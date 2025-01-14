БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Оператор ГТС" уклав таємні угоди на 1,6 мільярда з фірмою балерини, яку підозрюють у завищенні цін для столичного метро, – Bihus.Info

Наприкінці 2024 року держкомпанія "Оператор газотранспортної системи України" уклала два контракти загальною вартістю 1,6 млрд грн на будівництво на засекречених об’єктах з фірмою "КБ "Теплоенергоавтоматика", яка фігурує у кримінальному провадженні про можливе розкрадання коштів КП "Київський метрополітен".

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Зокрема, у жовтні минулого року ТОВ "Оператор ГТСУ" підписав з цією фірмою контракт на будівництво газових турбінних установок для генерації електричної енергії за 74,4 млн грн.

Йдеться про монтаж газотурбінних установок MAN MGT-6000. Де саме встановлюють обладнання – не розголошують, оскільки йдеться про об’єкти критичної інфраструктури. Цей підряд дістався ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" взагалі без конкурсу – закон дозволяє робити це, якщо йдеться про підготовку до опалювального сезону. При цьому в договорі, оприлюдненому у системі Prozorro,, відсутній детальний кошторис: вказані лише ціни на окремі етапи робіт – але не на матеріали й обладнання.

Згодом, наприкінці грудня 2024 року, "Оператор ГТС" уклав з цією ж компанією договір на 1,43 млрд грн на реконструкцію компресорної станції (будівельні роботи та поточний ремонт).

Локація місця виконання робіт також не розголошується. Через високі вимоги замовника у тендері взяли участь лише два учасники – українське ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" і турецький будівельний гігант ONUR.

За словами журналіста, редактора проєкту "Наші Гроші" Юрія Ніколова, перелік цін в договорі дає підстави говорити про закладений у контракт ризик переплати за деякі матеріали та обладнання.

"Буде цікаво подивитися ціни на багато інших будматеріалів і обладнання, які зараз записані в кошторисі дуже абстрактно або дуже рідкісні для України. Наприклад кульові крани великого діаметру. Це рідкісна для нас історія і не вказано в кошторисі докладно – якої фірми чи ще щось. Тобто, що це означає невідомо – але на ці позиції відведено сотні мільйонів гривень", – зауважив журналіст.

Водночас, чи буде цей ризик реалізований, буде зрозуміло лише по завершенню контракту, пояснює Ніколов: "В даному випадку кошторис є динамічний, це означає що оплата буде йти по актам виконаних робіт, тобто на момент коли все буде зроблено і по цінам, які будуть на той момент".

Як повідомлялося, минулого року компанія ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" потрапила у скандал через підряди від КП "Київський метрополітен", зокрема через засекречений контракт на 1,58 млрд грн на ремонт "червоної гілки" метро.

Журналістам вдалося з’ясувати, що підрядник суттєво завищив ціни на матеріали та обладнання. Водночас у цієї фірми виявили зв’язки безпосередньо із на той час керівником "Київського метрополітену" Віктором Брагінським.

Виявилося, що компанія "Теплоенергоавтоматика" оформлена на Тетяну Белецьку, балерину й педагога Національної опери, а за сумісництвом – тещу давнього бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця.

Тоді ж журналісти з'ясували, що колишня дружина керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського стала власницею активів вартістю мільйон доларів, включно із маєтком у Козині. Офіційно Брагінський розлучений, однак співробітник самого метрополітену підтвердив журналістам, що що керівник метрополітену досі мешкає зі своєю нібито колишньою дружиною.

Після скандалу Брагінський звільнився, а НАБУ розпочало розслідування справи щодо його неправомірних дій на посаді начальника КП "Київський метрополітен". Наприкінці 2024 року Брагінського оголосили у розшук.

Водночас Нацполіція розслідує справу про привласнення коштів "Київського метрополітену". У цій справі уже наявні експертизи, які підтверджують, що за кабелі у "секретному" контракті з "КБ "Теплоенергоавтоматика" метрополітенівці переплачували в 3-4 рази, загалом же збитків експерти нарахували понад 60 млн грн. Поки що підозрюваним і організації схеми привласнення коштів КП поліція вбачає Кривця.

При цьому до того, як очолити "Київський метрополітен", Брагінський і Кривець працювали у структурах НАК "Нафтогаз України". Держкомпанія "Оператор ГТС", від якого фірма тещі Кривця має отримати 1,6 мільярда, створений із філії "Укртрансгазу", тобто історично також належить до структури групи "Нафтогазу".

