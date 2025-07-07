Військовий 153-ї ОМБр та фотограф Станіслав Гуменюк загинув унаслідок удару РФ на Херсонщині. ФОТО

На війні загинув 59-річний головний сержант 153-ї ОМБр, фотограф та колишній працівник Чорнобильського заповідника Станіслав Гуменюк.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Гуменюк загинув 22 червня 2025 року внаслідок російського ракетного удару на Херсонщині,

"У 2024-му році він міг не йти на фронт – у травні 2026-го йому б виповнилося 60 років. Але він не міг залишатися осторонь. Пан Станіслав був із тих, хто не ховається за спинами інших", – також написали у Держагентстві з управління зоною відчуження.

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Що відомо про полеглого захисника?

Станіслав Гуменюк жив у селі Новобратське Чоповицької громади: займався фотографією та музикою, виступав у місцевому Будинку культури, волонтерив, був ініціатором руху "Врятуємо Полісся!" і боровся проти розробки титанового родовища.

Закінчивши Київський педінститут ім. Драгоманова у 1992 році, Станіслав працював учителем української мови, заступником головреда газети "Директор школи", начальником відділу освіти, культури та спорту в Чоповицькій селищній раді.

У 2013-му чоловік пройшов вишкіл організації УНА-УНСО, з 2014-го – волонтерив, а у 2015-му – воював в АТО. Після демобілізації активно допомагав військовим.

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Станіслав працював у Чорнобильському заповіднику з 2018 по 2021 рік.

Після деокупації Чорнобильщини приєднався до ДСП "Екоцентр" як водій, а восени 2024 року пішов служити до однієї з новостворених бригад на посаді головного сержанта.

Спогадами про Станіслава також поділився його товариш і колега, завідувач наукового відділу Чорнобильського заповідника Денис Вишневський.

"Стас Гуменюк загинув. Ракетний удар. Незвичайна людина. Живий і чутливий, захоплений і принциповий. Не любив компромісів, рутини й несмаку. Тому з ним було водночас цікаво й непросто.

Філолог за освітою й за покликанням, активіст, волонтер, учасник АТО. Справді творча особистість", - написав Вишневський.

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У заповіднику Стас був частиною "першого складу": працював у відділі інформаційно-просвітницької роботи, створював для сайту статті та фотографії, досліджував тваринний і рослинний світ в експедиціях.

За словами Дениса Вишневського, Станіслав був незамінним і для наукового відділу.

За словами Дениса, Станіслав був завжди готовий до пригод і несподіваних рішень. Якось у липні 2018-го він разом з колегами вирішив зняти схід сонця і ще до темряви вирушив на пожежно-оглядову вежу. У листопаді того ж року він у сутінках возив колег Ближньою зоною.

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