В Киеве не будут внедрять израильскую систему локального оповещения, - КГВА
Израильскую систему локального оповещения о ракетной опасности не будут внедрять в Киеве.
Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Военные не считают этот формат технически целесообразным. Из-за плотности городской застройки и специфики угроз - в частности, "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, - нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается", - пояснил он.
Таким образом, проект по запуску локализованных сирен на районном уровне пока остановлен. В то же время Ткаченко призвал жителей столицы не игнорировать сигналы тревоги, поскольку каждая сирена сообщает о реальной опасности.
Напомним, в декабре 2023 года Израиль передал Украине систему раннего/умного оповещения для установки ее в Киеве. Но она до сих пор не начала работать. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отметил, что Израиль, в свою очередь, выполнил все, что обещал, и дальше - дело исключительно за украинской стороной.
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Нуйонах!
царю батюшці і боярампрєзідєнту і гєнєралам..
Окей. Але незрозуміло, чому хоча б додатковий сигнал не дають на міг, балістику і крилаті ? Більшість киян не спускається на шахеди (тим більше транзитні), і прокидаються вже як балістика прилітає.
p.s. Я виключно питаю про додаткові сирени, звісно рішення коли спускатись - приймає кожен самостійно