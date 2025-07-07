Посол Бродський про передачу Patriot Україні від Ізраїлю: Потрібно обговорювати не публічно

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що країна передала системи ППО Patriot не безпосередньо Україні, а Сполученим Штатам. Там ЗРК проходять модернізацію перед можливою поставкою Києву.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Посол нагадав, що Ізраїль традиційно уникає публічного обговорення таких тем.

"Єдине, що я можу з цього приводу сказати –– те, що я сам багато разів в інтерв'ю тут, в Україні, говорив –– що питання безпеки, питання, пов'язані з озброєнням, потрібно обговорювати не публічно, а спеціальними каналами й максимально делікатно", - сказав він.

Бродський визнав, що в умовах війни Україна та Ізраїль частково конкурують за американську допомогу - зокрема, у питанні боєприпасів і технологій.

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"У певному сенсі це так і є. І я радий, що наше загострення закінчилося за 12 днів. І дуже сподіваюся, що ситуація на Близькому Сході дозволить США надати більше допомоги Україні", - наголосив посол.

Бродський також зазначив, що Ізраїль є партнером України.

Хоча Ізраїль офіційно не постачає летальне озброєння, сторони продовжують обмінюватися досвідом, зокрема щодо боротьби з іранськими дронами-камікадзе, зауважив дипломат.

Він додав, що Ізраїль передав усі домовлені системи, зокрема технології оповіщення про повітряну тривогу.

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Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, які раніше були на озброєнні в Ізраїлю.

Бродський не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи.

Згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що держава передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна ще до нападу ХАМАСу домовилася з Ізраїлем про купівлю зенітно-ракетного комплексу "Барак-8". Та після нападу бойовиків тему передачі систем ППО не піднімали, оскільки Ізраїль займався внутрішніми питаннями. Згодом Київ отримав інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.

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