Топ коментарі
+27
А пачіму ми нє в НАТО?
показати весь коментар
14.01.2025 16:46 Відповісти
+26
**** коли це ******** закінчиться.
показати весь коментар
14.01.2025 16:50 Відповісти
+13
Дно, ***. Днище.
показати весь коментар
14.01.2025 16:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А пачіму ми нє в НАТО?
показати весь коментар
14.01.2025 16:46 Відповісти
"патаму шта" у нас вартість проїзду в метрополітені значно нижча за "собівартість "

Метро. КМДА

У 2024 році собівартість проїзду в столичній підземці становить 36,90 грн для одного пасажира.
показати весь коментар
14.01.2025 17:16 Відповісти
Сколько себя помню, проезд, газ, свет, вода стоят дешевле себестоимости. Бедные компании работают себе в убыток, поддерживают население. Спасибо им!
показати весь коментар
14.01.2025 20:39 Відповісти
а їхні власники вілли і яхти купують за кордоном
показати весь коментар
14.01.2025 22:30 Відповісти
менше красти треба і собівартість знизиться
показати весь коментар
14.01.2025 22:29 Відповісти
Тому що ''мудрий'' народ у 2019році обрав владу, яка ******* і *******.
показати весь коментар
14.01.2025 18:04 Відповісти
А ви почитайте, що той Бігус писав про папєрєдніків!
показати весь коментар
15.01.2025 07:25 Відповісти
фірмою "КБ "Теплоенергоавтоматика", яка фігурує у кримінальному провадженні про можливе розкрадання коштів КП "Київський метрополітен". Джерело: https://biz.censor.net/n3530198
--------
Можливе розкрадання коштів з Кличком, чи без нього?
показати весь коментар
14.01.2025 16:49 Відповісти
**** коли це ******** закінчиться.
показати весь коментар
14.01.2025 16:50 Відповісти
Ніколи! Країну визначають-якість еліт й якість суспільства-озирніться навколо!
показати весь коментар
14.01.2025 17:16 Відповісти
Ніколи. Це є скрізь, просто в різних формах і масштабах. В цивілізованих країнах це приймає форму офіційного лоббізму і трішки краще контрольоване, тому не розростається до надмірних масштабів. Хоча це не заважає наприклад міноборони США закупати молотки по 48 доларів, що в 5-10 разів перевищує реальну ціну, недавно був черговий скандал.
показати весь коментар
14.01.2025 17:52 Відповісти
А скільки мільярдів американці вкрали з допомоги Україні - важко навіть уявити. Там все було лобійоване. Наприклад не дозволили доставляти українськими літаками, лише однією пролобійованою американською компанією за цінами на порядок вищими.
показати весь коментар
14.01.2025 17:54 Відповісти
Що би Ви, шановний написали, коли б вони, наприклад, не дали ніxepa?
показати весь коментар
14.01.2025 18:16 Відповісти
А хіба тут про те мова, що ви шановний, вискочили, як Пилип з конопель? )) Якби не дали ніхера - нам була б торба ще в 22-му. Бо хтось профукав майже безкінечні склади радянських ***********. Такі ж, якими Росія воює до сьогодні.
показати весь коментар
14.01.2025 19:12 Відповісти
Да ну! 🤨
показати весь коментар
14.01.2025 21:14 Відповісти
Цікаво, хтось пам'ятає, коли це почалося?
показати весь коментар
14.01.2025 18:20 Відповісти
1917
показати весь коментар
14.01.2025 21:28 Відповісти
ніколи.
показати весь коментар
14.01.2025 19:13 Відповісти
то не ******** . то балєт
показати весь коментар
15.01.2025 06:47 Відповісти
Цікаво, чи служать родичі цього керівника з балериною у ЗСУ в піхотних підрозділах?
показати весь коментар
14.01.2025 16:53 Відповісти
В пiхвотних.
показати весь коментар
14.01.2025 16:56 Відповісти
Дно, ***. Днище.
показати весь коментар
14.01.2025 16:54 Відповісти
Паскудного зеленого клоуна у Президенти можна?
То чому ж балерині не можна метро ремонтувати?
Престидіжитатори хренові...
показати весь коментар
14.01.2025 16:57 Відповісти
Україна - держава можливостей! Балерина прокладає кабелі, весільний тамада приймає закони, продюсер керує Державою, клоун думає, що це він керує. Не дарма ху...ло мріє про захоплення унікальної країни. От хто не думає, то це "нарід", який обирає все це ***...тво. Відхаркуємо всі разом, причому з кров'ю.
показати весь коментар
14.01.2025 17:09 Відповісти
"Клоун думає, що керує державою..." Добре зказано. Цікаво, а що " думає" нарід, що подібних персонажей вибирає у владу ?
показати весь коментар
14.01.2025 17:37 Відповісти
Метро. КМДА

