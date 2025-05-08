БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
75 3

Українським фермерам спрямують ще понад 390 мільйонів дотацій на утримання худоби

корова,крс,врх

Українським аграріям спрямують ще понад 390 млн грн грантових коштів, отриманих від Світового банку. Це вже другий цього року транш від міжнародних партнерів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Зокрема, як і раніше, ці кошти планують виплатити на дотації:

  • корови – 56 млн 497 тис. грн;
  • вівці/кози – 2 млн 478 тис. грн;
  • залишок піде на виплати субсидій на 1 га. Йдеться про бюджетні дотації у розмірі 4 тис. грн на одиницю (1 га) для провадження с/г діяльності.

Зазначається, що перший транш в розмірі понад 386 млн грн уже виплатили 7 766 фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, у лютому Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року.

За попередніми оцінками, через військові дії в Україні втрачено 15-20% поголів’я великої рогатої худоби, свиней і птиці.

Автор: 

аграрії (1324) дотації (181) Мінагрополітики (1369) фермер (229)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото "фермери" наофшорятся
показати весь коментар
08.05.2025 12:03 Відповісти
своим фермерам отправят и будут банкротить конкурентов
показати весь коментар
08.05.2025 12:49 Відповісти
Зельоні і щоб не розікрали? Ці мільйони підуть на утримання зе-худоби при владі.
показати весь коментар
08.05.2025 12:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 