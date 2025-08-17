БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Підвищення пенсій і зарплат для вчителів: Кулеба анонсував другий пакет підтримки для прифронтових регіонів

Кулеба анонсував другий пакет підтримки для прифронтових регіонів

Кабінет міністрів готує другий пакет підтримки прифронтових громад, він фокусуватиметься на розширенні можливостей для бізнесу та соціальній допомозі.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Що стосується другого пакету підтримки, ми зараз над ним працюємо. Він буде більше сфокусований на можливостях для бізнесу, підтримці лікарень, підвищенні зарплат для вчителів, соціальних працівників, на підвищенні пенсій у прифронтових громадах", – сказав Кулеба.

Він запевнив, що програма підтримки прифронтових громад буде довгостроковою і працюватиме не менше десяти років.

Кабмін підготувався до закриття частини шкіл у 10 регіонах: вчителі зможуть продовжувати отримувати дві третини окладу

Як повідомлялося, 13 серпня Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів.

Він передбачає збільшення до 100% ліміту бронювання від мобілізації працівників підприємств, що працюють у зоні бойових дій, підвищення виплат медикам на прифронтових територіях, дотації для аграріїв у зоні бойових дій та компенсацію з держбюджету 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо-переміщених осіб за програмою "єОселя".

Кабмін пенсія школа вчитель Кулеба Олексій
А у інших громадах не Українці живуть,їм не треба підіймати пенсії,заробітну платню,що за ********* цирк ви влаштували,думаєте люди з прифронтових громад побіжать за вас голосувати?
17.08.2025 15:02 Відповісти

