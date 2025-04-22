Влада Бучі віддала 370 мільйонів на добудову школи за кошти ЄС консорціуму, створеному після оголошення тендера

Відділ освіти Бучанської міської ради 11 квітня за результатами двох тендерів замовив консорціуму "ОСК Констракшн Груп" реконструкцію школи загальною вартістю 366,73 млн грн.

Зокрема, замовили добудову трьох корпусів за 213,13 млн грн та реконструкцію з добудовою за 153,60 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угод, до кінця року на вулиці Малиновського, 74 у школі №1 потрібно звести залізобетонні конструкції, виконати електротехнічні роботи, облаштувати системи водопостачання та каналізації, встановити опалення, вентиляцію, систему димовидалення, пожежну та охоронну сигналізації, систему зв’язку тощо.

Також потрібно облаштувати засоби доступності для маломобільних груп населення, встановити технологічне обладнання, змонтувати ліфт, виконати благоустрій та озеленення прилеглої території.

Роботи фінансуватимуть за рахунок позики Європейського інвестиційного банку в межах проєкту "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету.

В обох тендерах договірна ціна динамічна. У закупівлі із добудовою трьох корпусів враховані кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами у розмірі 8,96 млн грн. Прибуток підрядника складає 4,33 млн грн, що становить 2% від загальної суми договору. В іншій – на інфляцію відведено 5,40 млн грн, на прибуток – 3,49 млн грн, що становить 2,3% від загальної суми договору.

У обох кошторисах вагома частина будівельних матеріалів врахована за цінами, близькими до ринкових, підрахувало видання.

Дорожчим конкурентом переможця торгів була столична "ПБФ Груп", яка відома будівництвом житла на Солом’янці по завищених цінах.

При цьому у тендері вартістю 153,60 млн грн компанія "Нідком" подала скаргу до Антимонопольного комітету щодо вимог замовника до підтвердження досвіду учасників. Комісія з розгляду скарг підтримала учасника та зобов’язала замовника вилучити цю вимогу з тендерної документації. Окрім цього, Державна аудиторська служба провела моніторинг закупівлі, виявила порушення та зобов’язала сторони розірвати укладений договір.

У тендері на добудову трьох корпусів за 213,13 млн грн замовник вимагав, щоб середньорічний оборот підряднка протягом п’яти останніх років був не менше ніж 30% від очікуваної вартості, тобто 67,69 млн грн. Однак консорціум "ОСК Констракшн Груп" для підтвердження фінансової спроможності консорціум надав фінансову звітність лише за 2021-2024 роки, тобто протягом чотирьох останніх років. За 2021 рік вона б не відповідала вимогам замовника.

Крім того, згідно з Керівними принципами імплементації Програми з відновлення України, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 75 млн грн, то середньорічний дохід учасника (середнє арифметичне річних оборотів) за останні чотири роки без урахування періоду дії воєнного стану, тобто до 2022 року, має становити не менше 50% від очікуваної вартості предмета закупівлі. У цьому випадку мінімальний допустимий річний дохід повинен бути не менше 112,82 млн грн. У 2021 році дохід компаній, що входять до складу консорціуму, становив в середньому лише 13,77 млн грн, що у вісім разів менше від встановленого Керівними принципами критерію.

Крім того згідно з Керівними принципами імплементації Програми з відновлення України, учасники тендеру повинні підтвердити наявність щонайменше двох аналогічних виконаних договорів за останні чотири роки, не враховуючи період дії воєнного стану. Кожен з таких договорів має бути не меншим за 30% очікуваної вартості закупівлі, що у цьому випадку становить 67,69 млн грн.

Консорціум "ОСК Констракшн Груп" надав інформацію про два договори, виконані у 2023–2024 роках, вартістю 1,41 млн грн та 1,50 млн грн. Жоден із них не відповідає ані періоду, ані фінансовому порогу встановленими у Керівних принципах.

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За даними аналітичної системи YouControl, консорціум "ОСК Констракшн Груп" створений 19 лютого, через місяць після оголошення торгів, та належить Марку Лукашевському з Краматорська. До його складу входять:

Столична компанія "Будівельна фірма Майстер Будсервіс" була зареєстрована у 2020 році та належить Марку Лукашевському. Раніше компанія перебувала у власності Олександра Голубєва та ТОВ "Тайкун Ап", яке входить до бізнес-групи Голубєва. Інші компанії цієї групи спеціалізуються на наданні бухгалтерських послуг;

Столична компанія "Сан Сістемс Девелопмент" зареєстрована у 2019 році. Керує нею Юрій Сухоцький, а власницею є Інна Жежер із Черкаської області. Вона також володіє київською компанією "Управительська компанія "Жежер" і одноосібною власницею ТОВ "ФК Кудрівка-1", ПП "Конкорд Юм" із Гостомеля та ПП "Лігал" із Вишгорода.

Вишгородська компанія "Орнер Профі" зареєстрована у 2017 році. Директором і власником є Микита Мазуренко з Ірпеня. Він також є одноосібним власником компаній "Добробуд Союз", "Управительська компанія Авіатор" та "Вишгород Плаза". Крім цього, він є співвласником обслуговуючого кооперативу "Нова Ініціатива", який оформлено на Інну Жежер та братів Приходьків, а також компанії "Велессіті" разом зі Світланою Дем’яненко. Остання компанія разом із ПАТ "Вишгородсільрибгосп" є замовником будівництва житлового комплексу Vyshgorod Sky, де "Сан Сістемс Девелопмент" виступає генеральним підрядником.

За місяць існування консорціуму "ОСК Констракшн Груп" нинішні підряди на суму 366, 73 млн грн стали першими в його історії.

Відділ освіти Бучанської міськради з 2012 року очолює Олег Цимбал, а уповноваженою особою з публічних закупівель є Вікторія Лосенко. Міським головою Бучі з 1998 року залишається Анатолій Федорук.