В Раду поступила Программа действий правительства, - Стефанчук

В Верховную Раду поступила Программа деятельности Правительства.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В установленном порядке Парламент рассмотрит документ, который определяет 12 основных приоритетов: национальная безопасность и оборона, евроинтеграция, борьба с коррупцией, поддержка ветеранов, благосостояние граждан, макрофинансовая стабильность и реформы, развитие бизнеса, образование и наука, здравоохранение и спорт, восстановление, культура и энергетическая стабильность", - отметил он.

Напомним, 18 августа Кабмин представил план действий правительства. Прежде всего предусмотрены изменения в безопасности, экономике, достоинстве и восстановлении.

Читайте: Будет открытая дискуссия по законопроекту о выезде за границу мужчин до 22 лет, - Стефанчук