У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему локального оповіщення, - КМВА

Ізраїльську систему локального оповіщення про ракетну небезпеку не впроваджуватимуть у Києві.

Про це в інтервʼю Укрінформу заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз - зокрема "Шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, - немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається", - пояснив він.

Таким чином, проєкт із запуску локалізованих сирен на районному рівні наразі зупинено. Водночас Ткаченко закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали тривоги, адже кожна сирена сповіщає про реальну небезпеку.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Ізраїль передав Україні систему раннього/розумного оповіщення для встановлення її в Києві. Але вона досі не запрацювала. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський зазначив, що Ізраїль своєю чергою виконав все, що обіцяв, і далі справа виключно за українською стороною.

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