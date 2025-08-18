Кабмін презентував план дій уряду: оборона, євроінтеграція, антикорупційна політика

Кабінет Міністрів представив Проєкт Програми дій. Перш за все передбачені зміни у безпеці, економіці, гідності та відновленні.

інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що практичним втіленням цих реформ стануть 12 ключових пріоритетів, що охоплюють ключові напрямки урядових політик на 2025-2026 роки.

Також Кабмін оголосив збір пропозицій для доопрацювання Проєкту Програми дій. Отримані пропозиції будуть проаналізовані та враховані у фінальній версії Програми дій.

Проєкт Програми дій Уряду

Безпека та оборона

Україна нарощує власне виробництво озброєння та залучає додаткове фінансування від партнерів. Половина коштів — на українські потужності, зокрема через розширення данської моделі та спільні підприємства зі світовими оборонними компаніями: Rheinmetall, BAE Systems, Thales та іншими. Масштабування механізмів підтримки українських зброярів та запуск Defense City. Мета — збільшити забезпечення потреб армії власним виробництвом і до кінця 2026 року завершити перехід на корпусну систему. До кінця 2025 року підготуємо нові умови контракту для військовослужбовців, що будуть містити додаткові мотиваційні заохочення.

Євроінтеграція

До кінця 2025 року Уряд завершить перевірку відповідності українського законодавства європейському праву та буде готовий розпочати переговори за 6 кластерами до кінця 2025 року.

Антикорупційна політика

Мінімізація корупції через цифрові сервіси: е-Суд, е-Акциз і ЦНАП 2.0. Вони роблять державу прозорою та зручною. Дорожні карти з ЄС забезпечать гармонізацію правил і довіру до України.

Добробут

Акцент на вразливих та незахищених групах населення, зокрема ВПО та мешканцях прифронтових громад. У 2025 році 180 тисяч родин отримають компенсації за зруйноване житло, до 2026-го — понад 320 тисяч. Для молодих сімей вже запущені механізми компенсації за житло та додаткові програми для підтримки дітей. Створення нових програм "єЯсла" та "єСадок", відкриття 500 нових дитсадків і підвищення допомоги при народженні дитини. До кінця 2025 року буде видано щонайменше 5 тисяч нових іпотечних кредитів у рамках програми "єОселя".

Ветеранська політика

Нова система комплексної підтримки за принципом "єдиного вікна". Підготовка та ухвалення Кодексу законів про Захисників та Захисниць, який систематизує наявну допомогу. До 2026 року, 1 580 родин матимуть сертифікати на житло, а ветеранський бізнес отримає до 600 грантів. Запуск 10 нових сервісів через систему Дія. До кінця року в громадах працюватиме 3 000 фахівців, які нададуть 500 тисяч послуг супроводу і полегшать доступ до базових потреб.

Макрофінанси і реформи

Залучення від партнерів $37,4 млрд макрофінансової допомоги на 2026-2027 роки. Успішне продовження роботи з місією МВФ та ухвалення нової програми співпраці. Проведення аудиту державних видатків та заходів з детінізації капіталу, щоб ефективніше використовувати ресурси.

Бізнес

Залучення інвестицій, зокрема через спільні інвестиційні фонди з ЄС, МФО та урядами-партнерами обсягом у $5 млрд. Запуск інвестиційних проєктів, зокрема першого проєкту в рамках Інвестиційного фонду відбудови зі США з бюджетом понад $100 млн. Створення умов для зростання: 5 років мораторію на перевірки, 200 процедур буде переведено на декларативний принцип, ще 60 — скасовано до кінця 2026 року. Програма "Зроблено в Україні" забезпечить 55 млрд гривень фінансування для виробництва протягом наступних півтора року. Проведення приватизації на 12 млрд гривень та інфраструктурних проєктів в рамках ДПП, прискорення приватизації санкціонованих активів.

Здоров'я та спорт

З 2026 року стартує національна програма щорічного чекапу для українців віком від 40 років. У 2025 році планується відкрити 200 центрів ментального здоров’я та майже 300 відділень реабілітації. Зарплата лікаря первинної та екстреної допомоги становитиме не менше 35 тисяч гривень. Переходимо до європейської моделі спорту, створюємо науковий парк Olympic Lab та розвиваємо цифрові сервіси для залучення українців до спортивних проєктів.

Освіта і наука

До 2026 року 100 тисяч учителів пройдуть підвищення кваліфікації, ще 50 тисяч — за новим стандартом дошкілля. Понад 2000 шкіл і 1,1 млн дітей користуватимуться системою "Мрія". Реформуємо систему фінансування науки та вищої освіти, а також запускаємо програму ScienceCity та фінансування 10 науково-технічних проєктів спільно з бізнесом через ДПП.

Відбудова

Зосередження ресурсів на житлі, енергетиці та інфраструктурі. Створення Фонду Відновлення та комплексного Плану Відновлення України. У 2025 році завершення 14 проєктів реконструкції лікарень на 1,8 млрд грн і облаштування 161 укриття. Відновлення понад 160 медзакладів до кінця 2026 року.

Культура

Відновлення та збереження культурної спадщини, інституціоналізація пам’яті, стимулювання розвитку креативного підприємництва та стійких інституцій культури. Розпочнемо відновлення 10 об’єктів культурної спадщини у 2025 році із залученням 500 млн гривень наступного року. До кінця 2026 року Уряд підтримає не менше 180 грантових заявок підприємців креативних індустрій в Україні, а також внесе до Державного Реєстру нерухомої спадщини та верифікує 100% обʼєктів національного значення.

Зимова стабільність

Безпека критичної інфраструктури від дронів та ракетних ударів. Підготовка енергосистему до опалювального сезону 2025/26, накопичення 13,2 млрд кубів газу у сховищах. До кінця року введення 200 МВт нових потужностей розподіленої генерації.

