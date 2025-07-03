Кабмін підготувався до закриття частини шкіл у 10 регіонах: вчителі зможуть продовжувати отримувати дві третини окладу

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка вносить зміни до Порядку формування Кадрового резерву педагогічних працівників дозволить вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.

Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 2 липня, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Мета – підтримати педагогів у перехідний період, зберегти їх у системі освіти та забезпечити плавне впровадження змін", – зазначається у повідомленні.

У Міносвіти пояснили, що заяву до Кадрового резерву зможуть подати педагогічні працівники, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.

Зауважимо, що наприкінці червня Запорізька міськрада ухвалила рішення щодо припинення юридичної діяльності дев'яти шкіл та гімназій міста та приєднання їх до інших навчальних закладів через малу кількість учнів. У червні минулого року влада Запоріжжя вже припинила діяльність двох ліцеїв, п'яти гімназій, двох початкових шкіл та п'яти дитсадків, писало Суспільне.

Після зарахування до Кадрового резерву таким учителям можуть виплачувати середню заробітну плату (але не менше ніж 2/3 посадового окладу станом на день оголошення простою).

"Виплата починається з дати підписання договору про працевлаштування й триває до завершення воєнного стану та ще шість місяців після", – уточнили у МОН.

Водночас участь у резерві передбачатиме проходження навчання за Типовою програмою, затвердженою МОН.

"Пройшовши навчання, учителю стануть доступні пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території з умовою відпрацювати там не менше 5 років", – додали у міністерстві.

Читайте також: Фірма "Слуги народу" отримає 140 мільйонів на добудову школи під Києвом, на яку вже витратили понад 300 млн

У МОН пояснили, що для того, щоб отримувати середню заробітну плату впродовж перебування у кадровому резерві педагогічний працівник має укласти договір про працевлаштування з органом управління освітою. Для цього потрібно звернутися:

до закладу освіти, з яким особа перебуває у трудових відносинах;

безпосередньо до органу управління у сфері освіти територіальної громади чи обласної (військової) адміністрації, якому підпорядкований заклад.

При цьому виплати можуть припинити у разі: