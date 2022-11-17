Україна втратила 20% поголів’я худоби через війну, – Мінагрополітики

За попередніми оцінками, через військові дії в Україні втрачено 15-20% поголів’я великої рогатої худоби, свиней і птиці.

Про це заступник директора Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства Олена Дадус розповіла на міжнародній конференції "Боротьба за існування українського тваринництва" в рамках виставки EuroTier 2022, інформує пресслужба міністерства.

"Майже 20% поголів’я великої рогатої худоби було сконцентровано на тих територіях, які наразі є тимчасово окупованими, або на яких ведуться активні бойові дії. Ті комплекси не можуть працювати й виготовляти продукцію в повному обсязі. В перші місяці війни вдалося частково перемістити поголів’я підприємств. Але якщо ми говоримо про частку тих підприємств і тварин, яких вдалося перемістити на мирні території, то це не переважна частка", – сказала чиновниця.

Вона констатувала, що обсяг валового виробництва АПК зменшився, але держава здатна забезпечити мінімальні норми споживання продукту на одну особу – 50-53 кг м’яса та м’ясної продукції на рік.

Олена Дадус підкреслила, що Україна має потенціал до відновлення та розвитку тваринництва, однак наразі потребує підтримки міжнародних партнерів в забезпеченні потужними генераторами, розвитку біометанової галузі та імплементації системи простежуваності червоного м’яса.