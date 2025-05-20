В Україні стартувала подача заявок на дотацію для утримання корів. Але є умови

Відсьогодні, 20 травня, розпочинається добір заявок через Державний аграрний реєстр на спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агарарної політики та продовольства.

Спеціальна бюджетна дотація надаватиметься в розмірі 7 тис. грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності.

Зазначається, що цього року право на підтримку мають лише ті, хто не отримував її у 2024 році. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.

Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16 серпня 2022 року №918.

Як повідомлялося, українським фермерам спрямують ще понад 390 млн грн грантових коштів, отриманих від Світового банку. Гроші спрямують на дотації для утримання худоби. Перший транш в розмірі понад 386 млн грн уже виплатили 7 766 фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, у лютому Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року.

За попередніми оцінками, через військові дії в Україні втрачено 15-20% поголів’я великої рогатої худоби, свиней і птиці.