РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11158 посетителей онлайн
Новости Комендантский час в Киеве
523 11

В Киеве создают цифровую систему оформления пропусков для передвижения во время комендантского часа, - КГГА

час,комендантская,часы

В Киеве разрабатывают IT-решение, которое обеспечит контролируемый и прозрачный процесс выдачи пропусков.

Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, новая система предусматривает цифровой след на каждом этапе: от подачи заявки до утверждения и выдачи пропуска. Это должно исключить злоупотребления, которые ранее допускались при оформлении документов.

Ткаченко отметил, что до внедрения учета тысячи пропусков выдавали людям, не связанным с критической инфраструктурой или важной деятельностью. Сейчас, по его словам, такие документы предоставляются только в исключительных случаях.

В перспективе КГВА планирует полностью перейти на электронный формат пропусков, заменив бумажные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве не будут внедрять израильскую систему локального оповещения, - КГГА

Автор: 

Киев (25838) комендантский час (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Ескортниці і суддівські/прокурорські дітки вже отримали нові перепустки? 🤣
показать весь комментарий
09.07.2025 14:04 Ответить
+1
таке, як скажете.
а, коли ще дівчатам сумувати? скажіть, ще, опівдні.
показать весь комментарий
09.07.2025 14:14 Ответить
+1
Угу...Тепер "цифрова система" буде їм слати повідомлення з питанням-"Продлєвать будєтє?".
показать весь комментарий
09.07.2025 14:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ескортниці і суддівські/прокурорські дітки вже отримали нові перепустки? 🤣
показать весь комментарий
09.07.2025 14:04 Ответить
таке, як скажете.
а, коли ще дівчатам сумувати? скажіть, ще, опівдні.
показать весь комментарий
09.07.2025 14:14 Ответить
Це щоб дружини та коханки "хазяїв життя " не майоріли паперовими як свого часу дружина Віктора Павліка ? ((
показать весь комментарий
09.07.2025 14:13 Ответить
павлік, хазяїн життя?
хіхіхіхі....
палік, бидло неасфальтоване!
показать весь комментарий
09.07.2025 14:17 Ответить
Де я Павліка назвав "хазяїном життя " ? Якщо не зрозумів написаного - міг перепитати , а приклад Павлікової дружини навів бо це перемивали пару днів , тим самим згадали трішки про шикидима всіх часів , а він завдяки цьому трішки підзаробив на корпоративах.
показать весь комментарий
09.07.2025 14:37 Ответить
країна Цифрляндія,до речі ніде крім нас цієї байтової наруги над громадянами немає,бо Людина може мати тільки Власне Ім'я а не код з одиниць та нулів
показать весь комментарий
09.07.2025 14:14 Ответить
от, блін.
а, як же кіно від нетфлікс?
брешуть?
показать весь комментарий
09.07.2025 14:15 Ответить
брешуть про що??
показать весь комментарий
09.07.2025 14:18 Ответить
Угу...Тепер "цифрова система" буде їм слати повідомлення з питанням-"Продлєвать будєтє?".
показать весь комментарий
09.07.2025 14:17 Ответить
це стосується ніщебродів,інших володарів тугих гаманців це не стосується
показать весь комментарий
09.07.2025 14:19 Ответить
Ну звичайно це стосується тільки плєбсу."Князья" можуть ходити куди завгодно і коли заманется.
показать весь комментарий
09.07.2025 14:28 Ответить
 
 