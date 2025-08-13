Кабмин одобрил законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Кабинетом Министров одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований особого правового режима - военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, в которой предусмотреть административную ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях.

Предполагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Предлагаются также изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предусматривается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.