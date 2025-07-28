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Новини Виплати родинам військовополонених
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Родини загиблих у полоні військових зможуть отримати по 15 млн гривень: Зеленський підписав закон

Зеленський

Члени сімей військовослужбовців, які загинули в російському полоні в період дії воєнного стану, отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн гривень.

Відповідні зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 13168) підписав президент Володимир Зеленський, йдеться у картці документа на сайті ВР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон уточнює деякі норми, пов’язаних з регламентуванням виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям на пероід воєнного стану у разі їх загибелі (смерті) під час перебування у полоні, а також в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Відповідно до нових змін, члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні в період дії воєнного стану, отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Однак допомогу не виплачуватимуть, якщо військовий добровільно здався в полон.

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Окрім цього, закон збільшив від трьох місяців до одного року термін, впродовж якого можуть бути здійснені виплати в разі поранення чи захворювання військовослужбовця під час служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин.

Документ також змінив порядок визначення розміру виплат військовим при зміні групи інвалідності.

Нагадаємо, що 16 липня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, якими врегульовується порядок отримання одноразової допомоги в разі загибелі військового у полоні.

Читайте також: Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн у разі загибелі військовослужбовця у полоні

Автор: 

військовополонені (1031) виплати (1087) закон (2859) Зеленський Володимир (24900)


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Дєнюжку малвати буде? Чи таки за розум візьметься і створить технократичний уряд національної єдності? 🤔 Хоча про що це я?Розіантазувався, блін.
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28.07.2025 22:57 Відповісти
Чи будуть командири виплачувати державі ці мільйони за загиблих солдат?
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28.07.2025 23:04 Відповісти
Здатися в полон- тут неабияка сміливість потрібна. Я серйозно. Особисто я 3 роки протягав одну, типу н-зешну ефку.
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28.07.2025 23:12 Відповісти
Де це ти на блокпості в закарпатті в полон хотів здаватися? Хто тобі гранату видав?
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28.07.2025 23:21 Відповісти
Фєдя, іди на чоловічий статевий орган. Серйозно.
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28.07.2025 23:23 Відповісти
Якщо хто не знає- Федір Сидоренко проросійський троль. Він тут постійно агітує за капітуляцію і мир під владою кацапів.
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28.07.2025 23:24 Відповісти
Не бреши, я ніколи за кацапів не топив.
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28.07.2025 23:27 Відповісти
Не хочу, сам йди.
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28.07.2025 23:28 Відповісти
Тільки може на практиці з'ясуватися, що треба отримати довідку про це у кацапів.

Десь так зараз українці можуть отримати компенсацію про житло, втрачене на окупованих територіях. Нема підтверджень - нема компенсації.
Їдьте на ТОТ і складайте акт з фотографіями.

А теоретично так - можуть.
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28.07.2025 23:15 Відповісти
Але ... после того как зеля миллиард деревьев... одолеть всему порядке очерёдности...
Ах да после учителей и врачей у них там зарплату обещаная как
5000 тысяч долларов каждому...
Зеля ты тупо еаперсточник !!!
Разводила лохов
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28.07.2025 23:16 Відповісти
 
 