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Новини Комендантська година у Києві
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У Києві створюють цифрову систему оформлення перепусток для пересування під час комендантської години, - КМВА

година,комендантська,годинник

У Києві розробляють IT-рішення, яке забезпечить контрольований і прозорий процес видачі перепусток.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нова система передбачає цифровий слід на кожному етапі: від подання заявки до затвердження й видачі перепустки. Це має унеможливити зловживання, які раніше допускались при оформленні документів.

Ткаченко зауважив, що до впровадження обліку тисячі перепусток видавали людям, не пов’язаним із критичною інфраструктурою чи важливою діяльністю. Наразі, за його словами, такі документи надаються лише у виняткових випадках.

У перспективі КМВА планує повністю перейти на електронний формат перепусток, замінивши паперові.

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Автор: 

Київ (19845) комендантська година (267)


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Топ коментарі
+5
Ескортниці і суддівські/прокурорські дітки вже отримали нові перепустки? 🤣
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09.07.2025 14:04 Відповісти
+2
таке, як скажете.
а, коли ще дівчатам сумувати? скажіть, ще, опівдні.
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09.07.2025 14:14 Відповісти
+1
Угу...Тепер "цифрова система" буде їм слати повідомлення з питанням-"Продлєвать будєтє?".
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09.07.2025 14:17 Відповісти
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Ескортниці і суддівські/прокурорські дітки вже отримали нові перепустки? 🤣
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09.07.2025 14:04 Відповісти
таке, як скажете.
а, коли ще дівчатам сумувати? скажіть, ще, опівдні.
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09.07.2025 14:14 Відповісти
Це щоб дружини та коханки "хазяїв життя " не майоріли паперовими як свого часу дружина Віктора Павліка ? ((
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09.07.2025 14:13 Відповісти
павлік, хазяїн життя?
хіхіхіхі....
палік, бидло неасфальтоване!
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09.07.2025 14:17 Відповісти
Де я Павліка назвав "хазяїном життя " ? Якщо не зрозумів написаного - міг перепитати , а приклад Павлікової дружини навів бо це перемивали пару днів , тим самим згадали трішки про шикидима всіх часів , а він завдяки цьому трішки підзаробив на корпоративах.
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09.07.2025 14:37 Відповісти
країна Цифрляндія,до речі ніде крім нас цієї байтової наруги над громадянами немає,бо Людина може мати тільки Власне Ім'я а не код з одиниць та нулів
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09.07.2025 14:14 Відповісти
от, блін.
а, як же кіно від нетфлікс?
брешуть?
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09.07.2025 14:15 Відповісти
брешуть про що??
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09.07.2025 14:18 Відповісти
Угу...Тепер "цифрова система" буде їм слати повідомлення з питанням-"Продлєвать будєтє?".
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09.07.2025 14:17 Відповісти
це стосується ніщебродів,інших володарів тугих гаманців це не стосується
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09.07.2025 14:19 Відповісти
Ну звичайно це стосується тільки плєбсу."Князья" можуть ходити куди завгодно і коли заманется.
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09.07.2025 14:28 Відповісти
 
 