Українським фермерам спрямують ще понад 390 мільйонів дотацій на утримання худоби

Українським аграріям спрямують ще понад 390 млн грн грантових коштів, отриманих від Світового банку. Це вже другий цього року транш від міжнародних партнерів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Зокрема, як і раніше, ці кошти планують виплатити на дотації:

корови – 56 млн 497 тис. грн;

вівці/кози – 2 млн 478 тис. грн;

залишок піде на виплати субсидій на 1 га. Йдеться про бюджетні дотації у розмірі 4 тис. грн на одиницю (1 га) для провадження с/г діяльності.

Зазначається, що перший транш в розмірі понад 386 млн грн уже виплатили 7 766 фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, у лютому Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року.

За попередніми оцінками, через військові дії в Україні втрачено 15-20% поголів’я великої рогатої худоби, свиней і птиці.