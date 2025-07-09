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Новини Ізраїльська система оповіщення
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У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему локального оповіщення, - КМВА

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Ізраїльську систему локального оповіщення про ракетну небезпеку не впроваджуватимуть у Києві.

Про це в інтервʼю Укрінформу заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз - зокрема "Шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, - немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається", - пояснив він.

Таким чином, проєкт із запуску локалізованих сирен на районному рівні наразі зупинено. Водночас Ткаченко закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали тривоги, адже кожна сирена сповіщає про реальну небезпеку.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Ізраїль передав Україні систему раннього/розумного оповіщення для встановлення її в Києві. Але вона досі не запрацювала. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський зазначив, що Ізраїль своєю чергою виконав все, що обіцяв, і далі справа виключно за українською стороною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували Україну ракетами та дронами: У Києві працювала ППО, була загроза для західних областей

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Ізраїль (1805) Київ (19845) повітряна тривога (948)


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наших чиновників навіть війна невзмозі змінити.
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09.07.2025 12:40 Відповісти
Логічно, правильні пацани під час тривог в елітних бомбосховищах сплять або взагалі за кордоном сидять. А прості й по телеграм-каналах зорієнтуються. Якби ще можна було її пропхати як куплену в євреїв за бюджетні гроші... Але тут не прокотить - занадто на виду все
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09.07.2025 12:56 Відповісти
Та це ж окрем системи буде потрібно голову вмикати, а це - морока їдна!
Нуйонах!
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09.07.2025 12:43 Відповісти
Та ну, нашо одразу стартувати? В Україні трохи інші умови ніж в Ізраїлі. Шоб оповіщати по районам треба розуміти в який район воно летить. А як ти це вгадаєш? ***** і сам не знає куди та "високоточна" зброя попаде. А якшо не включити тривогу в якомусь районі, а воно туди прилетить і когось (не дай Б-г) вбʼє, то ви ж перші будете верещати шо "жиди підсунули гівно".
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09.07.2025 12:49 Відповісти
На Київ окрему від області систему впровадили і досить.
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09.07.2025 12:53 Відповісти
Як і ізраїльску систему формування армії . В нас вже всі речники ,буданови та зелені "політруки ",якщо і вказують на кого рівнятися посполитим - то тіки на московську армію . Мабуть то їх рожева мрія - рекрутська армія з холопів московитського зразка - щоб питань не задавали вишестоящим і били поклони царю батюшці і боярам прєзідєнту і гєнєралам..
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09.07.2025 12:54 Відповісти
Може встигли розкрасти - розкомплектувати. І тепер грають варіята за євреїв.
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09.07.2025 12:54 Відповісти
Логично, но можно было ввести отдельный вид баллистической ракетной тревоги (со своим сигналом и смс оповещением), там дело идет на пару минут, а то и 30 секунд, поэтому полноценно спрятаться не получится, но найти хоть какое-нибудь укрытие, которое конечно не спасет от прямого попадания, но хоть от осколков сможет уберечь (по статистике до 80% поражений именно от осколков)!!!
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09.07.2025 13:04 Відповісти
 
 