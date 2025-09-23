У Раді зареєстрували законопроєкт №14057, що може обмежити роботу журналістів
21 вересня група народних депутатів подала до Верховної Ради законопроєкт №14057, який передбачає зміни до Цивільного кодексу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на законопроєкт.
Документ посилює відповідальність за поширення недостовірної інформації, регламентує порядок її спростування та вводить низку нових обмежень для медіа.
Зокрема, пропонується автоматично визнавати інформацію недостовірною, якщо вона не підтверджена обвинувальним вироком суду. Це означає, що журналісти не зможуть публікувати матеріали про корупційні чи кримінальні схеми до завершення судових процесів, які часто тривають роками.
"Якби ми чекали вироку суду, перш ніж розповісти про корупційні схеми, ви б ніколи не дізналися ні про оборонку Гладковського, ні про електростанції Шурму, ні про мʼясо Колюбаєва, ні про дрони Розенблата, ні про "яйця по 17" - та взагалі ні про що", - йдеться у матеріалі Bihus.Info.
У законопроєкті також передбачено "право на забуття" - можливість вимагати видалення будь-якої інформації, навіть правдивої, якщо вона "неактуальна" або "втратила суспільний інтерес". Водночас у документі відсутні чіткі критерії для визначення цих понять.
Окремий пункт стосується компенсацій за моральну шкоду: позови можуть подаватися навіть через оціночні судження чи "неприємний тон" публікації. Це, на думку журналістів, може призвести до хвилі судових позовів і мільйонних вимог від фігурантів розслідувань.
Стефанчук Руслан (СН);
Корнієнко Олександр (СН);
Кондратюк Олена (позафракційна, обрана від Батьківщини);
Стефанчук Микола (СН, брат Руслана);
Камельчук Юрій (СН).
