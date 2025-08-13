Кабмін схвалив законопроєкт щодо штрафів за порушення комендантської години
Кабінетом Міністрів схвалено проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях".
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, в якій передбачити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.
Передбачається встановити відповідальність за порушення вʼїзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обовʼязкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).
Пропонуються також зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.
Мабуть не встигають у сховище.
СтарШой з фсб, дав їм команду, гадити!
Тобто виїзжай і бомжуй! А нето-Передбачається встановити відповідальність. В мене нема слів.