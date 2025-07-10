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Рубіо озвучив втрати РФ на фронті від початку року: В України значно менші

Рубіо оцінив втрати Росії та України від початку року

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими. Втрати ЗСУ набагато менші.

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо наголосив, що загибель людей на війні –– те, що непокоїть президента США Дональда Трампа. Його ключовий інтерес –– зупинити загибель людей і руйнування, які відбуваються щодня.

"І знову ж таки, я маю на увазі, що кожного разу, коли ви бачите це в заголовках новин, коли гинуть люди, це нагадує вам про те, чому президент [Трамп] хоче, щоб ця війна закінчилася, про що він говорив з самого початку. Важливо зазначити, що з січня цього року, як приклад, просто для вас, з російського боку, вони втратили 100 тисяч солдатів загиблими. Не поранених, я говорю саме про загиблих. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні. І тому президенту не подобаються війни", - розповів держсекретар США.

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За словами посадовця США, Трамп вважає, що війни –– це марна трата грошей та життів.

"І він хоче, щоб вони закінчилися. І він збирається зробити все, що в його силах, щоб покласти край цій війні й будь-якій іншій війні, яку він має шанс припинити, як ви бачили в минулому. І тому ми продовжуватимемо працювати над цим", - зауважив він.

Рубіо додав, що у Вашингтоні розуміють, що це потребує часу й терпіння.

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Автор: 

армія рф (18148) втрати (4488) Рубіо Марко (245) війна в Україні (5182)


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Топ коментарі
+3
В Рубіо є мозок?
Повино було знищено 100 млн ціх орків, а втрати украінців - 0!
Дайте нормальну зброю замість тоі, котру ви змусили Україну в 1996 віддати, гарантувавши безпеку Україні!
Пустобрехи!
Штати і рашка з однієі грядки!
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10.07.2025 21:47 Відповісти
+3
гарантувавши безпеку Україні!

Можна дещо докладніше, що саме вони гарантували? Бо скільки я не читав Будапештський меморандум, жодної гарантії безпеки там не знайшов... Може ви знайшли? То вкажіть, будь ласка, в яких саме пунктах меморандуму вони прописані?
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10.07.2025 21:53 Відповісти
+2
Мы тоже хотим, чтобы войны закончились. Закончится параша- закончатся войны.
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10.07.2025 21:47 Відповісти
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До речі постачання зброї, попри заяви, поки що так і не відновили...
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10.07.2025 21:38 Відповісти
Це прямо з Пентагону чи з оХВіса Зеленського повідомили?
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10.07.2025 21:51 Відповісти
Трамп ще на початку року говорив що 800 тисяч.
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10.07.2025 21:42 Відповісти
Він сказав про початок цього року, читай уважно!!!
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10.07.2025 21:45 Відповісти
Значить вже 900 тисяч. Це більше ніж США втратили за Другу світову, В'етнам і Корейську війну разом узяті.
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10.07.2025 21:51 Відповісти
В Рубіо є мозок?
Повино було знищено 100 млн ціх орків, а втрати украінців - 0!
Дайте нормальну зброю замість тоі, котру ви змусили Україну в 1996 віддати, гарантувавши безпеку Україні!
Пустобрехи!
Штати і рашка з однієі грядки!
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10.07.2025 21:47 Відповісти
гарантувавши безпеку Україні!

Можна дещо докладніше, що саме вони гарантували? Бо скільки я не читав Будапештський меморандум, жодної гарантії безпеки там не знайшов... Може ви знайшли? То вкажіть, будь ласка, в яких саме пунктах меморандуму вони прописані?
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10.07.2025 21:53 Відповісти
Чергове дауніто з черговим "тату де море".
Весь той меморандум це і є гарантія. Для чого його по твоєму писали?

