РУС
1 884 34

Кабмин представил план действий правительства: оборона, евроинтеграция, антикоррупционная политика

Кабинет Министров представил план действий правительства

Кабинет Министров представил Проект Программы действий. Прежде всего предусмотрены изменения в безопасности, экономике, достоинстве и восстановлении.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что практическим воплощением этих реформ станут 12 ключевых приоритетов, охватывающих ключевые направления правительственных политик на 2025-2026 годы.

Также Кабмин объявил сбор предложений для доработки Проекта Программы действий. Полученные предложения будут проанализированы и учтены в финальной версии Программы действий.

Проект Программы действий Правительства

Безопасность и оборона

Украина наращивает собственное производство вооружения и привлекает дополнительное финансирование от партнеров. Половина средств - на украинские мощности, в частности через расширение датской модели и совместные предприятия с мировыми оборонными компаниями: Rheinmetall, BAE Systems, Thales и другими. Масштабирование механизмов поддержки украинских оружейников и запуск Defense City. Цель - увеличить обеспечение потребностей армии собственным производством и до конца 2026 года завершить переход на корпусную систему. До конца 2025 года подготовим новые условия контракта для военнослужащих, которые будут содержать дополнительные мотивационные поощрения.

Евроинтеграция

До конца 2025 года Правительство завершит проверку соответствия украинского законодательства европейскому праву и будет готово начать переговоры по 6 кластерам до конца 2025 года.

Антикоррупционная политика

Минимизация коррупции через цифровые сервисы: е-Суд, е-Акциз и ЦПАУ 2.0. Они делают государство прозрачным и удобным. Дорожные карты с ЕС обеспечат гармонизацию правил и доверие к Украине.

Благосостояние

Акцент на уязвимых и незащищенных группах населения, в частности ВПЛ и жителях прифронтовых общин. В 2025 году 180 тысяч семей получат компенсации за разрушенное жилье, к 2026-му - более 320 тысяч. Для молодых семей уже запущены механизмы компенсации за жилье и дополнительные программы для поддержки детей. Создание новых программ "еЯсли" и "еСадик", открытие 500 новых детсадов и повышение помощи при рождении ребенка. До конца 2025 года будет выдано не менее 5 тысяч новых ипотечных кредитов в рамках программы "еОселя".

Ветеранская политика

Новая система комплексной поддержки по принципу "единого окна". Подготовка и принятие Кодекса законов о Защитниках и Защитниц, который систематизирует имеющуюся помощь. К 2026 году, 1 580 семей будут иметь сертификаты на жилье, а ветеранский бизнес получит до 600 грантов. Запуск 10 новых сервисов через систему Дія. До конца года в общинах будет работать 3 000 специалистов, которые предоставят 500 тысяч услуг сопровождения и облегчат доступ к базовым потребностям.

Макрофинансы и реформы

Привлечение от партнеров $37,4 млрд макрофинансовой помощи на 2026-2027 годы. Успешное продолжение работы с миссией МВФ и принятие новой программы сотрудничества. Проведение аудита государственных расходов и мероприятий по детенизации капитала, чтобы эффективнее использовать ресурсы.

Бизнес

Привлечение инвестиций, в том числе через совместные инвестиционные фонды с ЕС, МФО и правительствами-партнерами объемом в $5 млрд. Запуск инвестиционных проектов, в том числе первого проекта в рамках Инвестиционного фонда восстановления из США с бюджетом более $100 млн. Создание условий для роста: 5 лет моратория на проверки, 200 процедур будут переведены на декларативный принцип, еще 60 - отменены до конца 2026 года. Программа "Сделано в Украине" обеспечит 55 млрд гривен финансирования для производства в течение следующих полутора лет. Проведение приватизации на 12 млрд гривен и инфраструктурных проектов в рамках ГЧП, ускорение приватизации санкционированных активов.

