РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11836 посетителей онлайн
Новости Patriot для Украины Израиль передал Украине Patriot
1 356 20

Посол Бродский о передаче Patriot Украине от Израиля: Нужно обсуждать не публично

Patriot от Израиля: Бродский прокомментировал передачу Украине

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что страна передала системы ПВО Patriot не напрямую Украине, а Соединенным Штатам. Там ЗРК проходят модернизацию перед возможной поставкой Киеву.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Посол напомнил, что Израиль традиционно избегает публичного обсуждения таких тем.

"Единственное, что я могу по этому поводу сказать, - то, что я сам много раз в интервью здесь, в Украине, говорил - что вопросы безопасности, вопросы, связанные с вооружением, нужно обсуждать не публично, а по специальным каналам и максимально деликатно", - сказал он.

Бродский признал, что в условиях войны Украина и Израиль частично конкурируют за американскую помощь, в частности, в вопросе боеприпасов и технологий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для Украины в плюс то, что произошло с Ираном, - посол Израиля Бродский

"В определенном смысле это так и есть. И я рад, что наше обострение закончилось за 12 дней. И очень надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке позволит США оказать больше помощи Украине", - подчеркнул посол.

Бродский также отметил, что Израиль является партнером Украины.

Хотя Израиль официально не поставляет летальное вооружение, стороны продолжают обмениваться опытом, в частности по борьбе с иранскими дронами-камикадзе, отметил дипломат.

Он добавил, что Израиль передал все оговоренные системы, в частности технологии оповещения о воздушной тревоге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о передаче ракет Patriot Украине: США рассмотрят этот вопрос. Они необходимы им для обороны

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.

Впоследствии министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина еще до нападения ХАМАСа договорилась с Израилем о покупке зенитно-ракетного комплекса "Барак-8". Но после нападения боевиков тему передачи систем ПВО не поднимали, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Впоследствии Киев получил информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия рассматривает закупку у США двух систем Patriot для Украины, - Bild

Автор: 

Израиль (2071) США (27410) Бродский посол (32) Patriot (311)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Хтось, десь бачив новини в росмі де кажуть скільки до рашки передали з Північноі Кореі ракет, снарядів, артустановок?
Так чому у нас на кожному кроці пишуть про зброю яку нам поставляють чи можуть поставити?
показать весь комментарий
07.07.2025 18:31 Ответить
+8
потужно.

Бродський же перший про це публічно і розпатякав, що потім Ізраїль (який дуже цінує відносини з росією) аж з переляку почав виправдовуватись.

а тепер такий: "це не публічне питання"
показать весь комментарий
07.07.2025 18:28 Ответить
+6
Щоб раша отрумавали натяки де і скільки шукати, давати завдання ждунам-нишпоркам у тг.
ОП покращує та спрощує роботу фсб мережі та навідників
показать весь комментарий
07.07.2025 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звіздіт,Моша!!))
показать весь комментарий
07.07.2025 18:23 Ответить
Можливо рижий чмоня нам продасть... Коли, і чи продасть?
показать весь комментарий
07.07.2025 18:27 Ответить
певно хоче дулю тримати в кишені
показать весь комментарий
07.07.2025 18:52 Ответить
А як же тоді буде піаритися ЗЕполеон?
показать весь комментарий
07.07.2025 18:28 Ответить
Відосик буде після 24-00.В цей час ворог спить і не дізнається про передачу
показать весь комментарий
07.07.2025 18:37 Ответить
потужно.

Бродський же перший про це публічно і розпатякав, що потім Ізраїль (який дуже цінує відносини з росією) аж з переляку почав виправдовуватись.

а тепер такий: "це не публічне питання"
показать весь комментарий
07.07.2025 18:28 Ответить
У нас купа довбнів які свої антисемітські злоби виливають на далеку державу Ізраїль. А нарід хаває ці висери в рілсах та тіктоках. То треба нагадувати - з ким у нас спільний ворог і спільні оборонні інтереси !
показать весь комментарий
07.07.2025 18:36 Ответить
З ким?
показать весь комментарий
07.07.2025 18:40 Ответить
Хтось, десь бачив новини в росмі де кажуть скільки до рашки передали з Північноі Кореі ракет, снарядів, артустановок?
Так чому у нас на кожному кроці пишуть про зброю яку нам поставляють чи можуть поставити?
показать весь комментарий
07.07.2025 18:31 Ответить
Щоб раша отрумавали натяки де і скільки шукати, давати завдання ждунам-нишпоркам у тг.
ОП покращує та спрощує роботу фсб мережі та навідників
показать весь комментарий
07.07.2025 18:35 Ответить
Тому що боневтіку треба себе спозицінувати як потужного Добувача!
показать весь комментарий
07.07.2025 18:32 Ответить
Про шо не зняли гундосік, того не існує.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:33 Ответить
Правильно! Важливі речі роблять тихо! А все руйнує саме Гундосик, тобто Незапинний Понос Слів..
показать весь комментарий
07.07.2025 18:33 Ответить
Тихо ша! - все буде - не зараз - потім - може
показать весь комментарий
07.07.2025 18:38 Ответить
Наскільки пам'ятаю - бубочка не те що не підтвердив, а заперечив брехню бродського.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:39 Ответить
Уже перейшли на "непублічність" з Німеччиною у питанні поставки таурусів.
В підсумку ні таурусів, ні розмов про це.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:42 Ответить
Та хто таки проти щоб без оголошень.
Ви лише не морочте голову.
І по швидше про це таки домовтесь.
А Україна може сказати що викупила їх в Китаї-наприклад.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:54 Ответить
А 20000 ракет для ППО?
показать весь комментарий
07.07.2025 19:24 Ответить
Урод брехливий. Ви їх віддали штатам, а не Україні. Ось так і треба було сказати.

А що зі зброї ви передали НАСПРАВДІ? І не треба тут ля-ля про голосування у ООН. Шо конкретно ви зробили?
показать весь комментарий
07.07.2025 19:25 Ответить
 
 