У Раді зареєстрували законопроєкт №14057, що може обмежити роботу журналістів

21 вересня група народних депутатів подала до Верховної Ради законопроєкт №14057, який передбачає зміни до Цивільного кодексу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на законопроєкт.

Документ посилює відповідальність за поширення недостовірної інформації, регламентує порядок її спростування та вводить низку нових обмежень для медіа.

Зокрема, пропонується автоматично визнавати інформацію недостовірною, якщо вона не підтверджена обвинувальним вироком суду. Це означає, що журналісти не зможуть публікувати матеріали про корупційні чи кримінальні схеми до завершення судових процесів, які часто тривають роками.

"Якби ми чекали вироку суду, перш ніж розповісти про корупційні схеми, ви б ніколи не дізналися ні про оборонку Гладковського, ні про електростанції Шурму, ні про мʼясо Колюбаєва, ні про дрони Розенблата, ні про "яйця по 17" - та взагалі ні про що", - йдеться у матеріалі Bihus.Info.

У законопроєкті також передбачено "право на забуття" - можливість вимагати видалення будь-якої інформації, навіть правдивої, якщо вона "неактуальна" або "втратила суспільний інтерес". Водночас у документі відсутні чіткі критерії для визначення цих понять.

Окремий пункт стосується компенсацій за моральну шкоду: позови можуть подаватися навіть через оціночні судження чи "неприємний тон" публікації. Це, на думку журналістів, може призвести до хвилі судових позовів і мільйонних вимог від фігурантів розслідувань.

Топ коментарі
+18
Цих депутатів називати треба ,а не ховатись за " група народних депутатів",те що це ригозелена мразота і так всі здогадались,поіменно авторів цього закону пишить.
23.09.2025 16:27 Відповісти
+17
Загрози, спрямовані на свободу слова, письма та дії, хоча часто бувають незначними у часовому відриві, мають накопичувальний ефект, і якщо за цим не слідкувати, це призведе до повної зневаги до прав громадянина. Джордж Орвел
23.09.2025 16:30 Відповісти
+17
23.09.2025 16:31 Відповісти
Та яка різниця, всі ж чудово розуміють що спражні автори цього висєру - Їрмакозебіл.
показати весь коментар
23.09.2025 16:33 Відповісти
Зайдіть на сайт ВР, там є законопроект і подивіться авторів, це нескладно
показати весь коментар
23.09.2025 16:41 Відповісти
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57355 для вас хоч зірку з неба:
Стефанчук Руслан (СН);
Корнієнко Олександр (СН);
Кондратюк Олена (позафракційна, обрана від Батьківщини);
Стефанчук Микола (СН, брат Руслана);
Камельчук Юрій (СН).

що плануєте робити із цим знанням?
показати весь коментар
23.09.2025 16:53 Відповісти
Там стрілочку потрібно нажати, їх більше ніж 5.
показати весь коментар
23.09.2025 17:35 Відповісти
точно, дяка, й справді достобіса. й зрозуміло чому: замарати якомога більше.
показати весь коментар
23.09.2025 17:49 Відповісти
Справа в тому, що їх там достобіса. Тицяєм на лінк https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57355 Ініціатори законопроекту
показати весь коментар
23.09.2025 17:34 Відповісти
Ласкаво просимо в "нову" Україну.
показати весь коментар
23.09.2025 16:30 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 16:33 Відповісти
марш ентуЗЄдистів

Здравствуй, страна ЗЄльоних...

.
показати весь коментар
23.09.2025 16:35 Відповісти
Не ******* молодориги коли їм у кишеню заглядають
показати весь коментар
23.09.2025 16:31 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 16:31 Відповісти
Та да...є від чого розсердитися.
А ще студент і нах.р послав
показати весь коментар
23.09.2025 17:18 Відповісти
де ці курви малолітні зараз ? і от такі паскуди змінили сторію України !!!!...журналісти ніколи не відмиються , шо зрадили Україну і потягнули руки за🤡 наркоманом зрадником ...
показати весь коментар
23.09.2025 17:54 Відповісти
Тупоголовим сподобаєтся. В країні 73 % населення зовсім не мають мізків.
показати весь коментар
23.09.2025 16:38 Відповісти
Чуєш як падає листя, з дерев що постали в ряд?

Їх посадив ЗЕленський, рівно один мільярд.

Тисячами летять Фламінго, бороздять моря кораблі,

Кидають на стіл в Монте-Карло зарплати свої вчителі.
показати весь коментар
23.09.2025 16:40 Відповісти
+💯 👍🏿!

