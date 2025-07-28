Родини загиблих у полоні військових зможуть отримати по 15 млн гривень: Зеленський підписав закон

Члени сімей військовослужбовців, які загинули в російському полоні в період дії воєнного стану, отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн гривень.

Відповідні зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 13168) підписав президент Володимир Зеленський, йдеться у картці документа на сайті ВР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон уточнює деякі норми, пов’язаних з регламентуванням виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям на пероід воєнного стану у разі їх загибелі (смерті) під час перебування у полоні, а також в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Відповідно до нових змін, члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні в період дії воєнного стану, отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Однак допомогу не виплачуватимуть, якщо військовий добровільно здався в полон.

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Окрім цього, закон збільшив від трьох місяців до одного року термін, впродовж якого можуть бути здійснені виплати в разі поранення чи захворювання військовослужбовця під час служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин.

Документ також змінив порядок визначення розміру виплат військовим при зміні групи інвалідності.

Нагадаємо, що 16 липня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, якими врегульовується порядок отримання одноразової допомоги в разі загибелі військового у полоні.

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