Влада Бучі засекретила кошторис реконструкції школи за 200 мільйонів кредиту від ЄС

Відділ освіти Бучанської міської ради 7 січня за результатами тендеру замовив ТОВ "Сан Сістемс Девелопмент" реконструкцію школи за 202,80 млн грн.

Роботи мають виконати до кінця року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами тендеру, у школі №2 планують реконструювати будівельні конструкції, архітектурні та електротехнічні рішення, внутрішні мережі опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання й каналізації. Також оновлять системи охоронної та пожежної сигналізації, контролю концентрації газів, оповіщення, протидимного захисту й блискавкозахисту.

Роботи фінансуватимуть коштом позики Європейського інвестиційного банку за проектом "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна, в ній враховані кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами у розмірі 10,08 млн грн.

При цьому Відділ освіти Бучанської міської ради порушив законодавство, оприлюднивши лише лише договір про закупівлю і приховав кошторис робіт, вказує видання.

Так, 23 жовтня 2024 року набули чинності зміни до закону "Про публічні закупівлі", які зобов’язують замовників оприлюднювати в системі Prozorro інформацію про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель будівельних робіт ("прозоре будівництво"). Тобто тепер невід’ємними додатками до договору про закупівлю, зокрема реконструкції, є документи, що містять детальну інформацію про ціни на матеріали.

Крім того, Відділ освіти Бучанської міської ради приховав навіть проєкт реконструкції школи, у тому числі від потенційних учасників тендеру.

Анонімна компанія зверталась до замовника з проханням надати повний пакет проєктної документації для ознайомлення з проєктними рішеннями. Але бучанські чиновники відповіли, що проєктна документація буде надана лише переможцю закупівлі, а вся необхідна інформація нібито надана в тендерній документації. Тобто учасники торгів мали готувати свою тендерну пропозицію фактично всліпу.

Тому єдиним конкурентом переможця тендеру було ТОВ "Нідком", яке не намагалося з ним змагатися на раундах аукціону. Бориспільським "Нідкомом" володіють Андрій Мозговий із Черкащини і Маргарита Багнюк з Києва, а керує Максим Лазаренко. Частку в фірмі раніше мала невістка першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Відділ освіти Бучанської міськради очолює Олег Цимбал, а уповноваженою особою з публічних закупівель є Вікторія Лосенко. Міським головою Бучі з 1998 року залишається Анатолій Федорук.

За даними аналітичної системи "YouControl" cтоличною компанією "Сан Сістемс Девелопмент" керує Юрій Сухоцький, а належить вона Інні Жежер із Черкащини. Жежер також є співвласницею обслуговуючого кооперативу "Нова Ініціатива" у Вишгороді разом із Іваном Безносенком і Даниїлом та Дем’яном Приходько – синами народного депутата та колишнього заступника голови Національного банку України Бориса Приходька.

Крім цього, вона володіє київським ТОВ "Управительська компанія "Жежер" на вулиці Зоологічній. Інна Жежер також одноосібно володіє ТОВ "ФК Кудрівка-1", гостомельським ПП "Конкорд Юм", вишгородським ПП "Лігал" та ТОВ "Велессіті". Остання компанія разом із ПАП "Вишгородсільрибгосп" є замовником будівництва житлового комплексу Vyshgorod Sky, де "Сан Сістемс Девелопмент" виконує функції генерального підрядника.

Цей підряд є найбільшим в історії компанії. Раніше фірма виконала лише два державних замовлення: у 2023 році для Вишгородської міськради здійснювала демонтажні роботи на пошкодженому ракетним ударом об’єкті по вулиці Грушевського, 1 вартістю 876 тис. грн, а у 2022 році постачала шини для "Укрзалізниці" на суму 452 тис. грн.