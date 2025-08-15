УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9498 відвідувачів онлайн
Новини Виплати родинам військовополонених
326 8

Уряд схвалив виплату 15 мільйонів грн сім’ям військовослужбовців, які загинули у полоні, - Свириденко

Свириденко

У п'ятницю, 15 серпня, Кабінет Міністрів схвалив рішення про виплати одноразової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень сім’ям загиблих у полоні військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками позачергового засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби", - повідомила очільниця Кабміну.

Окрім цього, за словами Свириденко, Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на один рік після завершення воєнного стану, "щоб ворог не міг використати ці дані".

Читайте також: Родини загиблих у полоні військових зможуть отримати по 15 млн гривень: Зеленський підписав закон

Автор: 

виплати (1110) Кабмін (14303) полонені (2334) Свириденко Юлія (443)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
15 мільонів - сума, начебто, і суттєва, але скільки загиблих у полоні? Чи не стимулюватиме це росіян вбивати полонених українців? Може краще допомогати всім сім'ям полонених українців, виплачуючи їм гроші, якби їхні рідні були на фронті? Або хочаб половину з тих грошей. Іншу половину отримає полонений після звільнення
показати весь коментар
15.08.2025 20:51 Відповісти
Там вроде 100 000 в год платят и льготы
показати весь коментар
15.08.2025 20:55 Відповісти
Це чудово. А гроші на це є?
показати весь коментар
15.08.2025 20:52 Відповісти
Надрукують.
показати весь коментар
15.08.2025 20:56 Відповісти
надрукують
показати весь коментар
15.08.2025 20:56 Відповісти
Странные у вас в Сибири заботы.
показати весь коментар
15.08.2025 21:01 Відповісти
Після виборів щури будуть втікати і губити накрадені на війні гроші. Тож вистачить
показати весь коментар
15.08.2025 21:05 Відповісти
По поводу 15 миллионов. Не лучше ли было бы вместо ее выплаты ( великі гроші дурні, всім знайомо) увеличить ( и я так понимаю очень существенно) боевые выплаты живым бойцам , обеспечить ротации и отпуска, профилактические лечения в санаториях , качественное и достаточно длиьельное лечение ранений, дополнительные обучения в безопасном месте?
показати весь коментар
15.08.2025 21:10 Відповісти
 
 