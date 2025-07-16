Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн у разі загибелі військовослужбовця у полоні

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, якими врегульовується порядок отримання одноразової допомоги в разі загибелі військового у полоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За ухвалення в цілому відповідного законопроєкту проголосували 289 депутатів.

Ключова проблема полягала в тому, що причину смерті військових, тіла яких повертали з полону, встановлювали українські судмедексперти. І найчастіше вони фіксували загибель від хвороб. Через це родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою.

Тому закон тепер чітко встановлює, що у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, незалежно від діагнозу чи причини смерті, родина має право на гарантовану державну допомогу – не менше 15 млн грн.

Одноразова грошова допомога призначатиметься також у разі отримання військовослужбовцем поранення, контузії чи травми, якщо вони призвели до часткової втрати працездатності. Також закон уточнює прив’язку суми виплат до прожиткового мінімуму: він має враховуватись станом на 1 січня того року, в який встановлено інвалідність або інший відповідний статус.

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