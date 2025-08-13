1000 гривень на гектар: Кабмін встановив субсидію для аграріїв у зоні бойових дій
Кабінет Міністрів встановив субсидію для аграріїв, що продовжують працювати у зоні бойових дій, у розмірі 1000 гривень на кожен гектар оброблюваних земель.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.
"Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат", – написала Свириденко.
Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів розширив програму підтримки агровиробників, які працюють на зрошуваних землях, на прифронтові регіони.
