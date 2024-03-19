Оточення голови "Київського метрополітену" заробляло сотні мільйонів на таємних тендерах. ВIДЕО

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" під керівництвом Віктора Брагінського роздало підряди на сотні мільйонів гривень фірмам, оформленим на людей з найближчого оточення свого керівника.

Зокрема, підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" столичного метро вартістю 1,5 млрд грн отримала компанія, записана на родичку бізнес-партнера Брагінського, яка все життя займалася балетом і викладає класичну хореографію, з'ясували журналісти Bihus.Info.

Контракт між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії укладали 23 грудня 2022 року. Договір має гриф "для службового користування".

Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену, – 1,58 млрд грн, з них підряднику вже сплачено близько 1 мільярда гривень.

Журналістам вдалося з’ясувати, що контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання. Так, у 2023 році "Теплоенергоавтоматика" купувала кабелі у посередника – ТОВ "Тамерлайн". В результаті, лише за придбані для проведення ремонту 7 км кабелю метрополітен міг переплатити близько 15,7 млн грн.

Основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з літа 2020 року вказана Тетяна Белецька – балерина, народна артистка України. Зараз вона викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. Після ого як Брагінський в 2014 році очолив КП "Київський метрополітен", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.

Спочатку Кривець став співвласником ТОВ "99 продакшн", яке одразу ж почало постачати метрополітену формений одяг. Деякий час директоркою цієї фірми була двоюрідна сестра Брагінського, а "конкурувала" з нею на тендерах метрополітену ФОП Світлана Ільїна – це бухгалтерка родинного бізнесу Брагінських.

На початку 2022 року через саме ТОВ "99 продакшн" Кривець став основним бенефіціаром давнього підрядника метрополітену – ТОВ "Енергодарбудмеханізація". Ця компанія продовжує отримувати кошти від метрополітену. Зокрема, вона була субпідрядником будівництва метро на Виноградар.

Белецька говорити з журналістами відмовилася. Кривець надіслав письмову відповідь, де ухильно відповів, що Белецька йому доводиться "третьою чергою спадкового права". Що ж до Брагінського, то замість його особистого коментаря "Київський метрополітен" надіслав письмову відповідь. У ній зазначено, що Кривець і Белецька Брагінському не родичі, хоча про це в запиті і не йшлося.

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що колишня дружина керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського стала власницею активів вартістю мільйон доларів, включно з будівництвом заміського будинку у Козині. Офіційно Брагінський розлучений, однак співробітник самого метрополітену підтвердив журналістам, що що керівник метрополітену досі мешкає зі своєю нібито колишньою дружиною.

Одразу після публікації мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро, а фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися відповідні правоохоронні органи. Наступного дня уже сам Брагінський подав заяву на звільнення.