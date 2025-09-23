РУС
Новости Программа действий Правительства
В Раду поступила Программа действий правительства, - Стефанчук

В Верховную Раду поступила Программа деятельности Правительства.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В установленном порядке Парламент рассмотрит документ, который определяет 12 основных приоритетов: национальная безопасность и оборона, евроинтеграция, борьба с коррупцией, поддержка ветеранов, благосостояние граждан, макрофинансовая стабильность и реформы, развитие бизнеса, образование и наука, здравоохранение и спорт, восстановление, культура и энергетическая стабильность", - отметил он.

Напомним, 18 августа Кабмин представил план действий правительства. Прежде всего предусмотрены изменения в безопасности, экономике, достоинстве и восстановлении.

Читайте: Будет открытая дискуссия по законопроекту о выезде за границу мужчин до 22 лет, - Стефанчук

ВР (29426) Кабмин (14120) Стефанчук Руслан (679)
Топ комментарии
+9
Шось вони втрачають хватку. Повинно називатися "Геніальна Програма Потужних дій Найкращого за всі часи Уряду"
23.09.2025 11:37 Ответить
+4
«До Ради надійшла Програма дій Уряду» - список передвиборних популістичних обіцянок - копія з 2019 року. Від кого надійшла ота програма дій Уряду від Козиря Борисовича, чи від Пу..на додумайте самі.
23.09.2025 11:40 Ответить
+4
"Програма дій уряду":

Пункт 1.
Америга, дай грошів!
Пункт 2.
Єуропа, дай зброю, закрий небо!
Пункт 3.
Во всьому винуватий Порошенко!
23.09.2025 11:53 Ответить
Після їх "потужних" програм, пересічним українцям жити стає дедалі гірше і гірше! 🤬
23.09.2025 12:03 Ответить
За попердню Програму дій Уряду та витрачені кошти, шмигаль чомусь ухиляється звітувати у ВРУ!?!? «Наслідки» його перебування з командою та купою держсекретарів, ОЧЕВИДНІ в Україні для Українців!! Але ж записи, у їх трудовій книжці, не скасовані кадровиками Секретаріату КМУ, за такі «криваві НАСЛІДКИ цих мудрил» для Українців!!?!?
Ось такий він Регламент КМУ щодо безвідповідальності та кругової поруки!! Кради і убивай, нічого не буде, бо Регламент КМУ….
23.09.2025 11:44 Ответить
З ким боротись? - кого не торкнись - корупціонер
23.09.2025 11:44 Ответить
Міндічі і шурми, глибоко захвильовані, разом з стефанчуками-зеленським???
23.09.2025 11:45 Ответить
Додатково треба кормушку-ясла ставити бо апетити у свиней - мамо, не горюй.
23.09.2025 12:26 Ответить
ну слава Богу!
23.09.2025 12:59 Ответить
 
 