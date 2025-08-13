РУС
Кабмин одобрил законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Кабинетом Министров одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований особого правового режима - военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, в которой предусмотреть административную ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях.

Предполагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Предлагаются также изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предусматривается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.

Кабмин (14089) комендантский час (170) штраф (1298)
Не минуло і трьох з половиною років... Вчасне рішення. )
13.08.2025 23:34 Ответить
зєля любіт скорость!
13.08.2025 23:40 Ответить
Країна мрій!
13.08.2025 23:35 Ответить
Бежишь такой в убежище, тебя в бусик и в ТЦК. И туда прилетает. Гениально!
13.08.2025 23:38 Ответить
А якщо тривога?
13.08.2025 23:41 Ответить
У разі тривоги ви - вільна людина, навіть серед ночі. Прямуєте в укриття. Поліція не зупиняє і не перевіряє документи.
13.08.2025 23:44 Ответить
Де ви це в цьому законопроєкті побачили про вільну людину?
13.08.2025 23:46 Ответить
Як по писаному, забродило московське лайно щодо ТЦК?!?!?
СтарШой з фсб, дав їм команду, гадити!
13.08.2025 23:44 Ответить
Їх просто муляють люди, які йдуть в бомбосховища. Може і в ТЦК когось їм вдасться видернути з натовпу. Чи просто, щоб люди в бомбосховища не ходили.
13.08.2025 23:45 Ответить
 
 