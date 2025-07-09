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Новости Израильская система оповещения
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В Киеве не будут внедрять израильскую систему локального оповещения, - КГВА

В некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Израильскую систему локального оповещения о ракетной опасности не будут внедрять в Киеве.

Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Военные не считают этот формат технически целесообразным. Из-за плотности городской застройки и специфики угроз - в частности, "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, - нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается", - пояснил он.

Таким образом, проект по запуску локализованных сирен на районном уровне пока остановлен. В то же время Ткаченко призвал жителей столицы не игнорировать сигналы тревоги, поскольку каждая сирена сообщает о реальной опасности.

Напомним, в декабре 2023 года Израиль передал Украине систему раннего/умного оповещения для установки ее в Киеве. Но она до сих пор не начала работать. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отметил, что Израиль, в свою очередь, выполнил все, что обещал, и дальше - дело исключительно за украинской стороной.

Также читайте: Посол Бродский о передаче Patriot Украине от Израиля: Нужно обсуждать не публично

Автор: 

Израиль (2075) Киев (25838) воздушная тревога (821)


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Топ комментарии
+2
наших чиновників навіть війна невзмозі змінити.
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09.07.2025 12:40 Ответить
+2
Та це ж окрем системи буде потрібно голову вмикати, а це - морока їдна!
Нуйонах!
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09.07.2025 12:43 Ответить
+2
Та ну, нашо одразу стартувати? В Україні трохи інші умови ніж в Ізраїлі. Шоб оповіщати по районам треба розуміти в який район воно летить. А як ти це вгадаєш? ***** і сам не знає куди та "високоточна" зброя попаде. А якшо не включити тривогу в якомусь районі, а воно туди прилетить і когось (не дай Б-г) вбʼє, то ви ж перші будете верещати шо "жиди підсунули гівно".
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09.07.2025 12:49 Ответить
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наших чиновників навіть війна невзмозі змінити.
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09.07.2025 12:40 Ответить
Логічно, правильні пацани під час тривог в елітних бомбосховищах сплять або взагалі за кордоном сидять. А прості й по телеграм-каналах зорієнтуються. Якби ще можна було її пропхати як куплену в євреїв за бюджетні гроші... Але тут не прокотить - занадто на виду все
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09.07.2025 12:56 Ответить
Та це ж окрем системи буде потрібно голову вмикати, а це - морока їдна!
Нуйонах!
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09.07.2025 12:43 Ответить
Та ну, нашо одразу стартувати? В Україні трохи інші умови ніж в Ізраїлі. Шоб оповіщати по районам треба розуміти в який район воно летить. А як ти це вгадаєш? ***** і сам не знає куди та "високоточна" зброя попаде. А якшо не включити тривогу в якомусь районі, а воно туди прилетить і когось (не дай Б-г) вбʼє, то ви ж перші будете верещати шо "жиди підсунули гівно".
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09.07.2025 12:49 Ответить
У Ізраїлі ця система працює у випадках, як балістики від хусоситів, реактивних снарядів від хезболи та газоватів, а також у випадку з безпілотниками, який може через половину Ізраїлю маневрувати, поки його зіб'ють. На рахунок щільності забудови, цей чиновник теж надихав: у Ізраїлі щільність забудови та заселення ще більша, ніж в Україні, з відносно вільного простіру - тільки пустеля на півдні. Тому єдиний варіант - не осилили технічно її впровадити або не вирішили кому пиляти бюджет на впровадження.
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09.07.2025 13:58 Ответить
На Київ окрему від області систему впровадили і досить.
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09.07.2025 12:53 Ответить
Як і ізраїльску систему формування армії . В нас вже всі речники ,буданови та зелені "політруки ",якщо і вказують на кого рівнятися посполитим - то тіки на московську армію . Мабуть то їх рожева мрія - рекрутська армія з холопів московитського зразка - щоб питань не задавали вишестоящим і били поклони царю батюшці і боярам прєзідєнту і гєнєралам..
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09.07.2025 12:54 Ответить
Може встигли розкрасти - розкомплектувати. І тепер грають варіята за євреїв.
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09.07.2025 12:54 Ответить
Логично, но можно было ввести отдельный вид баллистической ракетной тревоги (со своим сигналом и смс оповещением), там дело идет на пару минут, а то и 30 секунд, поэтому полноценно спрятаться не получится, но найти хоть какое-нибудь укрытие, которое конечно не спасет от прямого попадания, но хоть от осколков сможет уберечь (по статистике до 80% поражений именно от осколков)!!!
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09.07.2025 13:04 Ответить
Начальник в первуюю очередь думает а прикрыть свою жопу, а удобствот аселенния ему насрать.
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09.07.2025 13:29 Ответить
мамедов, ты зачем фамилию сменил и вообще нахер эти прожиратели моих денег???
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09.07.2025 13:53 Ответить
Було б дивно, якби запустили, це ж додаткова відповідальність, кому це треба? Сидіть всім Києвом в укритті з 23 по 6 ранку, а ****.

Окей. Але незрозуміло, чому хоча б додатковий сигнал не дають на міг, балістику і крилаті ? Більшість киян не спускається на шахеди (тим більше транзитні), і прокидаються вже як балістика прилітає.

p.s. Я виключно питаю про додаткові сирени, звісно рішення коли спускатись - приймає кожен самостійно
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09.07.2025 14:34 Ответить
 
 