Здоровье и спорт

С 2026 года стартует национальная программа ежегодного чекапа для украинцев в возрасте от 40 лет. В 2025 году планируется открыть 200 центров ментального здоровья и почти 300 отделений реабилитации. Зарплата врача первичной и экстренной помощи составит не менее 35 тысяч гривен. Переходим к европейской модели спорта, создаем научный парк Olympic Lab и развиваем цифровые сервисы для привлечения украинцев к спортивным проектам.

Образование и наука

До 2026 года 100 тысяч учителей пройдут повышение квалификации, еще 50 тысяч - по новому стандарту дошкольного образования. Более 2000 школ и 1,1 млн детей будут пользоваться системой "Мрия". Реформируем систему финансирования науки и высшего образования, а также запускаем программу ScienceCity и финансирование 10 научно-технических проектов совместно с бизнесом через ГЧП.

Восстановление

Сосредоточение ресурсов на жилье, энергетике и инфраструктуре. Создание Фонда Восстановления и комплексного Плана Восстановления Украины. В 2025 году завершение 14 проектов реконструкции больниц на 1,8 млрд грн и обустройство 161 укрытия. Восстановление более 160 медучреждений до конца 2026 года.

Культура

Восстановление и сохранение культурного наследия, институционализация памяти, стимулирование развития креативного предпринимательства и устойчивых институтов культуры. Начнем восстановление 10 объектов культурного наследия в 2025 году с привлечением 500 млн гривен в следующем году. До конца 2026 года Правительство поддержит не менее 180 грантовых заявок предпринимателей креативных индустрий в Украине, а также внесет в Государственный Реестр недвижимого наследия и верифицирует 100% объектов национального значения.

Зимняя стабильность

Безопасность критической инфраструктуры от дронов и ракетных ударов. Подготовка энергосистемы к отопительному сезону 2025/26, накопление 13,2 млрд кубов газа в хранилищах. До конца года ввод 200 МВт новых мощностей распределенной генерации.

Кабмин (14094) оборона (5267) програма (184)
Топ комментарии
+20
Ще трошки підкорегувати і буде нагадувати протокол шкільних піонерських зборів 80-х років минулого століття. Не вистачає в кінці резолюції "прєдсєдатєля савєта атряда - Падтянуть атстающіх"
18.08.2025 13:17
+12
О, плани ми любим.
18.08.2025 13:18
+9
ТП в окулярах робе вигляд,що політика зрадників буде на користь країні,ну-ну.Обнюханий теж мав в план,не зовсім план,а порошок ,тільки тупі виборці не розібрались планах
18.08.2025 13:20
Ще трошки підкорегувати і буде нагадувати протокол шкільних піонерських зборів 80-х років минулого століття. Не вистачає в кінці резолюції "прєдсєдатєля савєта атряда - Падтянуть атстающіх"
18.08.2025 13:17
Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья. ©
18.08.2025 13:28
Ну от хіба так можна? Ледь не зіганув..... Блін, сумно це все....
18.08.2025 13:34
Пане, на цю новину я інакше глянув.
Уряд Юлі2СтюардесиЄрмака повідомив пересічних, що протермінована ЗЕвлада на чолі з протермінований ЛІДОРОМ нікуди йти не збираються, а збираються і надалі пиляти під час нескінченої війни, нескінчаємость якої є єдиним аргументом збереження ЗЕвлади доки Україна не скінчиться .
18.08.2025 14:03
О, плани ми любим.
18.08.2025 13:18
ТП в окулярах робе вигляд,що політика зрадників буде на користь країні,ну-ну.Обнюханий теж мав в план,не зовсім план,а порошок ,тільки тупі виборці не розібрались планах
18.08.2025 13:20
Антикорупційна політика? Хоч би не ганьбилися вчергове, корупціонери.
А напишіть про це: "Кабміндічі уже внесли законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години".
Підозрюю, невдовзі навіть вдень не можна буде пройтися вулицею без "ausweis"...
18.08.2025 13:21
Взагалі відсутня інформація щодо підвищення надоїв молока в перерахунку на одну корову і планування збільшення врожайності перцю і огірків на 1 га на наступний рік. От як без цього?
18.08.2025 13:21
Про огірки нагадують час від часу,тримаю на контролі
18.08.2025 13:22
Вся роботаЗе-Уряду, це вигадування красивих текстів замість реальної роботи.

