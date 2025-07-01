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Новини Втрати України Обстріли Дніпропетровщини
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Командир 110 ОМБр Захаревич загинув унаслідок удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині, - Зеленський

Загинув командир 110 ОМБр Сергій Захаревич

Командир 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині 1 липня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, увесь день сьогодні тривав розбір завалів після ракетного удару по Гуляйполю. Втрати є як серед військових, так і серед цивільних.

"Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу", - наголосив Зеленський.

Він додав, що більш ніж 30 людей були поранені: "Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару РФ по Кам’янському району Дніпропетровщини: є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж

Крім того, 110 бригада вперше підтвердила загибель свого командира.

"Він був мужнім воїном, справжнім офіцером і командиром, якому довіряли життя. Завжди поруч зі своїми бійцями — не в штабі, а на передовій. Спокійний, рішучий, принциповий. Людина, яка тримала фронт не лише наказом, а особистим прикладом. Його поважали, на нього рівнялися. Його смерть - болісна втрата для кожного, хто служив із ним пліч-о-пліч", - заявили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко загинув, відбиваючи нічну атаку. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту, - Повітряні сили. ФОТО

Зазначимо, що полковник Захаревич очолив 110 бригаду у лютому 2025 року. До цього був заступником командира 33 окремої механізованої бригади, а також проходив службу у 30 ОМБр та Першій окремій танковій бригаді.

Сергія Захаревича було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у березні 2015 року та орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня у липні 2022 року.

Уранці 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Камʼянському району Дніпропетровської області. Саме там і розташоване Гуляйполе.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) втрати (4481) 110 окрема механізована бригада (115) Дніпропетровська область (3950) Кам’янський район (10) Гуляйполе (1)


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Топ коментарі
+21
Якийсь підар здав, коли вже вони всі повиздихають?
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01.07.2025 21:45 Відповісти
+14
Навели
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01.07.2025 21:51 Відповісти
+12
Вічна Памʼять Героям , які віддали найцінніше - це своє
життя за вільну Украіну 😪😪😪
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01.07.2025 22:00 Відповісти
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Якийсь підар здав, коли вже вони всі повиздихають?
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01.07.2025 21:45 Відповісти
Сьогодні, 1 липня, о 9.15 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Гуляйполе Кам'янського району Дніпропетровської області.
Як зазначається, внаслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки.
На жаль, є постраждалі і загиблі серед місцевого населення. Деталі уточнюються.
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01.07.2025 21:48 Відповісти
Тому що ішак робить більше за раху для поразки і повної здачі Украйни
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01.07.2025 21:52 Відповісти
свіжозареєстрований аналітєх?
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01.07.2025 23:11 Відповісти
за ЗЕ галочку ставив?Співчуваю
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01.07.2025 23:16 Відповісти
Навели
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01.07.2025 21:51 Відповісти
Навели.Але питання є.Дебілів ніяк не научать такі випадки?Кожного разу ті самі граблі.Цивільним нізаякий хєр достається
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01.07.2025 21:55 Відповісти
Або хтось навів або вчергове прогавили ворожий безпілотник...
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01.07.2025 21:58 Відповісти
На беспеку покладений великий болт.
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01.07.2025 21:59 Відповісти
Забивають на розвід крила...
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01.07.2025 23:08 Відповісти
Вічна Памʼять Героям , які віддали найцінніше - це своє
життя за вільну Украіну 😪😪😪
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01.07.2025 22:00 Відповісти
Дуже велика ціна- ми накрили їхній командний пункт й тут вони накривають щось подібне у нас майже одразу…, навіть без СБУ зрозуміло, що мають розвіддані швидко, чітко й в достатньому обсязі…
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01.07.2025 22:04 Відповісти
Без коригувальника з місця, такі дії московитів, НЕМОЖЛИВІ!!
Вішати треба, таких падлюк! Але ж це, не в Урядовому кварталі …, тому у зеленського, глибоке занепокоєння з помічниками ригоАНАЛІВ, лише…
Жодних змін, до покарання гнид-коригувальників!
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01.07.2025 22:24 Відповісти
Тільки не кажіть що не було шикування о 9.15, коли вже совок повиздихає?
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01.07.2025 22:24 Відповісти
Здали зелені потвори і слугориги місце перебування командира.
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01.07.2025 22:38 Відповісти
Як під час розмови Залужного із Машовцем з ОПи?
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01.07.2025 22:53 Відповісти
Задача выполнена,, Ваш Зеленский.
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01.07.2025 22:44 Відповісти
Мобільний?
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01.07.2025 22:48 Відповісти
Фото з місця події із мережі :

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01.07.2025 22:51 Відповісти
клоуни. По всій країні стріляють. Купа виродків, які здають позиції та корегують. Як їх вирахувати?? Нахрін відімкнути інтеренет, це було б доречно, та тільки ж як ви будете всі тут квохтати, якщо вимкнути інтернет.. Це війна, пля! А під час війни гинуть, що пля незрозуміло???
Вічна слава Герою. Помста від твоїх побратимів, комбат, сподіваюсь відправить у пекло не одну сотню орків за тебе і інших хлопців зі 110-ї.. Боляче.
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01.07.2025 23:17 Відповісти
 
 