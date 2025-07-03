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Новини Школярі виїжджають за кордон
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Кабмін підготувався до закриття частини шкіл у 10 регіонах: вчителі зможуть продовжувати отримувати дві третини окладу

Кабмін підготувався до закриття частини шкіл у 10 регіонах

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка вносить зміни до Порядку формування Кадрового резерву педагогічних працівників дозволить вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.

Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 2 липня, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Мета – підтримати педагогів у перехідний період, зберегти їх у системі освіти та забезпечити плавне впровадження змін", – зазначається у повідомленні.

У Міносвіти пояснили, що заяву до Кадрового резерву зможуть подати педагогічні працівники, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.

Зауважимо, що наприкінці червня Запорізька міськрада ухвалила рішення щодо припинення юридичної діяльності дев'яти шкіл та гімназій міста та приєднання їх до інших навчальних закладів через малу кількість учнів. У червні минулого року влада Запоріжжя вже припинила діяльність двох ліцеїв, п'яти гімназій, двох початкових шкіл та п'яти дитсадків, писало Суспільне.

Після зарахування до Кадрового резерву таким учителям можуть виплачувати середню заробітну плату (але не менше ніж 2/3 посадового окладу станом на день оголошення простою).

"Виплата починається з дати підписання договору про працевлаштування й триває до завершення воєнного стану та ще шість місяців після", – уточнили у МОН.

Водночас участь у резерві передбачатиме проходження навчання за Типовою програмою, затвердженою МОН.

"Пройшовши навчання, учителю стануть доступні пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території з умовою відпрацювати там не менше 5 років", – додали у міністерстві.

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У МОН пояснили, що для того, щоб отримувати середню заробітну плату впродовж перебування у кадровому резерві педагогічний працівник має укласти договір про працевлаштування з органом управління освітою. Для цього потрібно звернутися:

  • до закладу освіти, з яким особа перебуває у трудових відносинах;
  • безпосередньо до органу управління у сфері освіти територіальної громади чи обласної (військової) адміністрації, якому підпорядкований заклад.

При цьому виплати можуть припинити у разі:

  • виїзду педагогічного працівника на постійне місце проживання за кордон або більше ніж на 30 днів;
  • працевлаштування педагогічного працівника на умовах повного робочого дня або з повним педагогічним навантаженням не менш як на одну ставку (для посад педагогічних працівників);
  • зупинення функціонування резерву.

Автор: 

Кабмін (7839) школа (256) Міносвіти (239) вчитель (66)


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Топ коментарі
+6
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні преЗЕдент, і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні.
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03.07.2025 10:36 Відповісти
+1
молоді жінки та діти массово виїзжають за кордон. навчати нікого.
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03.07.2025 10:41 Відповісти
+1
Прочитав перелік областей ... в цих областях за Сонцесяйного ЛІДОРА 21 квітня 2019 року проголосували більше 80%.
Ну і отримали той самий "вирок", який майбутній ЛІДОР їм обіцяв на стадіоні 19 квітня за 2 дні до другого туру.

Але переважна більшість ЗЕЛЯбобиків й досі плюється в Папєрєдніка ... схоже це уже клініка та остаточний вирок Півдню та Сходу України!
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03.07.2025 10:53 Відповісти
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"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні преЗЕдент, і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні.
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03.07.2025 10:36 Відповісти
Скажіть, ржачно вийшло..
І зовсім не гірше...
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03.07.2025 11:49 Відповісти
молоді жінки та діти массово виїзжають за кордон. навчати нікого.
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03.07.2025 10:41 Відповісти
Після прийнятого КМУ рішення від 1 липня 2025 року, про обов'язкову базову військову підготовку учнів, студентів з подальшим приведення до присяги та постановкою на віськовий облік, кількість юнаків та дівчат, що залишать до 01.09.2025 року Україну виросте в 3-5 разів.
Перспектива бути мобілізованим зі студентської лави нікого не влаштовує.
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03.07.2025 11:22 Відповісти
Прочитав перелік областей ... в цих областях за Сонцесяйного ЛІДОРА 21 квітня 2019 року проголосували більше 80%.
Ну і отримали той самий "вирок", який майбутній ЛІДОР їм обіцяв на стадіоні 19 квітня за 2 дні до другого туру.

Але переважна більшість ЗЕЛЯбобиків й досі плюється в Папєрєдніка ... схоже це уже клініка та остаточний вирок Півдню та Сходу України!
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03.07.2025 10:53 Відповісти
папереднік зпробив все щоб нарід проглосував аби за кого
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03.07.2025 11:10 Відповісти
А що саме такого поганого він зробив?
Напиши 3 пункти
Бажано, щоб зараз по ним були кращі результати.
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03.07.2025 11:44 Відповісти
Що саме зробив попередник,що вам так тяжко та так погано жилося,їлося,сралося,ржалося? Саме від того, що вилупки ,які голосували за зеленського, жили і " от вАйни устали",ржали з 95 кварталу,сватів,могли подорожувати по ЄС,від того їм і захотілось більшої халяви та відразу,як у серіалі " **** уроду",і голосували вони за Голобородька,а не за зеленського,дегенерати.
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03.07.2025 11:47 Відповісти
А навіщо така кількість шкіл, якщо в Україні фіксується массовий демографічний спад, учні залишають Україну пичинаючи з 4-7 класу й з батьками виїздять до Європи!?
Як би це не було боляче, але рішення вірне.
Краще заощаджені гроші спрямувати на оборону України, бо після рішення США повністю припинити допомогу Україні у зброї та фінанасах, оборонятись та відвойовувати наші землі стане ще важче.
Тому, ухвалене рішення є цілком закономірне.
Поки йде війна, освіта не на часі! Все решта - це просто фікці під назвою освіта, наука, інновації задля притулку ухилянтів від мобілізації!
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03.07.2025 11:18 Відповісти
так зельоні гниди скерують всі кошти собі у крипту ..))
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03.07.2025 11:20 Відповісти
Пізно!!!
Вони вже це зробили ще в березні 2025 року!!
Тепер на освіту, науку, медицину, пенсії до кінця року грошей просто не стане, навіть якщо вони й далі їх друкуватимуть як папір.
Тому у Z-лених план, - всі кого можуть - на фронт, пенсіонарам - до праці!
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03.07.2025 11:26 Відповісти
Звісно, що освіта не на часі.
На часі гарні квіткові алеї у прифронтових містах, на які планується наступ.
На часі засоби для розгону демонстрантів.
.....
А освіта то таке.... не на часі
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03.07.2025 11:48 Відповісти
На хвилиночку, більшість педагогів є військово-зобов'язаними, й без педагогічного навантаження менше 0,75 ставки, вони не можуть розраховувати на відстрочку.
Тому шановні педагоги, всі до лав ЗСУ!
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03.07.2025 11:43 Відповісти
Території "Небесного Єрусалиму".План ХАБАДа успішно виконується.
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03.07.2025 11:46 Відповісти
Вітаю всіх вчетелів які голосували та агітували за зе,як вам зп 4000€,ось за ці 4000€ і будете жити при звільнені.
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03.07.2025 11:49 Відповісти

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