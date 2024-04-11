НАБУ почало розслідування зловживань ексначальника "Київського метрополітену" Брагінського

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування справи щодо можливих неправомірних дій колишнього начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

Про це повідомляє Рада громадського контролю НАБУ.

"15 березня прокурор відділу САП на підставі інформації від журналістів зареєстрував кримінальне провадження №42024000000000403. Наразі здійснюється досудове розслідування", – йдеться у повідомленні.

Водночас подробиці слідства не розголошуються, щоб не зашкодити перебігу досудового розслідування.

Нагадаємо, наприкінці березня до НАБУ надійшла заява щодо розслідування ймовірних корупційних дій начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

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Раніше журналісти з'ясували, що "Київський метрополітен" під керівництвом Брагінського роздав підряди на сотні мільйонів гривень фірмам, оформленим на людей з найближчого оточення свого керівника.

Водночас колишня дружина Брагінського стала власницею активів вартістю мільйон доларів, включно з будівництвом заміського будинку у Козині. Офіційно Брагінський розлучений, однак співробітник самого метрополітену підтвердив журналістам, що що керівник метрополітену досі мешкає зі своєю нібито колишньою дружиною.

Одразу після публікації мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро, а фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися відповідні правоохоронні органи. Наступного дня уже сам Брагінський подав заяву на звільнення.