https://twitter.com/share?text=%D0%A3%20%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%83%3A%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%87%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%B2%205%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F883439-u-kiivskomu-metropoliteni-nazvali-sobivartist-proizdu-dorozce-majze-v-5-raziv%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dps https://telegram.me/share/url?text=%D0%A3%20%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%83%3A%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%87%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%B2%205%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F883439-u-kiivskomu-metropoliteni-nazvali-sobivartist-proizdu-dorozce-majze-v-5-raziv%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F883439-u-kiivskomu-metropoliteni-nazvali-sobivartist-proizdu-dorozce-majze-v-5-raziv%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F883439-u-kiivskomu-metropoliteni-nazvali-sobivartist-proizdu-dorozce-majze-v-5-raziv%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

У 2024 році собівартість проїзду в столичній https://suspilne.media/kyiv/tag/metro/ підземці становить 36,90 грн для одного пасажира.

"танцуют все ! " (с)
показати весь коментар
14.01.2025 17:09 Відповісти
Ти його в двери, а воно в вікно....
показати весь коментар
14.01.2025 17:10 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2025 17:22 Відповісти
Боже, я ненавиджу багатих....
показати весь коментар
14.01.2025 19:14 Відповісти
Я и так понял,что брагинский уже на лыжах и ждет разрешения от буданова на выезд за кордон?
показати весь коментар
14.01.2025 19:33 Відповісти
Кілька разів перечитав заголовок, не вдупляю - що за балерина до газотранспортування. Винос моску.
показати весь коментар
14.01.2025 20:06 Відповісти
Аналогично, мой IQ > 120 это не сразу переварил...
показати весь коментар
14.01.2025 21:02 Відповісти
Тю..не міряла свій, але платіжку за тепло тільки в паперовому варіанті переварила)))) думаю, що за борги мені ліплять - а то все авансові платежі до боргу пишуть...
показати весь коментар
14.01.2025 23:18 Відповісти
без РОЗСТРІЛІВ діла не буде
показати весь коментар
14.01.2025 22:44 Відповісти
i кого ти думаеш розтрiляють? 🤣
показати весь коментар
14.01.2025 23:23 Відповісти
Як говорив мій батько-" Не вмієш красти, іди працювати за платню."
показати весь коментар
15.01.2025 00:04 Відповісти
Зеленського з групою осіб з ОПУ, ці приклади щоденнОГО РОЗКРАДАННЯ бюджету, дивно не турбують? Ну крадуть, то і хай собі...?
Гетьманцев весь у клопотах за млрд а тут, якісь млн....
показати весь коментар
15.01.2025 05:59 Відповісти
Які ж у нас корабельні сосни балерини талановиті.Між па де па та піруєтами встигають газотурбінні установки будувати.І при цьому ще й бити пуантами по пиці мудрому наріду. ****,гранд пліе,мля.
показати весь коментар
15.01.2025 06:13 Відповісти
Бігус Інфо? А це ті, що прочитали папірці, підготовлені Бенею і Зелєю про "свинарчуків"? Набрехали на тих, що завозили клістрони, а про реальних свинарчуків, зелених свинарчуків нічого немає? Як там браковані міни, крадена гуманітарка, крадені мільярди на сняряди, дрони, фортифікації?
показати весь коментар
15.01.2025 08:11 Відповісти
Дотанцювалася балерина до мільярдів. І совість не мучить. Всі так роблять...
показати весь коментар
15.01.2025 09:31 Відповісти
Якщо за тобою стоїть ОП і сам Боневтік то ти можеш робити все, що хочеш.
показати весь коментар
15.01.2025 10:40 Відповісти
Військові будівельники не мають права доступу на секретний об'єкт, тільки банд формування мають.
показати весь коментар
15.01.2025 11:30 Відповісти
ВОТ ТАКАЯ ФУЭТА !(
показати весь коментар
17.01.2025 00:03 Відповісти

