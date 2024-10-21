Зеленський підписав закон про "прозоре будівництво": Замовники публікуватимуть ціни будматеріалів у Prozorro
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)".
Закон повернули з підписом голови держави 21 жовтня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №11057 на сайті парламенту.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у другому читанні 19 вересня.
Закон вимагає від замовників оприлюднювати інформацію про ціни, зміну цін на матеріальні ресурси (найменування, характеристики, одиниці виміру, кількість, відпускну ціну, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати) в закупівлях послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва об’єктів з розробленням проєктної документації.
Згідно із пояснювальною запискою, це має забезпечити прозорість інформації про використання публічних фінансів на закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з капітального ремонту та будівництва.
Зокрема, законом встановлюється, що договір про закупівлю та всі додатки до нього (у тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси) у машинозчитувальному форматі має публікуватися протягом трьох робочих днів з дня його укладення.
Нагадаємо, під час воєнного стану багато замовників уникають публікації кошторисів закупівель, в інших випадках навіть частково оприлюднені кошториси свідчать про завищення цін на матеріали.
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Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Законопроєкт №5309, зокрема, дозволить звільнити від тендерів держзакупівлі з будівництва столичної Великої окружної дороги.
Президент зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт № 5309 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель.
На сайті Верховної Ради зазначається, що документ було підписано президентом 25 червня.
Зокрема, він передбачає, що тендерні процедури не потрібно буде застосовувати при будівництві Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва. Загальна вартість Київської обхідної дороги, згідно з минулорічними заявами, становить 85 млрд грн. Повністю завершити роботи з будівництва КОДу планується за п'ять-шість років.
Це критерій відсутності там людей.
прозорістьзакритість інформації про використання публічних фінансів на закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з капітального ремонту та будівництва":
....
І нікого з "слуг" таки ціни не здивують, прокуратуру не зацікавлять, увагу СБУ не превернуть.
бо вони усі в долі.