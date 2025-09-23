В Раде зарегистрировали законопроект №14057, который может ограничить работу журналистов

21 сентября группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект №14057, который предусматривает изменения в Гражданский кодекс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на законопроект.

Документ усиливает ответственность за распространение недостоверной информации, регламентирует порядок ее опровержения и вводит ряд новых ограничений для медиа.

В частности, предлагается автоматически признавать информацию недостоверной, если она не подтверждена обвинительным приговором суда. Это означает, что журналисты не смогут публиковать материалы о коррупционных или уголовных схемах до завершения судебных процессов, которые часто длятся годами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду поступила Программа действий Правительства, - Стефанчук

"Если бы мы ждали приговора суда, прежде чем рассказать о коррупционных схемах, вы бы никогда не узнали ни об оборонке Гладковского, ни об электростанциях Шурмы, ни о мясе Колюбаева, ни о дронах Розенблата, ни о "яйцах по 17" - и вообще ни о чем", - говорится в материале Bihus.Info.

В законопроекте также предусмотрено "право на забвение" - возможность требовать удаления любой информации, даже правдивой, если она "неактуальна" или "потеряла общественный интерес". В то же время в документе отсутствуют четкие критерии для определения этих понятий.

Отдельный пункт касается компенсаций за моральный ущерб: иски могут подаваться даже из-за оценочных суждений или "неприятного тона" публикации. Это, по мнению журналистов, может привести к волне судебных исков и миллионных требований от фигурантов расследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Секретная социология показывает, что Зеленский больше не будет иметь контроля над ВР в случае парламентских выборов, - Николов. ВИДЕО