапорт про звільнення з військової служби, однак заяву і досі не погодив міністр оборони Денис Шмигаль. Одна із можливих причин, чому генералу не погоджують звільнення, - на Банковій Наєва бачать як можливого керівника виборчого штабу потенційного кандидата в президенти Валерія Залужного.
Що ж стосується генералів Михайла Забродського, Віктора Муженка та Сергія Кривоноса, то вони пов'язані із експрезидентом Петром Порошенком, з яким у Володимира Зеленського триває протистояння.
Причини «уваги» ДБР до генерала Кондратюка ми виклали вище.
Нагадаємо, що Валерій Кондратюк свого часу був військовим аташе при Посольстві України в США, займав керівні посади в Службі безпеки України, у 2015-2016 роках обіймав пост начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у 2016-2019 був заступником голови Адміністрації президента України, а у 2020-2021 роках головою Служби зовнішньої розвідки України.
Кондратюк учасник бойових дій на території Іраку та з 2014 року бойових дій на сході України. Має значний досвід роботи, зокрема міжнародної співпраці з представниками спецслужб. У тому числі допомагав президенту Володимиру Зеленському креативно налагоджувати його контакти із партнерами (під час першого візиту ексдержсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва підготував для американського посадовця альбом із документами та світлинами про його предків та родичів, які походили з України).
В https://www.radiosvoboda.org/a/eksgolova-gur-szr-interview/32476741.html інтерв'ю «Радіо Свобода» у 2023 році Кондратюк заявив, що не встиг зробити багато на посаді голови СЗР, бо у 2021 році його «просто попросили написати рапорт». Причин звільнення йому не надали.
У ЄС після статті у ЗМІ чиновники подають у відставку, а у нас зачароване коло - суди під ОП, а корупцію довести можна тільки у судах Татарова.
"Своїм все. Ворогам закон" Беніто Муссоліні
ЗЄ не диктатор. Але це не точно...
Як на мене, то це прямий доказ, що диктатор ЗЄ та його партія нфіфіга не збираються у ЄС, а тільки замилюють очі гаслами та обіцянками.
Бо з таким законодавством нас тільки у Роісю приймуть.
як діти, ептель!