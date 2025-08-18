УКР
Новини Програма дій Уряду
1 350 27

Кабмін презентував план дій уряду: оборона, євроінтеграція, антикорупційна політика

Кабінет Міністрів представив Проєкт Програми дій. Перш за все передбачені зміни у безпеці, економіці, гідності та відновленні.

Про це повідомила пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що практичним втіленням цих реформ стануть 12 ключових пріоритетів, що охоплюють ключові напрямки урядових політик на 2025-2026 роки.

Також Кабмін оголосив збір пропозицій для доопрацювання Проєкту Програми дій. Отримані пропозиції будуть проаналізовані та враховані у фінальній версії Програми дій.

Проєкт Програми дій Уряду

Безпека та оборона

Україна нарощує власне виробництво озброєння та залучає додаткове фінансування від партнерів. Половина коштів — на українські потужності, зокрема через розширення данської моделі та спільні підприємства зі світовими оборонними компаніями: Rheinmetall, BAE Systems, Thales та іншими. Масштабування механізмів підтримки українських зброярів та запуск Defense City. Мета — збільшити забезпечення потреб армії власним виробництвом і до кінця 2026 року завершити перехід на корпусну систему. До кінця 2025 року підготуємо нові умови контракту для військовослужбовців, що будуть містити додаткові мотиваційні заохочення.

Євроінтеграція

 До кінця 2025 року Уряд завершить перевірку відповідності українського законодавства європейському праву та буде готовий розпочати переговори за 6 кластерами до кінця 2025 року.

Антикорупційна політика

 Мінімізація корупції через цифрові сервіси: е-Суд, е-Акциз і ЦНАП 2.0. Вони роблять державу прозорою та зручною. Дорожні карти з ЄС забезпечать гармонізацію правил і довіру до України.

Добробут

Акцент на вразливих та незахищених групах населення, зокрема ВПО та мешканцях прифронтових громад. У 2025 році 180 тисяч родин отримають компенсації за зруйноване житло, до 2026-го — понад 320 тисяч. Для молодих сімей вже запущені механізми компенсації за житло та додаткові програми для підтримки дітей. Створення нових програм "єЯсла" та "єСадок", відкриття 500 нових дитсадків і підвищення допомоги при народженні дитини. До кінця 2025 року буде видано щонайменше 5 тисяч нових іпотечних кредитів у рамках програми "єОселя".

Ветеранська політика

 Нова система комплексної підтримки за принципом "єдиного вікна". Підготовка та ухвалення Кодексу законів про Захисників та Захисниць, який систематизує наявну допомогу. До 2026 року, 1 580 родин матимуть сертифікати на житло, а ветеранський бізнес отримає до 600 грантів. Запуск 10 нових сервісів через систему Дія. До кінця року в громадах працюватиме 3 000 фахівців, які нададуть 500 тисяч послуг супроводу і полегшать доступ до базових потреб.

Макрофінанси і реформи

 Залучення від партнерів $37,4 млрд макрофінансової допомоги на 2026-2027 роки. Успішне продовження роботи з місією МВФ та ухвалення нової програми співпраці. Проведення аудиту державних видатків та заходів з детінізації капіталу, щоб ефективніше використовувати ресурси.

Бізнес

 Залучення інвестицій, зокрема через спільні інвестиційні фонди з ЄС, МФО та урядами-партнерами обсягом у $5 млрд. Запуск інвестиційних проєктів, зокрема першого проєкту в рамках Інвестиційного фонду відбудови зі США з бюджетом понад $100 млн. Створення умов для зростання: 5 років мораторію на перевірки, 200 процедур буде переведено на декларативний принцип, ще 60 — скасовано до кінця 2026 року. Програма "Зроблено в Україні" забезпечить 55 млрд гривень фінансування для виробництва протягом наступних півтора року. Проведення приватизації на 12 млрд гривень та інфраструктурних проєктів в рамках ДПП, прискорення приватизації санкціонованих активів.

Здоров'я та спорт

З 2026 року стартує національна програма щорічного чекапу для українців віком від 40 років. У 2025 році планується відкрити 200 центрів ментального здоров’я та майже 300 відділень реабілітації. Зарплата лікаря первинної та екстреної допомоги становитиме не менше 35 тисяч гривень. Переходимо до європейської моделі спорту, створюємо науковий парк Olympic Lab та розвиваємо цифрові сервіси для залучення українців до спортивних проєктів.

Освіта і наука

 До 2026 року 100 тисяч учителів пройдуть підвищення кваліфікації, ще 50 тисяч — за новим стандартом дошкілля. Понад 2000 шкіл і 1,1 млн дітей користуватимуться системою "Мрія". Реформуємо систему фінансування науки та вищої освіти, а також запускаємо програму ScienceCity та фінансування 10 науково-технічних проєктів спільно з бізнесом через ДПП.

Відбудова

 Зосередження ресурсів на житлі, енергетиці та інфраструктурі. Створення Фонду Відновлення та комплексного Плану Відновлення України. У 2025 році завершення 14 проєктів реконструкції лікарень на 1,8 млрд грн і облаштування 161 укриття. Відновлення понад 160 медзакладів до кінця 2026 року.

Культура

 Відновлення та збереження культурної спадщини, інституціоналізація пам’яті, стимулювання розвитку креативного підприємництва та стійких інституцій культури. Розпочнемо відновлення 10 об’єктів культурної спадщини у 2025 році із залученням 500 млн гривень наступного року. До кінця 2026 року Уряд підтримає не менше 180 грантових заявок підприємців креативних індустрій в Україні, а також внесе до Державного Реєстру нерухомої спадщини та верифікує 100% обʼєктів національного значення.

