Уряд схвалив виплату 15 мільйонів грн сім’ям військовослужбовців, які загинули у полоні, - Свириденко

У п'ятницю, 15 серпня, Кабінет Міністрів схвалив рішення про виплати одноразової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень сім’ям загиблих у полоні військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками позачергового засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби", - повідомила очільниця Кабміну.

Окрім цього, за словами Свириденко, Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на один рік після завершення воєнного стану, "щоб ворог не міг використати ці дані".

