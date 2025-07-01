Командир 110 ОМБр Захаревич загинув унаслідок удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині, - Зеленський
Командир 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині 1 липня.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, увесь день сьогодні тривав розбір завалів після ракетного удару по Гуляйполю. Втрати є як серед військових, так і серед цивільних.
"Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу", - наголосив Зеленський.
Він додав, що більш ніж 30 людей були поранені: "Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар".
Крім того, 110 бригада вперше підтвердила загибель свого командира.
"Він був мужнім воїном, справжнім офіцером і командиром, якому довіряли життя. Завжди поруч зі своїми бійцями — не в штабі, а на передовій. Спокійний, рішучий, принциповий. Людина, яка тримала фронт не лише наказом, а особистим прикладом. Його поважали, на нього рівнялися. Його смерть - болісна втрата для кожного, хто служив із ним пліч-о-пліч", - заявили там.
Зазначимо, що полковник Захаревич очолив 110 бригаду у лютому 2025 року. До цього був заступником командира 33 окремої механізованої бригади, а також проходив службу у 30 ОМБр та Першій окремій танковій бригаді.
Сергія Захаревича було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у березні 2015 року та орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня у липні 2022 року.
Уранці 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Камʼянському району Дніпропетровської області. Саме там і розташоване Гуляйполе.
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Як зазначається, внаслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки.
На жаль, є постраждалі і загиблі серед місцевого населення. Деталі уточнюються.
життя за вільну Украіну 😪😪😪
Вішати треба, таких падлюк! Але ж це, не в Урядовому кварталі …, тому у зеленського, глибоке занепокоєння з помічниками ригоАНАЛІВ, лише…
Жодних змін, до покарання гнид-коригувальників!
Вічна слава Герою. Помста від твоїх побратимів, комбат, сподіваюсь відправить у пекло не одну сотню орків за тебе і інших хлопців зі 110-ї.. Боляче.