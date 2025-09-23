РУС
Новости Законопроект №14057
В Раде зарегистрировали законопроект №14057, который может ограничить работу журналистов

21 сентября группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект №14057, который предусматривает изменения в Гражданский кодекс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на законопроект.

Документ усиливает ответственность за распространение недостоверной информации, регламентирует порядок ее опровержения и вводит ряд новых ограничений для медиа.

В частности, предлагается автоматически признавать информацию недостоверной, если она не подтверждена обвинительным приговором суда. Это означает, что журналисты не смогут публиковать материалы о коррупционных или уголовных схемах до завершения судебных процессов, которые часто длятся годами.

"Если бы мы ждали приговора суда, прежде чем рассказать о коррупционных схемах, вы бы никогда не узнали ни об оборонке Гладковского, ни об электростанциях Шурмы, ни о мясе Колюбаева, ни о дронах Розенблата, ни о "яйцах по 17" - и вообще ни о чем", - говорится в материале Bihus.Info.

В законопроекте также предусмотрено "право на забвение" - возможность требовать удаления любой информации, даже правдивой, если она "неактуальна" или "потеряла общественный интерес". В то же время в документе отсутствуют четкие критерии для определения этих понятий.

Отдельный пункт касается компенсаций за моральный ущерб: иски могут подаваться даже из-за оценочных суждений или "неприятного тона" публикации. Это, по мнению журналистов, может привести к волне судебных исков и миллионных требований от фигурантов расследований.

+12
Цих депутатів називати треба ,а не ховатись за " група народних депутатів",те що це ригозелена мразота і так всі здогадались,поіменно авторів цього закону пишить.
23.09.2025 16:27
+12
Загрози, спрямовані на свободу слова, письма та дії, хоча часто бувають незначними у часовому відриві, мають накопичувальний ефект, і якщо за цим не слідкувати, це призведе до повної зневаги до прав громадянина. Джордж Орвел
23.09.2025 16:30
+8
Ласкаво просимо в "нову" Україну.
23.09.2025 16:30
Цих депутатів називати треба ,а не ховатись за " група народних депутатів",те що це ригозелена мразота і так всі здогадались,поіменно авторів цього закону пишить.
23.09.2025 16:27
Та яка різниця, всі ж чудово розуміють що спражні автори цього висєру - Їрмакозебіл.
23.09.2025 16:33
Зайдіть на сайт ВР, там є законопроект і подивіться авторів, це нескладно
23.09.2025 16:41
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57355 для вас хоч зірку з неба:
Стефанчук Руслан (СН);
Корнієнко Олександр (СН);
Кондратюк Олена (позафракційна, обрана від Батьківщини);
Стефанчук Микола (СН, брат Руслана);
Камельчук Юрій (СН).

що плануєте робити із цим знанням?
23.09.2025 16:53
Ласкаво просимо в "нову" Україну.
23.09.2025 16:30
23.09.2025 16:33
марш ентуЗЄдистів

Здравствуй, страна ЗЄльоних...

.
23.09.2025 16:35
Загрози, спрямовані на свободу слова, письма та дії, хоча часто бувають незначними у часовому відриві, мають накопичувальний ефект, і якщо за цим не слідкувати, це призведе до повної зневаги до прав громадянина. Джордж Орвел
23.09.2025 16:30
Не ******* молодориги коли їм у кишеню заглядають
23.09.2025 16:31
23.09.2025 16:31
Та да...є від чого розсердитися.
А ще студент і нах.р послав
23.09.2025 17:18
Тупоголовим сподобаєтся. В країні 73 % населення зовсім не мають мізків.
23.09.2025 16:38
Чуєш як падає листя, з дерев що постали в ряд?

Їх посадив ЗЕленський, рівно один мільярд.

Тисячами летять Фламінго, бороздять моря кораблі,

Кидають на стіл в Монте-Карло зарплати свої вчителі.
23.09.2025 16:40
Ким Зе Чин наближається
23.09.2025 16:40
Ці бігуси-інфо так нічого і не зрозуміли стосовно Гладковського.
23.09.2025 16:41
Може треба пару бойових рот під Кабмін? Для отверезення зелені?
23.09.2025 16:42
Ніби тебе хтось тримає)))
Вперед чмо японське! (с)
23.09.2025 16:44
Ну вот это уже точно имеет признаки Зектатуры Интересно как на это отреагируют партнеры...
23.09.2025 16:44
Так стадо обирало "доброго царя",а не демократичного презідента.А де обирають царя,там і діктатура.Інакше не буває.
23.09.2025 16:50
УНДР
23.09.2025 16:52
Якщо депутати проголосують за цей законопроект, вони увійдуть в історію як найбільші мудаки за увесь час української незалежності.
23.09.2025 17:08
Закони 16-го січня 2014-го?
23.09.2025 17:11
Невже телехрам і темарахвон закриють.
23.09.2025 17:12
Бінго. Не будуть писати про корупцію - не буде справ. Перевантажені суди розвантажаться. А кажете, що не дбають про державу.
23.09.2025 17:13
Хахах...все зрозуміло остаточно з цією країною. Залишаються бандюки і, на жаль, бідні пенсіонери + трошки школярів
23.09.2025 17:16
 
 