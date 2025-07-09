В Киеве не будут внедрять израильскую систему локального оповещения, - КГВА

Израильскую систему локального оповещения о ракетной опасности не будут внедрять в Киеве.

Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Военные не считают этот формат технически целесообразным. Из-за плотности городской застройки и специфики угроз - в частности, "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, - нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается", - пояснил он.

Таким образом, проект по запуску локализованных сирен на районном уровне пока остановлен. В то же время Ткаченко призвал жителей столицы не игнорировать сигналы тревоги, поскольку каждая сирена сообщает о реальной опасности.

Напомним, в декабре 2023 года Израиль передал Украине систему раннего/умного оповещения для установки ее в Киеве. Но она до сих пор не начала работать. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отметил, что Израиль, в свою очередь, выполнил все, что обещал, и дальше - дело исключительно за украинской стороной.

Также читайте: Посол Бродский о передаче Patriot Украине от Израиля: Нужно обсуждать не публично