Кабмін схвалив законопроєкт щодо штрафів за порушення комендантської години

Кабінетом Міністрів схвалено проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, в якій передбачити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

Передбачається встановити відповідальність за порушення вʼїзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обовʼязкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Пропонуються також зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.

Не минуло і трьох з половиною років... Вчасне рішення. )
13.08.2025 23:34 Відповісти
зєля любіт скорость!
13.08.2025 23:40 Відповісти
Країна мрій!
13.08.2025 23:35 Відповісти
Бежишь такой в убежище, тебя в бусик и в ТЦК. И туда прилетает. Гениально!
13.08.2025 23:38 Відповісти
Ага оті потерпілі бухі у драбадан кожну ніч волають.
Мабуть не встигають у сховище.
14.08.2025 01:08 Відповісти
А якщо тривога?
13.08.2025 23:41 Відповісти
У разі тривоги ви - вільна людина, навіть серед ночі. Прямуєте в укриття. Поліція не зупиняє і не перевіряє документи.
13.08.2025 23:44 Відповісти
Де ви це в цьому законопроєкті побачили про вільну людину?
13.08.2025 23:46 Відповісти
А де ви читали цей законопроєкт ??? Правило вільного переміщення громадян зі своїх помешкань у напрямку укриття під час повітряної тривоги діє з першого дня запровадження комендантської години у населених пунктах України. Час доби не має значення. Під час тривоги перебування на вулицях не вважається порушенням комендантської години. Хто ставить недолугі питання, той жодного разу не прямував до бомбосховища.
14.08.2025 00:17 Відповісти
Як по писаному, забродило московське лайно щодо ТЦК?!?!?
СтарШой з фсб, дав їм команду, гадити!
13.08.2025 23:44 Відповісти
Їх просто муляють люди, які йдуть в бомбосховища. Може і в ТЦК когось їм вдасться видернути з натовпу. Чи просто, щоб люди в бомбосховища не ходили.
показати весь коментар
Коли хоч когось ловили при бажанні сховатись у бомбосховища ? Може йде мова про порушників комендантської години ? Про стрітрейсерів, що з прямотоками гоняють після 12-ї ночі у містах ? Про любителів з пляшкою у дворах, що своїми "промовами" після опівночі будять місцевих мешканців ? Але ж у зради очі величезні, усюди страшне ТЦК мариться.
показати весь коментар
Перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обовʼязкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень.
Тобто виїзжай і бомжуй! А нето-Передбачається встановити відповідальність. В мене нема слів.
14.08.2025 00:39 Відповісти
 
 