18.08.2025 13:27
Чергована зелена призначенка а-ля "бджілка проти меду" - "наша пісня гарна нова починаймо її знову". ... Ми вже спинним мозком відчуваємо що "мертві бджоли не гудуть і меду не носять"...
18.08.2025 13:28
План дій уряду: амністія корурціонерів, підвищення цін на продукти та комуналку, бусифікація
18.08.2025 13:29
Та нема в них у плані підвищення цін. Ціни не залежать від уряду, їх планів, ростуть собі та й усе.
18.08.2025 14:07
а хто ж тоді ціни на електрику підвищив?
18.08.2025 14:28
у вас жадібні еврейські діти керують країною
а ви по суті на форумах сублімуете
ви зе будете скидати? а, говномеси?
18.08.2025 13:36
До створення "Армії. Віри. Мови" ці істоти не мають ніякого відношення.
18.08.2025 14:40
в 2019-у педагоги одержали 4000 долларів зарплату, тепер лікарі на черзі, хоча навіщо воно їм, гроші за висновки для ВЛК вже дівати нікуди
18.08.2025 13:36
"правильной дорогой идёте товарищи".... тьфу...гидота...
18.08.2025 13:38
От такого голова кругом пошла бы даже у великого комбинатора, который строил Нью Васюки на шахматном турнире.)) Хотя кое что из правды есть конечно." Залучення від партнерів $37,4 млрд макрофінансової допомоги" . Тут да, поверю. )
18.08.2025 13:42
Чисто комуняцкий текст для лохов,нет смены податковой политики,сокращений держаппарата,надежной защиты для бизнеса,майна и банковских вкладов,ни слова про дикие суды и непонятно на кого работающую правоохранительную систему.
18.08.2025 13:44
Правоахрєнітєльна країна
18.08.2025 15:06
Уже даже комментировать не интересно эти планы!
18.08.2025 13:48
Програма комуністичної партії Слуга народу. Головне, щоб лохторату подобалось. Таких програм вже було стільки за 30 із лишнім років, що й не порахуєш, в толку ніякого - як крали на митниці, так і крадуть, як брали хабарі чиновники, судді, мєнти, прокурори - так і беруть. Чергова морква для вухастих секти 95-го кварталу.
18.08.2025 13:50
Євроінтеграція після турболіквідації антикорупційних органів то звучить як насмішка над Європою
18.08.2025 13:58
😂😂😂
18.08.2025 14:02
За все гарне проти встого поганого. Уряяяя!!!

Цуко, цей час невиліковних дебілів, колись вже пройде?
Чи треба дійсно спочатку знищити 2/3 людей, які є носіями цієї зарази...
18.08.2025 14:27
Сьомий рік обісцянок на майбутнє.
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.

Народовладдя через референдуми
18.08.2025 14:43
А ПЕРЕВИБОРИ ЗЕ ?
18.08.2025 14:46
Зміни у гідності підкорегувати...
Тварюки ви брехливі з набитими грошима трусами.
Адекватні люди тікають від вас, паскуд хохляцьких
18.08.2025 15:03
Кричу чайкою з останнього. Бджоли проти меду. Та вас усіх за корупцію постріляти нах треба, кончені ви мразоти! На що ви Україну перетворили, тварі! Клоака корупції та брехні!
18.08.2025 15:45
радує адекватність читачів Цензор, що ніхто не лайкнув те зелене лайно
18.08.2025 15:51
 
 