"Оператор ГТС" уклав таємні угоди на 1,6 мільярда з фірмою балерини, яку підозрюють у завищенні цін для столичного метро, – Bihus.Info

Наприкінці 2024 року держкомпанія "Оператор газотранспортної системи України" уклала два контракти загальною вартістю 1,6 млрд грн на будівництво на засекречених об’єктах з фірмою "КБ "Теплоенергоавтоматика", яка фігурує у кримінальному провадженні про можливе розкрадання коштів КП "Київський метрополітен".

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Зокрема, у жовтні минулого року ТОВ "Оператор ГТСУ" підписав з цією фірмою контракт на будівництво газових турбінних установок для генерації електричної енергії за 74,4 млн грн.

Йдеться про монтаж газотурбінних установок MAN MGT-6000. Де саме встановлюють обладнання – не розголошують, оскільки йдеться про об’єкти критичної інфраструктури. Цей підряд дістався ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" взагалі без конкурсу – закон дозволяє робити це, якщо йдеться про підготовку до опалювального сезону. При цьому в договорі, оприлюдненому у системі Prozorro,, відсутній детальний кошторис: вказані лише ціни на окремі етапи робіт – але не на матеріали й обладнання.

Згодом, наприкінці грудня 2024 року, "Оператор ГТС" уклав з цією ж компанією договір на 1,43 млрд грн на реконструкцію компресорної станції (будівельні роботи та поточний ремонт).

Локація місця виконання робіт також не розголошується. Через високі вимоги замовника у тендері взяли участь лише два учасники – українське ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" і турецький будівельний гігант ONUR.

За словами журналіста, редактора проєкту "Наші Гроші" Юрія Ніколова, перелік цін в договорі дає підстави говорити про закладений у контракт ризик переплати за деякі матеріали та обладнання.

"Буде цікаво подивитися ціни на багато інших будматеріалів і обладнання, які зараз записані в кошторисі дуже абстрактно або дуже рідкісні для України. Наприклад кульові крани великого діаметру. Це рідкісна для нас історія і не вказано в кошторисі докладно – якої фірми чи ще щось. Тобто, що це означає невідомо – але на ці позиції відведено сотні мільйонів гривень", – зауважив журналіст.

Водночас, чи буде цей ризик реалізований, буде зрозуміло лише по завершенню контракту, пояснює Ніколов: "В даному випадку кошторис є динамічний, це означає що оплата буде йти по актам виконаних робіт, тобто на момент коли все буде зроблено і по цінам, які будуть на той момент".

Як повідомлялося, минулого року компанія ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" потрапила у скандал через підряди від КП "Київський метрополітен", зокрема через засекречений контракт на 1,58 млрд грн на ремонт "червоної гілки" метро.

Журналістам вдалося з’ясувати, що підрядник суттєво завищив ціни на матеріали та обладнання. Водночас у цієї фірми виявили зв’язки безпосередньо із на той час керівником "Київського метрополітену" Віктором Брагінським.

Виявилося, що компанія "Теплоенергоавтоматика" оформлена на Тетяну Белецьку, балерину й педагога Національної опери, а за сумісництвом – тещу давнього бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця.

Тоді ж журналісти з'ясували, що колишня дружина керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського стала власницею активів вартістю мільйон доларів, включно із маєтком у Козині. Офіційно Брагінський розлучений, однак співробітник самого метрополітену підтвердив журналістам, що що керівник метрополітену досі мешкає зі своєю нібито колишньою дружиною.

Після скандалу Брагінський звільнився, а НАБУ розпочало розслідування справи щодо його неправомірних дій на посаді начальника КП "Київський метрополітен". Наприкінці 2024 року Брагінського оголосили у розшук.

Водночас Нацполіція розслідує справу про привласнення коштів "Київського метрополітену". У цій справі уже наявні експертизи, які підтверджують, що за кабелі у "секретному" контракті з "КБ "Теплоенергоавтоматика" метрополітенівці переплачували в 3-4 рази, загалом же збитків експерти нарахували понад 60 млн грн. Поки що підозрюваним і організації схеми привласнення коштів КП поліція вбачає Кривця.

При цьому до того, як очолити "Київський метрополітен", Брагінський і Кривець працювали у структурах НАК "Нафтогаз України". Держкомпанія "Оператор ГТС", від якого фірма тещі Кривця має отримати 1,6 мільярда, створений із філії "Укртрансгазу", тобто історично також належить до структури групи "Нафтогазу".