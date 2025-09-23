В Раду поступила Программа действий правительства, - Стефанчук
В Верховную Раду поступила Программа деятельности Правительства.
Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В установленном порядке Парламент рассмотрит документ, который определяет 12 основных приоритетов: национальная безопасность и оборона, евроинтеграция, борьба с коррупцией, поддержка ветеранов, благосостояние граждан, макрофинансовая стабильность и реформы, развитие бизнеса, образование и наука, здравоохранение и спорт, восстановление, культура и энергетическая стабильность", - отметил он.
Напомним, 18 августа Кабмин представил план действий правительства. Прежде всего предусмотрены изменения в безопасности, экономике, достоинстве и восстановлении.
Ось такий він Регламент КМУ щодо безвідповідальності та кругової поруки!! Кради і убивай, нічого не буде, бо Регламент КМУ….
Пункт 1.
Америга, дай грошів!
Пункт 2.
Єуропа, дай зброю, закрий небо!
Пункт 3.
Во всьому винуватий Порошенко!