Рубіо озвучив втрати РФ на фронті від початку року: В України значно менші

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими. Втрати ЗСУ набагато менші.

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо наголосив, що загибель людей на війні –– те, що непокоїть президента США Дональда Трампа. Його ключовий інтерес –– зупинити загибель людей і руйнування, які відбуваються щодня.

"І знову ж таки, я маю на увазі, що кожного разу, коли ви бачите це в заголовках новин, коли гинуть люди, це нагадує вам про те, чому президент [Трамп] хоче, щоб ця війна закінчилася, про що він говорив з самого початку. Важливо зазначити, що з січня цього року, як приклад, просто для вас, з російського боку, вони втратили 100 тисяч солдатів загиблими. Не поранених, я говорю саме про загиблих. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні. І тому президенту не подобаються війни", - розповів держсекретар США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовий 153-ї ОМБр та фотограф Станіслав Гуменюк загинув унаслідок удару РФ на Херсонщині. ФОТО

За словами посадовця США, Трамп вважає, що війни –– це марна трата грошей та життів.

"І він хоче, щоб вони закінчилися. І він збирається зробити все, що в його силах, щоб покласти край цій війні й будь-якій іншій війні, яку він має шанс припинити, як ви бачили в минулому. І тому ми продовжуватимемо працювати над цим", - зауважив він.

Рубіо додав, що у Вашингтоні розуміють, що це потребує часу й терпіння.

Дивіться також: За перше півріччя 2025 року знешкоджено 230 тис. окупантів, - Сирський. ВІДЕО