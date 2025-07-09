У Києві створюють цифрову систему оформлення перепусток для пересування під час комендантської години, - КМВА

У Києві розробляють IT-рішення, яке забезпечить контрольований і прозорий процес видачі перепусток.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нова система передбачає цифровий слід на кожному етапі: від подання заявки до затвердження й видачі перепустки. Це має унеможливити зловживання, які раніше допускались при оформленні документів.

Ткаченко зауважив, що до впровадження обліку тисячі перепусток видавали людям, не пов’язаним із критичною інфраструктурою чи важливою діяльністю. Наразі, за його словами, такі документи надаються лише у виняткових випадках.

У перспективі КМВА планує повністю перейти на електронний формат перепусток, замінивши паперові.

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