І так складаються міждержавні угоди - в них нема відповідальності за невиконання хоч у "5-му пункті НАТО", хоч у договорі "про дружбу між ереф і Україною". Тільки репутація і добра воля....
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10.07.2025 22:26 Відповісти
Та мова ж не йде про відповідальність за невиконання. В жодному договорі такого не прописують. Зараз тебе питаю. Без зайвої демагогії надай просту, чітку, змістовну відповідь на просте питання: в яких саме пунктах Будапештського меморандуму прописані гарантії безпеки України? Просто назви ці пункти. Давай, ти зможеш!
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10.07.2025 22:35 Відповісти
Просто почитай його назву.
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10.07.2025 22:38 Відповісти
Гарантії безпеки для кого? Гарантії безпеки у зв'язку і т. д. це дуже прикольно.
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10.07.2025 22:41 Відповісти
Почитав? Ще є питання?
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10.07.2025 22:48 Відповісти
Лише два. Гарантії безпеки для кого? І які саме?
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10.07.2025 22:49 Відповісти
ти хоч читав той меморандум чи як дурник повторюєш за всіма.
штати та і всі підписанти крім мордору перевиконали той меморандум, адже по ньому вони мали тільки не зазіхати на наш суверенітет та у разі чого зібрати Раду Безпеки організації озабочених.
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10.07.2025 22:50 Відповісти
До дегенератів досі не дійшло що єдині, хто порушив той меморандум, то кацапи.
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10.07.2025 22:53 Відповісти
Щоб знищити їх 100 лямів патріоти мають не патякати в інтернетах , а йти в окопи.
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10.07.2025 22:22 Відповісти
Будапештский меморандум 1994 года превратился в городскую легенду. США, Британия и россия гарантировали, что последняя не нападет на Украину. Бред, разумеется, но упорно распространяется до сих пор.
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10.07.2025 22:26 Відповісти
Мы тоже хотим, чтобы войны закончились. Закончится параша- закончатся войны.
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10.07.2025 21:47 Відповісти
Тобто добра в кацапів стратегія навіть з тими просуваннями на5-10 км втратити за пів року лишу убитими 100 тисяч .
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10.07.2025 21:48 Відповісти
Хрестик стерся...
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10.07.2025 21:49 Відповісти
Заголовок: "В України значно менші"
Переклад цитати Рубіо "А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні."
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10.07.2025 21:57 Відповісти
The Economist: потери российской армии во время её текущего летнего наступления выше, чем даже в битвах за Бахмут и Авдеевку. С 1 мая Россия потеряла приблизительно 31 тысячу человек убитыми - за два месяца. Это абсолютный рекорд этой войны...
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10.07.2025 22:01 Відповісти
В своём исследовании The Economist использовали данные более из 200 (!) разных источников - как открытых независимых исследований, так и оценок западных разведок.

К 9 июля авторы оценивают российские потери в диапазоне от 900 тысяч до 1,3 млн человек. Из них от 190 до 350 тысяч убитыми. Если усреднить - 1,1 млн человек, из них 270 тысяч убитыми.
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10.07.2025 22:02 Відповісти
Для порівняння в Афганістані СССР втратив 14.000. І здох...
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10.07.2025 22:06 Відповісти
в Афгані було знищено 3.5 млн цивільних, доречі українців серед "афганців" було дуже багато..
у кацапні втрати за твоїми посиланнями до 350к жмурів, у нас за даними твого буби 140 загиблих.
це так для роздумів про переможну переможеньку марафонську.
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10.07.2025 22:15 Відповісти
А шо так попєрдолило, цапа?
Так в України є великі втрати але у неї і нема іншого виходу.
Твої ж братушки можуть забратися нахєр і війна закінчиться завтра...
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10.07.2025 22:20 Відповісти
типовий зеблан який дуже нервуєтсья коли його мегапатріотичні постики розбиваються об реальність.
кацапні срати на своїх жмурів вони для них гній який продав свою гнилу душу за 2 ляма підйомних, тому рахувати смерті того поголівя марна трата часу.
п.с. ти ж старе але не знаєш що совок знищив не афган а чорнобиль низькі ціни на нафту та амбіції місцевих еліт які захотіли більше влади.
ніяких ознак розпаду чи гаплика параші наразі не видно у найближчій перспективі, хоча це вже давно мало статись по словам пазітівних блохерів у 22 році, та й таке.
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10.07.2025 22:42 Відповісти
Рузвельт теж хвилювався за загинувших у Вермахті?
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10.07.2025 22:16 Відповісти
6000/174
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10.07.2025 22:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iME9jjmC8s0&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=iME9jjmC8s0&t=РАШКИН: Рубио снова ОПОЗОРИЛ США ПРИ ВСЕХ СРОЧНАЯ встреча Зеленского в Риме , Оружие уже в пути
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10.07.2025 22:44 Відповісти
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 030 580 осіб !
Каких 100 тысяч ???
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10.07.2025 22:47 Відповісти
 
 