Зимова стабільність

 Безпека критичної інфраструктури від дронів та ракетних ударів. Підготовка енергосистему до опалювального сезону 2025/26, накопичення 13,2 млрд кубів газу у сховищах. До кінця року введення 200 МВт нових потужностей розподіленої генерації.

Автор: 

Кабмін (14309) оборона (4880) програма (132)
Топ коментарі
+15
Ще трошки підкорегувати і буде нагадувати протокол шкільних піонерських зборів 80-х років минулого століття. Не вистачає в кінці резолюції "прєдсєдатєля савєта атряда - Падтянуть атстающіх"
18.08.2025 13:17 Відповісти
+8
О, плани ми любим.
18.08.2025 13:18 Відповісти
+7
ТП в окулярах робе вигляд,що політика зрадників буде на користь країні,ну-ну.Обнюханий теж мав в план,не зовсім план,а порошок ,тільки тупі виборці не розібрались планах
18.08.2025 13:20 Відповісти
Ще трошки підкорегувати і буде нагадувати протокол шкільних піонерських зборів 80-х років минулого століття. Не вистачає в кінці резолюції "прєдсєдатєля савєта атряда - Падтянуть атстающіх"
18.08.2025 13:17 Відповісти
Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья. ©
18.08.2025 13:28 Відповісти
Ну от хіба так можна? Ледь не зіганув..... Блін, сумно це все....
18.08.2025 13:34 Відповісти
Пане, на цю новину я інакше глянув.
Уряд Юлі2СтюардесиЄрмака повідомив пересічних, що протермінована ЗЕвлада на чолі з протермінований ЛІДОРОМ нікуди йти не збираються, а збираються і надалі пиляти під час нескінченої війни, нескінчаємость якої є єдиним аргументом збереження ЗЕвлади доки Україна не скінчиться .
18.08.2025 14:03 Відповісти
О, плани ми любим.
18.08.2025 13:18 Відповісти
ТП в окулярах робе вигляд,що політика зрадників буде на користь країні,ну-ну.Обнюханий теж мав в план,не зовсім план,а порошок ,тільки тупі виборці не розібрались планах
18.08.2025 13:20 Відповісти
Антикорупційна політика? Хоч би не ганьбилися вчергове, корупціонери.
А напишіть про це: "Кабміндічі уже внесли законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години".
Підозрюю, невдовзі навіть вдень не можна буде пройтися вулицею без "ausweis"...
18.08.2025 13:21 Відповісти
Взагалі відсутня інформація щодо підвищення надоїв молока в перерахунку на одну корову і планування збільшення врожайності перцю і огірків на 1 га на наступний рік. От як без цього?
18.08.2025 13:21 Відповісти
Про огірки нагадують час від часу,тримаю на контролі
18.08.2025 13:22 Відповісти
Вся роботаЗе-Уряду, це вигадування красивих текстів замість реальної роботи.

18.08.2025 13:27 Відповісти
Чергована зелена призначенка а-ля "бджілка проти меду" - "наша пісня гарна нова починаймо її знову". ... Ми вже спинним мозком відчуваємо що "мертві бджоли не гудуть і меду не носять"...
18.08.2025 13:28 Відповісти
План дій уряду: амністія корурціонерів, підвищення цін на продукти та комуналку, бусифікація
18.08.2025 13:29 Відповісти
Та нема в них у плані підвищення цін. Ціни не залежать від уряду, їх планів, ростуть собі та й усе.
18.08.2025 14:07 Відповісти
а хто ж тоді ціни на електрику підвищив?
18.08.2025 14:28 Відповісти
у вас жадібні еврейські діти керують країною
а ви по суті на форумах сублімуете
ви зе будете скидати? а, говномеси?
18.08.2025 13:36 Відповісти
Всі чекають, коли ти подаси знак починати.
18.08.2025 14:04 Відповісти
"Оборона, Євроінтеграція, Антикорупція" це продовження серіалу "Армія, Мова, Віра"
18.08.2025 13:36 Відповісти
в 2019-у педагоги одержали 4000 долларів зарплату, тепер лікарі на черзі, хоча навіщо воно їм, гроші за висновки для ВЛК вже дівати нікуди
18.08.2025 13:36 Відповісти
"правильной дорогой идёте товарищи".... тьфу...гидота...
18.08.2025 13:38 Відповісти
От такого голова кругом пошла бы даже у великого комбинатора, который строил Нью Васюки на шахматном турнире.)) Хотя кое что из правды есть конечно." Залучення від партнерів $37,4 млрд макрофінансової допомоги" . Тут да, поверю. )
18.08.2025 13:42 Відповісти
Чисто комуняцкий текст для лохов,нет смены податковой политики,сокращений держаппарата,надежной защиты для бизнеса,майна и банковских вкладов,ни слова про дикие суды и непонятно на кого работающую правоохранительную систему.
18.08.2025 13:44 Відповісти
Уже даже комментировать не интересно эти планы!
18.08.2025 13:48 Відповісти
Програма комуністичної партії Слуга народу. Головне, щоб лохторату подобалось. Таких програм вже було стільки за 30 із лишнім років, що й не порахуєш, в толку ніякого - як крали на митниці, так і крадуть, як брали хабарі чиновники, судді, мєнти, прокурори - так і беруть. Чергова морква для вухастих секти 95-го кварталу.
18.08.2025 13:50 Відповісти
Євроінтеграція після турболіквідації антикорупційних органів то звучить як насмішка над Європою
18.08.2025 13:58 Відповісти
😂😂😂
18.08.2025 14:02 Відповісти
За все гарне проти встого поганого. Уряяяя!!!

Цуко, цей час невиліковних дебілів, колись вже пройде?
Чи треба дійсно спочатку знищити 2/3 людей, які є носіями цієї зарази...
18.08.2025 14:27 Відповісти
 
 