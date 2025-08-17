Підвищення пенсій і зарплат для вчителів: Кулеба анонсував другий пакет підтримки для прифронтових регіонів

Кабінет міністрів готує другий пакет підтримки прифронтових громад, він фокусуватиметься на розширенні можливостей для бізнесу та соціальній допомозі.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Що стосується другого пакету підтримки, ми зараз над ним працюємо. Він буде більше сфокусований на можливостях для бізнесу, підтримці лікарень, підвищенні зарплат для вчителів, соціальних працівників, на підвищенні пенсій у прифронтових громадах", – сказав Кулеба.

Він запевнив, що програма підтримки прифронтових громад буде довгостроковою і працюватиме не менше десяти років.

Як повідомлялося, 13 серпня Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів.

Він передбачає збільшення до 100% ліміту бронювання від мобілізації працівників підприємств, що працюють у зоні бойових дій, підвищення виплат медикам на прифронтових територіях, дотації для аграріїв у зоні бойових дій та компенсацію з держбюджету 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо-переміщених осіб за програмою "єОселя".