В Киеве создают цифровую систему оформления пропусков для передвижения во время комендантского часа, - КГГА
В Киеве разрабатывают IT-решение, которое обеспечит контролируемый и прозрачный процесс выдачи пропусков.
Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, новая система предусматривает цифровой след на каждом этапе: от подачи заявки до утверждения и выдачи пропуска. Это должно исключить злоупотребления, которые ранее допускались при оформлении документов.
Ткаченко отметил, что до внедрения учета тысячи пропусков выдавали людям, не связанным с критической инфраструктурой или важной деятельностью. Сейчас, по его словам, такие документы предоставляются только в исключительных случаях.
В перспективе КГВА планирует полностью перейти на электронный формат пропусков, заменив бумажные.
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а, коли ще дівчатам сумувати? скажіть, ще, опівдні.
хіхіхіхі....
палік, бидло неасфальтоване!
а, як же кіно від нетфлікс?
брешуть?