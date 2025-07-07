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Новини Patriot для України Ізраїль передав Україні Patriot
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Посол Бродський про передачу Patriot Україні від Ізраїлю: Потрібно обговорювати не публічно

Patriot від Ізраїлю: Бродський прокоментував передачу Україні

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що країна передала системи ППО Patriot не безпосередньо Україні, а Сполученим Штатам. Там ЗРК проходять модернізацію перед можливою поставкою Києву.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Посол нагадав, що Ізраїль традиційно уникає публічного обговорення таких тем.

"Єдине, що я можу з цього приводу сказати –– те, що я сам багато разів в інтерв'ю тут, в Україні, говорив –– що питання безпеки, питання, пов'язані з озброєнням, потрібно обговорювати не публічно, а спеціальними каналами й максимально делікатно", - сказав він.

Бродський визнав, що в умовах війни Україна та Ізраїль частково конкурують за американську допомогу - зокрема, у питанні боєприпасів і технологій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для України в плюс те, що сталося з Іраном, - посол Ізраїлю Бродський

"У певному сенсі це так і є. І я радий, що наше загострення закінчилося за 12 днів. І дуже сподіваюся, що ситуація на Близькому Сході дозволить США надати більше допомоги Україні", - наголосив посол.

Бродський також зазначив, що Ізраїль є партнером України.

Хоча Ізраїль офіційно не постачає летальне озброєння, сторони продовжують обмінюватися досвідом, зокрема щодо боротьби з іранськими дронами-камікадзе, зауважив дипломат.

Він додав, що Ізраїль передав усі домовлені системи, зокрема технології оповіщення про повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про передачу ракет Patriot Україні: США розглянуть це питання. Вони необхідні їм для оборони

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, які раніше були на озброєнні в Ізраїлю.

Бродський не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи.

Згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що держава передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна ще до нападу ХАМАСу домовилася з Ізраїлем про купівлю зенітно-ракетного комплексу "Барак-8". Та після нападу бойовиків тему передачі систем ППО не піднімали, оскільки Ізраїль займався внутрішніми питаннями. Згодом Київ отримав інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.

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Автор: 

Ізраїль (1800) США (23701) Бродський посол (38) Patriot (346)


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Топ коментарі
+4
потужно.

Бродський же перший про це публічно і розпатякав, що потім Ізраїль (який дуже цінує відносини з росією) аж з переляку почав виправдовуватись.

а тепер такий: "це не публічне питання"
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07.07.2025 18:28 Відповісти
+3
Хтось, десь бачив новини в росмі де кажуть скільки до рашки передали з Північноі Кореі ракет, снарядів, артустановок?
Так чому у нас на кожному кроці пишуть про зброю яку нам поставляють чи можуть поставити?
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07.07.2025 18:31 Відповісти
+2
А як же тоді буде піаритися ЗЕполеон?
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07.07.2025 18:28 Відповісти
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Звіздіт,Моша!!))
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07.07.2025 18:23 Відповісти
Можливо рижий чмоня нам продасть... Коли, і чи продасть?
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07.07.2025 18:27 Відповісти
певно хоче дулю тримати в кишені
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07.07.2025 18:52 Відповісти
А як же тоді буде піаритися ЗЕполеон?
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07.07.2025 18:28 Відповісти
Відосик буде після 24-00.В цей час ворог спить і не дізнається про передачу
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07.07.2025 18:37 Відповісти
потужно.

Бродський же перший про це публічно і розпатякав, що потім Ізраїль (який дуже цінує відносини з росією) аж з переляку почав виправдовуватись.

а тепер такий: "це не публічне питання"
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07.07.2025 18:28 Відповісти
У нас купа довбнів які свої антисемітські злоби виливають на далеку державу Ізраїль. А нарід хаває ці висери в рілсах та тіктоках. То треба нагадувати - з ким у нас спільний ворог і спільні оборонні інтереси !
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07.07.2025 18:36 Відповісти
З ким?
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07.07.2025 18:40 Відповісти
Хтось, десь бачив новини в росмі де кажуть скільки до рашки передали з Північноі Кореі ракет, снарядів, артустановок?
Так чому у нас на кожному кроці пишуть про зброю яку нам поставляють чи можуть поставити?
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07.07.2025 18:31 Відповісти
Щоб раша отрумавали натяки де і скільки шукати, давати завдання ждунам-нишпоркам у тг.
ОП покращує та спрощує роботу фсб мережі та навідників
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07.07.2025 18:35 Відповісти
Тому що боневтіку треба себе спозицінувати як потужного Добувача!
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07.07.2025 18:32 Відповісти
Про шо не зняли гундосік, того не існує.
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07.07.2025 18:33 Відповісти
Правильно! Важливі речі роблять тихо! А все руйнує саме Гундосик, тобто Незапинний Понос Слів..
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07.07.2025 18:33 Відповісти
Тихо ша! - все буде - не зараз - потім - може
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07.07.2025 18:38 Відповісти
Наскільки пам'ятаю - бубочка не те що не підтвердив, а заперечив брехню бродського.
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07.07.2025 18:39 Відповісти
Уже перейшли на "непублічність" з Німеччиною у питанні поставки таурусів.
В підсумку ні таурусів, ні розмов про це.
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07.07.2025 18:42 Відповісти
Та хто таки проти щоб без оголошень.
Ви лише не морочте голову.
І по швидше про це таки домовтесь.
А Україна може сказати що викупила їх в Китаї-наприклад.
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07.07.2025 18:54 Відповісти
 
 