Кабмін підготувався до закриття частини шкіл у 10 регіонах: вчителі зможуть продовжувати отримувати дві третини окладу
Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка вносить зміни до Порядку формування Кадрового резерву педагогічних працівників дозволить вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.
Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 2 липня, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
"Мета – підтримати педагогів у перехідний період, зберегти їх у системі освіти та забезпечити плавне впровадження змін", – зазначається у повідомленні.
У Міносвіти пояснили, що заяву до Кадрового резерву зможуть подати педагогічні працівники, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.
Зауважимо, що наприкінці червня Запорізька міськрада ухвалила рішення щодо припинення юридичної діяльності дев'яти шкіл та гімназій міста та приєднання їх до інших навчальних закладів через малу кількість учнів. У червні минулого року влада Запоріжжя вже припинила діяльність двох ліцеїв, п'яти гімназій, двох початкових шкіл та п'яти дитсадків, писало Суспільне.
Після зарахування до Кадрового резерву таким учителям можуть виплачувати середню заробітну плату (але не менше ніж 2/3 посадового окладу станом на день оголошення простою).
"Виплата починається з дати підписання договору про працевлаштування й триває до завершення воєнного стану та ще шість місяців після", – уточнили у МОН.
Водночас участь у резерві передбачатиме проходження навчання за Типовою програмою, затвердженою МОН.
"Пройшовши навчання, учителю стануть доступні пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території з умовою відпрацювати там не менше 5 років", – додали у міністерстві.
У МОН пояснили, що для того, щоб отримувати середню заробітну плату впродовж перебування у кадровому резерві педагогічний працівник має укласти договір про працевлаштування з органом управління освітою. Для цього потрібно звернутися:
- до закладу освіти, з яким особа перебуває у трудових відносинах;
- безпосередньо до органу управління у сфері освіти територіальної громади чи обласної (військової) адміністрації, якому підпорядкований заклад.
При цьому виплати можуть припинити у разі:
- виїзду педагогічного працівника на постійне місце проживання за кордон або більше ніж на 30 днів;
- працевлаштування педагогічного працівника на умовах повного робочого дня або з повним педагогічним навантаженням не менш як на одну ставку (для посад педагогічних працівників);
- зупинення функціонування резерву.
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І зовсім не гірше...
Перспектива бути мобілізованим зі студентської лави нікого не влаштовує.
Ну і отримали той самий "вирок", який майбутній ЛІДОР їм обіцяв на стадіоні 19 квітня за 2 дні до другого туру.
Але переважна більшість ЗЕЛЯбобиків й досі плюється в Папєрєдніка ... схоже це уже клініка та остаточний вирок Півдню та Сходу України!
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Бажано, щоб зараз по ним були кращі результати.
Як би це не було боляче, але рішення вірне.
Краще заощаджені гроші спрямувати на оборону України, бо після рішення США повністю припинити допомогу Україні у зброї та фінанасах, оборонятись та відвойовувати наші землі стане ще важче.
Тому, ухвалене рішення є цілком закономірне.
Поки йде війна, освіта не на часі! Все решта - це просто фікці під назвою освіта, наука, інновації задля притулку ухилянтів від мобілізації!
Вони вже це зробили ще в березні 2025 року!!
Тепер на освіту, науку, медицину, пенсії до кінця року грошей просто не стане, навіть якщо вони й далі їх друкуватимуть як папір.
Тому у Z-лених план, - всі кого можуть - на фронт, пенсіонарам - до праці!
На часі гарні квіткові алеї у прифронтових містах, на які планується наступ.
На часі засоби для розгону демонстрантів.
.....
А освіта то таке.... не на часі
Тому шановні педагоги, всі до лав ЗСУ!