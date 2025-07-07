Посол Бродский о передаче Patriot Украине от Израиля: Нужно обсуждать не публично

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что страна передала системы ПВО Patriot не напрямую Украине, а Соединенным Штатам. Там ЗРК проходят модернизацию перед возможной поставкой Киеву.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Посол напомнил, что Израиль традиционно избегает публичного обсуждения таких тем.

"Единственное, что я могу по этому поводу сказать, - то, что я сам много раз в интервью здесь, в Украине, говорил - что вопросы безопасности, вопросы, связанные с вооружением, нужно обсуждать не публично, а по специальным каналам и максимально деликатно", - сказал он.

Бродский признал, что в условиях войны Украина и Израиль частично конкурируют за американскую помощь, в частности, в вопросе боеприпасов и технологий.

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"В определенном смысле это так и есть. И я рад, что наше обострение закончилось за 12 дней. И очень надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке позволит США оказать больше помощи Украине", - подчеркнул посол.

Бродский также отметил, что Израиль является партнером Украины.

Хотя Израиль официально не поставляет летальное вооружение, стороны продолжают обмениваться опытом, в частности по борьбе с иранскими дронами-камикадзе, отметил дипломат.

Он добавил, что Израиль передал все оговоренные системы, в частности технологии оповещения о воздушной тревоге.

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Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.

Впоследствии министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина еще до нападения ХАМАСа договорилась с Израилем о покупке зенитно-ракетного комплекса "Барак-8". Но после нападения боевиков тему передачи систем ПВО не поднимали, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Впоследствии Киев получил информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.

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