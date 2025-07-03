Начальник штабу 110 ОМБр Валерій Мірзаєв та заступник комбрига Дмитро Романюк загинули внаслідок удару РФ

Внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині загинули начальник штабу 110 ОМБр Валерій Мірзаєв та заступник комбрига Дмитро Романюк.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Про смерть Валерія Мірзаєва повідомила волонтерка Юлія Толмачова

"Ти завжди казав-"Прорвемося"! На жаль…тепер ти здобув вічне життя в небесному війську.Спочивай з миром друже, світла тобі памʼять! Честь тобі та повага ! Мої співчуття дружині Альоні та родині", - зазначила вона.

Прощання з Валерієм Мірзаєвим проходить сьогодні в Конотопі.

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Також внаслідок удару РФ загинув заступник командира 110-ї бригади Дмитро Романюк, повідомив воїн Єгор Фірсов.

"Дуже талановитий логіст. У 2022–2023 роках вони здійснювали карколомні речі, які допомагали 110-й бригаді так довго триматися в Авдіївці. Попри молодість, побратими поважно називали його - Вікторович. Він встиг зробити надзвичайно багато для легендарної 110-ї бригади", - повідомив він.

Уранці 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Камʼянському району Дніпропетровської області. Саме там і розташоване Гуляйполе.

Відомо, що внаслідок удару РФ загинув командир 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич.

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