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Новини
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НАБУ почало розслідування зловживань ексначальника "Київського метрополітену" Брагінського

віктор,брагінський

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування справи щодо можливих неправомірних дій колишнього начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

Про це повідомляє Рада громадського контролю НАБУ.

"15 березня прокурор відділу САП на підставі інформації від журналістів зареєстрував кримінальне провадження №42024000000000403. Наразі здійснюється досудове розслідування", – йдеться у повідомленні.

Водночас подробиці слідства не розголошуються, щоб не зашкодити перебігу досудового розслідування.

Нагадаємо, наприкінці березня до НАБУ надійшла заява щодо розслідування ймовірних корупційних дій начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

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Раніше журналісти з'ясували, що "Київський метрополітен" під керівництвом Брагінського роздав підряди на сотні мільйонів гривень фірмам, оформленим на людей з найближчого оточення свого керівника.

Водночас колишня дружина Брагінського стала власницею активів вартістю мільйон доларів, включно з будівництвом заміського будинку у Козині. Офіційно Брагінський розлучений, однак співробітник самого метрополітену підтвердив журналістам, що що керівник метрополітену досі мешкає зі своєю нібито колишньою дружиною.

Одразу після публікації мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро, а фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися відповідні правоохоронні органи. Наступного дня уже сам Брагінський подав заяву на звільнення.

Автор: 

НАБУ (1529) Брагінський Віктор (5) Київ (4678) Метрополітен (611)


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Мабуть, чекали поки на родичів переведуть усі млн грн, щоб злидню, з Київського Метро, відпустити за кордон!
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11.04.2024 14:07 Відповісти
Розпочали - це ні про шо.
Підозра, затримання, арешт підозрюваного, арешт майна - це початок реальної роботи детективів та прокурорів
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11.04.2024 14:13 Відповісти
А НАБУ не хоче перевірити оце бл...ство?
"Тендер на реконструкцію дитячого садка на 147,5 млн гривень втретє оголосила Раухівська селищна рада Одеської області"
Довідка:
Раухівка - селище Березівського району Одеської області України
Населення - 2626 (01.01.2022)
На часі?
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11.04.2024 14:14 Відповісти
мабуть там стався демографічний вибух!!!
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11.04.2024 14:21 Відповісти
Та відмиється, паскуда. Принаймні посприяють ті, кого слідство теж може витягнути за вуха на сонечко. У будь-якому разі громада навряд чи дізнається про остаточні результати слідства. Такі вже наші сумні реалії.
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11.04.2024 14:49 Відповісти

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