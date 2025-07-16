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Новини Втрати України
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Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн у разі загибелі військовослужбовця у полоні

смерть,втрати,тіло

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, якими врегульовується порядок отримання одноразової допомоги в разі загибелі військового у полоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За ухвалення в цілому відповідного законопроєкту проголосували 289 депутатів.

Ключова проблема полягала в тому, що причину смерті військових, тіла яких повертали з полону, встановлювали українські судмедексперти. І найчастіше вони фіксували загибель від хвороб. Через це родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою.

Тому закон тепер чітко встановлює, що у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, незалежно від діагнозу чи причини смерті, родина має право на гарантовану державну допомогу – не менше 15 млн грн.

Одноразова грошова допомога призначатиметься також у разі отримання військовослужбовцем поранення, контузії чи травми, якщо вони призвели до часткової втрати працездатності. Також закон уточнює прив’язку суми виплат до прожиткового мінімуму: він має враховуватись станом на 1 січня того року, в який встановлено інвалідність або інший відповідний статус.

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військовополонені (1026) виплати (1085) полон (1612) втрати (4493)


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Життя звісно безцінне, та хіба наша країна на стільки багата? В мого загиблого друга родичі в хлам пересварилися за ці гроші... Треба і в усяких держслужбовців (суддів, прокурорів, міністрів, депутатів і т.і.) порізати несамовиті оклади, максимально зменшити будівництво-крадівництво на дорогах! Максимально направити гроші на зброю!
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16.07.2025 17:50 Відповісти
В принципе можно и сто миллионов пообещать, а потом развести руками и сказать - грошей немає, будьте потужними. И что люди сделают? А ничего.
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16.07.2025 18:21 Відповісти
Втрачають життя наші воїни ,але є питаня офіційного числа наших загиблих немає,але думаю не менше ста тисяч ,і це жодного бюджету не вистачить ,що б не було так одним виплачуємо 15 мільйонів ,а інша частина не отримує нічого.
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16.07.2025 19:11 Відповісти
 
 