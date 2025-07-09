В Киеве создают цифровую систему оформления пропусков для передвижения во время комендантского часа, - КГГА

В Киеве разрабатывают IT-решение, которое обеспечит контролируемый и прозрачный процесс выдачи пропусков.

Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, новая система предусматривает цифровой след на каждом этапе: от подачи заявки до утверждения и выдачи пропуска. Это должно исключить злоупотребления, которые ранее допускались при оформлении документов.

Ткаченко отметил, что до внедрения учета тысячи пропусков выдавали людям, не связанным с критической инфраструктурой или важной деятельностью. Сейчас, по его словам, такие документы предоставляются только в исключительных случаях.

В перспективе КГВА планирует полностью перейти на электронный формат пропусков, заменив бумажные.

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