вічно - зелений наш ЗЄльоний
весь покритий зєлєнью, абсолютно вєсь

.
показати весь коментар
23.09.2025 17:34 Відповісти
👏👍
показати весь коментар
23.09.2025 17:56 Відповісти
Ким Зе Чин наближається
показати весь коментар
23.09.2025 16:40 Відповісти
Ці бігуси-інфо так нічого і не зрозуміли стосовно Гладковського.
показати весь коментар
23.09.2025 16:41 Відповісти
Може треба пару бойових рот під Кабмін? Для отверезення зелені?
показати весь коментар
23.09.2025 16:42 Відповісти
Ніби тебе хтось тримає)))
Вперед чмо японське! (с)
показати весь коментар
23.09.2025 16:44 Відповісти
вистачить і однієї....

навіть з картонками.

обдрищеться, дрищ ЗЄлоьний

.
показати весь коментар
23.09.2025 17:37 Відповісти
Ну вот это уже точно имеет признаки Зектатуры Интересно как на это отреагируют партнеры...
показати весь коментар
23.09.2025 16:44 Відповісти
Так стадо обирало "доброго царя",а не демократичного презідента.А де обирають царя,там і діктатура.Інакше не буває.
показати весь коментар
23.09.2025 16:50 Відповісти
Думаю - ніяк. Проглотять.. Вони зараз стіною(дронів) стурбовані..
показати весь коментар
23.09.2025 17:29 Відповісти
УНДР
показати весь коментар
23.09.2025 16:52 Відповісти
маладая ЗЄНР
показати весь коментар
23.09.2025 17:38 Відповісти
Якщо депутати проголосують за цей законопроект, вони увійдуть в історію як найбільші мудаки за увесь час української незалежності.
показати весь коментар
23.09.2025 17:08 Відповісти
Для слугонароду звання "мудак", це як золота зірка при совку.
показати весь коментар
23.09.2025 17:28 Відповісти
ви переоцінюєте, це - як октябрятський значок

.
показати весь коментар
23.09.2025 17:40 Відповісти
Закони 16-го січня 2014-го?
показати весь коментар
23.09.2025 17:11 Відповісти
Невже телехрам і темарахвон закриють.
показати весь коментар
23.09.2025 17:12 Відповісти
Бінго. Не будуть писати про корупцію - не буде справ. Перевантажені суди розвантажаться. А кажете, що не дбають про державу.
показати весь коментар
23.09.2025 17:13 Відповісти
Хахах...все зрозуміло остаточно з цією країною. Залишаються бандюки і, на жаль, бідні пенсіонери + трошки школярів
показати весь коментар
23.09.2025 17:16 Відповісти
Пенсіонери бідні бо тупі. Лише в нашій країні пенсіонери бідні. У всіх крахнах ЄС такого нема. Бо наши безмізкові створіння все життя голосували за ватників, зеків, клоунів. Після такого цирку мати достойну старість просто фізично не можливо.
показати весь коментар
23.09.2025 17:27 Відповісти
Ці 100 раз повторювані факти не допоможуть їм. Голосували всі, потроху (я - за зе "ні", якщо це треба сказати): і хтось із пенсів, і молодь активна була, і якийсь відсоток середнього віку.
Сенсу немає це повторювати, як сіль на рану.

Біда в старих людей одна - народилися не на тій землі.
показати весь коментар
23.09.2025 18:11 Відповісти
Надіюсь телемарахвонців це не зачепить...
показати весь коментар
23.09.2025 17:24 Відповісти
В першу чергу, обмежити показ на телеканалах Н. Мосейчук та А. Мазур, - хвойд та фурій Бені Коломойського, а в другу чергу - всіх тих журнашлюх, які пишуть про влучання по об'єктах критичної інфраструктури, викладають фото та відео цих влучань, допомагаючи тим самим ворогові коректувати та планувати нові жорстокі та масовані обстріли України. Ось в цьому повинні бути для ЗМІ повні обмеження!!!
показати весь коментар
23.09.2025 18:19 Відповісти
Ну це закономірний процес, враховуючи усю ти дичину, що відбувається останні роки. Хоча навіть без цього закону, більшість журнаЛІЗтів і зараз замовчують багато речей, чи користуються так званим «новоязом»
показати весь коментар
23.09.2025 18:23 Відповісти
Одразу в газові камери
показати весь коментар
23.09.2025 18:51 Відповісти
 
 