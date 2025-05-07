Фірма "Слуги народу" отримає 140 мільйонів на добудову школи під Києвом, на яку вже витратили понад 300 млн

Борщагівська сільська рада Київської області 1 травня за результатами тендеру замовила ПрАТ "Агробудмеханізація" коригування робіт з будівництва школи за 140,87 млн грн.

Йдеться про будівництво школи в селі Чайки (20 км від столиці), яке розпочали ще у 2021 році, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Перший договір на будівництво цієї школи вартістю 288,67 млн грн уклали з ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів", за цим договором виконано робіт на 247,84 млн грн (86%).

У червні 2024 року з цим же підрядником уклали нову угоду на додаткові роботи ще на 143,33 млн грн. Наразі за цією угодою виконано робіт на 65,03 млн грн (45%).

Відтак, загалом на будівництво школи вже витратили 312,87 млн грн.

За умовою нової угоди вартістю 140,87 млн грн, ПрАТ "Агробудмеханізація" до травня 2026 року має завершити решту будівельних робіт.

Йдеться про зовнішнє електропостачання, мережі газу, проїзди, тротуари, майданчики, встановлення насосної станції пожежогасіння та будівництво блочної котельні. Також мають облаштувати стадіон, встановити огорожу навколо нього та котельні, провести благоустрій, озеленення й зовнішнє освітлення території школи.

У будівлі нової школи на 750 учнів заплановано все необхідне для повноцінного навчального процесу, серед іншого – вона матиме харчоблок з обіднім залом на 250 місць, актовий зал на 283 місця,навчальний тир, а також укриття на 287 осіб.

Договірна ціна є твердою і включає 1,7 млн грн на покриття ризиків та 941 тис грн на інфляцію. На устаткування, меблі та інвентар відведено 61,05 млн грн (43% від загальної суми договору). Фінансуватимуть роботи за рахунок місцевого бюджету.

За підрахунками видання, ціни на частину матеріалів у кошторисі завищені.

Наприклад, рослинний ґрунт замовили по 2 413 грн за кубометр з доставкою (тут і далі ціни вказані з ПДВ). Раніше Борщагівська сільська рада для будівництва садочку по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка замовляла його також з доставкою по 634 грн за куб. м, що майже вчетверо дешевше.

Невідоме інтерактивне обладнання для всіх 44 класів школи замовили на 10,79 млн грн, проте проєктом передбачено всього 30 класів.

Для школи також придбають стоматологічну установку Siger S30 за 204 080 грн, дентальний компресор за 102 762 грн та ще столик зі стільцем стоматолога за 10 072 грн.

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ПрАТ "Агробудмеханізація" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався. Однією з умов участі була наявність протоколу обстеження об’єкта, підписаного самим замовником.

Бориспільською фірмою "Агробудмеханізація" володіють директор Володимир Шалімов та його син Ігор Шалімов. За даними аналітичної системи YouControl до групи родини Шалімових входять ПрАТ "Пересувна механізована колона – 508", ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів", ТОВ "Енергія-плюс ЛТД" та інші.

Сьогодні Ігор Шалімов – депутат Бориспільської міськради від партії "Слуга народу". Раніше обидва Шалімови були депутатами від партії "Наш край", до якої увійшли багато колишніх "регіоналів". На місцевих виборах 2015 року список цієї партії в Борисполі очолював тодішній мер Анатолій Федорчук – багаторічний міський голова, який очолював місто з 2006-го до своєї смерті в 2020 році.

Головою Борщагівської територіальної громади з 2020 року є Олесь Кудрик. До складу громади входять Софіївська та Петропавлівська Борщагівки і село Чайки. До цього, з 2012 по 2020 рік, Кудрик був головою села Софіївська Борщагівка.

З 2016 року "Агробудмеханізація" отримала підрядів на 966,93 млн грн, найбільше в нинішнього замовника.