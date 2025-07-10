Рубіо озвучив втрати РФ на фронті від початку року: В України значно менші
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими. Втрати ЗСУ набагато менші.
Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Рубіо наголосив, що загибель людей на війні –– те, що непокоїть президента США Дональда Трампа. Його ключовий інтерес –– зупинити загибель людей і руйнування, які відбуваються щодня.
"І знову ж таки, я маю на увазі, що кожного разу, коли ви бачите це в заголовках новин, коли гинуть люди, це нагадує вам про те, чому президент [Трамп] хоче, щоб ця війна закінчилася, про що він говорив з самого початку. Важливо зазначити, що з січня цього року, як приклад, просто для вас, з російського боку, вони втратили 100 тисяч солдатів загиблими. Не поранених, я говорю саме про загиблих. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні. І тому президенту не подобаються війни", - розповів держсекретар США.
За словами посадовця США, Трамп вважає, що війни –– це марна трата грошей та життів.
"І він хоче, щоб вони закінчилися. І він збирається зробити все, що в його силах, щоб покласти край цій війні й будь-якій іншій війні, яку він має шанс припинити, як ви бачили в минулому. І тому ми продовжуватимемо працювати над цим", - зауважив він.
Рубіо додав, що у Вашингтоні розуміють, що це потребує часу й терпіння.
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Повино було знищено 100 млн ціх орків, а втрати украінців - 0!
Дайте нормальну зброю замість тоі, котру ви змусили Україну в 1996 віддати, гарантувавши безпеку Україні!
Пустобрехи!
Штати і рашка з однієі грядки!
Можна дещо докладніше, що саме вони гарантували? Бо скільки я не читав Будапештський меморандум, жодної гарантії безпеки там не знайшов... Може ви знайшли? То вкажіть, будь ласка, в яких саме пунктах меморандуму вони прописані?
Весь той меморандум це і є гарантія. Для чого його по твоєму писали?
І так складаються міждержавні угоди - в них нема відповідальності за невиконання хоч у "5-му пункті НАТО", хоч у договорі "про дружбу між ереф і Україною". Тільки репутація і добра воля....
штати та і всі підписанти крім мордору перевиконали той меморандум, адже по ньому вони мали тільки не зазіхати на наш суверенітет та у разі чого зібрати Раду Безпеки організації озабочених.
Переклад цитати Рубіо "А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні."
К 9 июля авторы оценивают российские потери в диапазоне от 900 тысяч до 1,3 млн человек. Из них от 190 до 350 тысяч убитыми. Если усреднить - 1,1 млн человек, из них 270 тысяч убитыми.
у кацапні втрати за твоїми посиланнями до 350к жмурів, у нас за даними твого буби 140 загиблих.
це так для роздумів про переможну переможеньку марафонську.
Так в України є великі втрати але у неї і нема іншого виходу.
Твої ж братушки можуть забратися нахєр і війна закінчиться завтра...
кацапні срати на своїх жмурів вони для них гній який продав свою гнилу душу за 2 ляма підйомних, тому рахувати смерті того поголівя марна трата часу.
п.с. ти ж старе але не знаєш що совок знищив не афган а чорнобиль низькі ціни на нафту та амбіції місцевих еліт які захотіли більше влади.
ніяких ознак розпаду чи гаплика параші наразі не видно у найближчій перспективі, хоча це вже давно мало статись по словам пазітівних блохерів у 22 році, та й таке.
Каких 100 тысяч ???