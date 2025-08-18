Кабмин представил план действий правительства: оборона, евроинтеграция, антикоррупционная политика

Кабинет Министров представил Проект Программы действий. Прежде всего предусмотрены изменения в безопасности, экономике, достоинстве и восстановлении.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что практическим воплощением этих реформ станут 12 ключевых приоритетов, охватывающих ключевые направления правительственных политик на 2025-2026 годы.

Также Кабмин объявил сбор предложений для доработки Проекта Программы действий. Полученные предложения будут проанализированы и учтены в финальной версии Программы действий.

Проект Программы действий Правительства

Безопасность и оборона

Украина наращивает собственное производство вооружения и привлекает дополнительное финансирование от партнеров. Половина средств - на украинские мощности, в частности через расширение датской модели и совместные предприятия с мировыми оборонными компаниями: Rheinmetall, BAE Systems, Thales и другими. Масштабирование механизмов поддержки украинских оружейников и запуск Defense City. Цель - увеличить обеспечение потребностей армии собственным производством и до конца 2026 года завершить переход на корпусную систему. До конца 2025 года подготовим новые условия контракта для военнослужащих, которые будут содержать дополнительные мотивационные поощрения.

Евроинтеграция

До конца 2025 года Правительство завершит проверку соответствия украинского законодательства европейскому праву и будет готово начать переговоры по 6 кластерам до конца 2025 года.

Антикоррупционная политика

Минимизация коррупции через цифровые сервисы: е-Суд, е-Акциз и ЦПАУ 2.0. Они делают государство прозрачным и удобным. Дорожные карты с ЕС обеспечат гармонизацию правил и доверие к Украине.

Благосостояние

Акцент на уязвимых и незащищенных группах населения, в частности ВПЛ и жителях прифронтовых общин. В 2025 году 180 тысяч семей получат компенсации за разрушенное жилье, к 2026-му - более 320 тысяч. Для молодых семей уже запущены механизмы компенсации за жилье и дополнительные программы для поддержки детей. Создание новых программ "еЯсли" и "еСадик", открытие 500 новых детсадов и повышение помощи при рождении ребенка. До конца 2025 года будет выдано не менее 5 тысяч новых ипотечных кредитов в рамках программы "еОселя".

Ветеранская политика

Новая система комплексной поддержки по принципу "единого окна". Подготовка и принятие Кодекса законов о Защитниках и Защитниц, который систематизирует имеющуюся помощь. К 2026 году, 1 580 семей будут иметь сертификаты на жилье, а ветеранский бизнес получит до 600 грантов. Запуск 10 новых сервисов через систему Дія. До конца года в общинах будет работать 3 000 специалистов, которые предоставят 500 тысяч услуг сопровождения и облегчат доступ к базовым потребностям.

Макрофинансы и реформы

Привлечение от партнеров $37,4 млрд макрофинансовой помощи на 2026-2027 годы. Успешное продолжение работы с миссией МВФ и принятие новой программы сотрудничества. Проведение аудита государственных расходов и мероприятий по детенизации капитала, чтобы эффективнее использовать ресурсы.

Бизнес

Привлечение инвестиций, в том числе через совместные инвестиционные фонды с ЕС, МФО и правительствами-партнерами объемом в $5 млрд. Запуск инвестиционных проектов, в том числе первого проекта в рамках Инвестиционного фонда восстановления из США с бюджетом более $100 млн. Создание условий для роста: 5 лет моратория на проверки, 200 процедур будут переведены на декларативный принцип, еще 60 - отменены до конца 2026 года. Программа "Сделано в Украине" обеспечит 55 млрд гривен финансирования для производства в течение следующих полутора лет. Проведение приватизации на 12 млрд гривен и инфраструктурных проектов в рамках ГЧП, ускорение приватизации санкционированных активов.

Здоровье и спорт

С 2026 года стартует национальная программа ежегодного чекапа для украинцев в возрасте от 40 лет. В 2025 году планируется открыть 200 центров ментального здоровья и почти 300 отделений реабилитации. Зарплата врача первичной и экстренной помощи составит не менее 35 тысяч гривен. Переходим к европейской модели спорта, создаем научный парк Olympic Lab и развиваем цифровые сервисы для привлечения украинцев к спортивным проектам.

Образование и наука

До 2026 года 100 тысяч учителей пройдут повышение квалификации, еще 50 тысяч - по новому стандарту дошкольного образования. Более 2000 школ и 1,1 млн детей будут пользоваться системой "Мрия". Реформируем систему финансирования науки и высшего образования, а также запускаем программу ScienceCity и финансирование 10 научно-технических проектов совместно с бизнесом через ГЧП.

Восстановление

Сосредоточение ресурсов на жилье, энергетике и инфраструктуре. Создание Фонда Восстановления и комплексного Плана Восстановления Украины. В 2025 году завершение 14 проектов реконструкции больниц на 1,8 млрд грн и обустройство 161 укрытия. Восстановление более 160 медучреждений до конца 2026 года.

Культура

Восстановление и сохранение культурного наследия, институционализация памяти, стимулирование развития креативного предпринимательства и устойчивых институтов культуры. Начнем восстановление 10 объектов культурного наследия в 2025 году с привлечением 500 млн гривен в следующем году. До конца 2026 года Правительство поддержит не менее 180 грантовых заявок предпринимателей креативных индустрий в Украине, а также внесет в Государственный Реестр недвижимого наследия и верифицирует 100% объектов национального значения.

Зимняя стабильность

Безопасность критической инфраструктуры от дронов и ракетных ударов. Подготовка энергосистемы к отопительному сезону 2025/26, накопление 13,2 млрд кубов газа в хранилищах. До конца года ввод 200 МВт новых мощностей распределенной генерации.

