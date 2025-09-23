В Раде зарегистрировали законопроект №14057, который может ограничить работу журналистов
21 сентября группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект №14057, который предусматривает изменения в Гражданский кодекс.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на законопроект.
Документ усиливает ответственность за распространение недостоверной информации, регламентирует порядок ее опровержения и вводит ряд новых ограничений для медиа.
В частности, предлагается автоматически признавать информацию недостоверной, если она не подтверждена обвинительным приговором суда. Это означает, что журналисты не смогут публиковать материалы о коррупционных или уголовных схемах до завершения судебных процессов, которые часто длятся годами.
"Если бы мы ждали приговора суда, прежде чем рассказать о коррупционных схемах, вы бы никогда не узнали ни об оборонке Гладковского, ни об электростанциях Шурмы, ни о мясе Колюбаева, ни о дронах Розенблата, ни о "яйцах по 17" - и вообще ни о чем", - говорится в материале Bihus.Info.
В законопроекте также предусмотрено "право на забвение" - возможность требовать удаления любой информации, даже правдивой, если она "неактуальна" или "потеряла общественный интерес". В то же время в документе отсутствуют четкие критерии для определения этих понятий.
Отдельный пункт касается компенсаций за моральный ущерб: иски могут подаваться даже из-за оценочных суждений или "неприятного тона" публикации. Это, по мнению журналистов, может привести к волне судебных исков и миллионных требований от фигурантов расследований.
Стефанчук Руслан (СН);
Корнієнко Олександр (СН);
Кондратюк Олена (позафракційна, обрана від Батьківщини);
Стефанчук Микола (СН, брат Руслана);
Камельчук Юрій (СН).
що плануєте робити із цим знанням?
Здравствуй, страна ЗЄльоних...
.
А ще студент і нах.р послав
Їх посадив ЗЕленський, рівно один мільярд.
Тисячами летять Фламінго, бороздять моря кораблі,
Кидають на стіл в Монте-Карло зарплати свої вчителі.
Вперед чмо японське! (с)