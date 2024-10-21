БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 845 14

Зеленський підписав закон про "прозоре будівництво": Замовники публікуватимуть ціни будматеріалів у Prozorro

prozorro,прозорро

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)".

Закон повернули з підписом голови держави 21 жовтня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №11057 на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у другому читанні 19 вересня.

Закон вимагає від замовників оприлюднювати інформацію про ціни, зміну цін на матеріальні ресурси (найменування, характеристики, одиниці виміру, кількість, відпускну ціну, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати) в закупівлях послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва об’єктів з розробленням проєктної документації.

Згідно із пояснювальною запискою, це має забезпечити прозорість інформації про використання публічних фінансів на закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з капітального ремонту та будівництва.

Зокрема, законом встановлюється, що договір про закупівлю та всі додатки до нього (у тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси) у машинозчитувальному форматі має публікуватися протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Читайте також: В Одесі замовили матеріали для реконструкції пологового за 175 мільйонів від ЄС за завищеними удвічі цінами

Нагадаємо, під час воєнного стану багато замовників уникають публікації кошторисів закупівель, в інших випадках навіть частково оприлюднені кошториси свідчать про завищення цін на матеріали.

Автор: 

закон (1493) Зеленський Володимир (2526) Prozorro (1773) закупівлі (2655)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Знаючи Зе та його команду, думаю ще одна схема дерибану грошей з бюджету.
показати весь коментар
21.10.2024 16:24 Відповісти
+3
на черзі, закон про прозорих прокурорів
показати весь коментар
21.10.2024 16:08 Відповісти
+2
Дійсно в лапах зєрмаків закон, що дишло, куди повернув ...

Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"

Законопроєкт №5309, зокрема, дозволить звільнити від тендерів держзакупівлі з будівництва столичної Великої окружної дороги.
Президент зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт № 5309 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель.

На сайті Верховної Ради зазначається, що документ було підписано президентом 25 червня.

Зокрема, він передбачає, що тендерні процедури не потрібно буде застосовувати при будівництві Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва. Загальна вартість Київської обхідної дороги, згідно з минулорічними заявами, становить 85 млрд грн. Повністю завершити роботи з будівництва КОДу планується за п'ять-шість років.
показати весь коментар
21.10.2024 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дійсно в лапах зєрмаків закон, що дишло, куди повернув ...

Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"

Законопроєкт №5309, зокрема, дозволить звільнити від тендерів держзакупівлі з будівництва столичної Великої окружної дороги.
Президент зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт № 5309 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель.

На сайті Верховної Ради зазначається, що документ було підписано президентом 25 червня.

Зокрема, він передбачає, що тендерні процедури не потрібно буде застосовувати при будівництві Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва. Загальна вартість Київської обхідної дороги, згідно з минулорічними заявами, становить 85 млрд грн. Повністю завершити роботи з будівництва КОДу планується за п'ять-шість років.
показати весь коментар
21.10.2024 15:43 Відповісти
Пів року рада не приймала закон в одну сторінку. І в ньому немає пунктів щодо відповідальності за не виконання цієї вимоги.
Це критерій відсутності там людей.
показати весь коментар
21.10.2024 15:45 Відповісти
" ...це має забезпечити прозорість закритість інформації про використання публічних фінансів на закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з капітального ремонту та будівництва":
показати весь коментар
21.10.2024 15:51 Відповісти
"Скумбрія по 8 грн." ? та "Яйця по 17 грн"?
....
І нікого з "слуг" таки ціни не здивують, прокуратуру не зацікавлять, увагу СБУ не превернуть.
бо вони усі в долі.
показати весь коментар
21.10.2024 15:51 Відповісти
У януковичя лопати по 2 тищи були
показати весь коментар
21.10.2024 16:05 Відповісти
на черзі, закон про прозорих прокурорів
показати весь коментар
21.10.2024 16:08 Відповісти
Реформа для держслужбовців необхідна. Високі зарплати не гарантують чесність!!! А ось відповідальність за взятки та крадіжки повинні бути більш жорстокіше, не 3-5 років, а довічне, конфіскація та не уможливити злодіям займання посад у держслужбі ні у якому разі.
показати весь коментар
21.10.2024 16:08 Відповісти
Якби їх хоча б на 3-5 років саджали. Їх майже нікого не саджають. Що 5 років не сидять, що довічно сидіти не будуть.
показати весь коментар
21.10.2024 18:43 Відповісти
Знаючи Зе та його команду, думаю ще одна схема дерибану грошей з бюджету.
показати весь коментар
21.10.2024 16:24 Відповісти
Якщо стане не можна розбавляти....- треба буде просто не доливати! Ресторанна мудрість.
показати весь коментар
21.10.2024 16:45 Відповісти
Якби це "позорне будівництво" не перетворилося на "велике крадівництво".
показати весь коментар
21.10.2024 17:07 Відповісти
Мені одному з першого разу здалося "позорне будівництво"?
показати весь коментар
21.10.2024 17:22 Відповісти
вам не здалося
показати весь коментар
21.10.2024 17:39 Відповісти
тепер московити будуть знати де будують, що будуюьб і хто будує.
показати весь коментар
22.10.2024 14:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 