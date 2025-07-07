Посол Бродский о передаче Patriot Украине от Израиля: Нужно обсуждать не публично
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что страна передала системы ПВО Patriot не напрямую Украине, а Соединенным Штатам. Там ЗРК проходят модернизацию перед возможной поставкой Киеву.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Посол напомнил, что Израиль традиционно избегает публичного обсуждения таких тем.
"Единственное, что я могу по этому поводу сказать, - то, что я сам много раз в интервью здесь, в Украине, говорил - что вопросы безопасности, вопросы, связанные с вооружением, нужно обсуждать не публично, а по специальным каналам и максимально деликатно", - сказал он.
Бродский признал, что в условиях войны Украина и Израиль частично конкурируют за американскую помощь, в частности, в вопросе боеприпасов и технологий.
"В определенном смысле это так и есть. И я рад, что наше обострение закончилось за 12 дней. И очень надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке позволит США оказать больше помощи Украине", - подчеркнул посол.
Бродский также отметил, что Израиль является партнером Украины.
Хотя Израиль официально не поставляет летальное вооружение, стороны продолжают обмениваться опытом, в частности по борьбе с иранскими дронами-камикадзе, отметил дипломат.
Он добавил, что Израиль передал все оговоренные системы, в частности технологии оповещения о воздушной тревоге.
Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.
Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.
Впоследствии министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина еще до нападения ХАМАСа договорилась с Израилем о покупке зенитно-ракетного комплекса "Барак-8". Но после нападения боевиков тему передачи систем ПВО не поднимали, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Впоследствии Киев получил информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.
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Бродський же перший про це публічно і розпатякав, що потім Ізраїль (який дуже цінує відносини з росією) аж з переляку почав виправдовуватись.
а тепер такий: "це не публічне питання"
Так чому у нас на кожному кроці пишуть про зброю яку нам поставляють чи можуть поставити?
ОП покращує та спрощує роботу фсб мережі та навідників
В підсумку ні таурусів, ні розмов про це.
Ви лише не морочте голову.
І по швидше про це таки домовтесь.
А Україна може сказати що викупила їх в Китаї-наприклад.
А що зі зброї ви передали НАСПРАВДІ? І не треба тут ля-ля про голосування у ООН. Шо конкретно ви зробили?