Командир 110 ОМБр Захаревич загинув унаслідок удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині, - Зеленський

Командир 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині 1 липня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, увесь день сьогодні тривав розбір завалів після ракетного удару по Гуляйполю. Втрати є як серед військових, так і серед цивільних.

"Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу", - наголосив Зеленський.

Він додав, що більш ніж 30 людей були поранені: "Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар".

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Крім того, 110 бригада вперше підтвердила загибель свого командира.

"Він був мужнім воїном, справжнім офіцером і командиром, якому довіряли життя. Завжди поруч зі своїми бійцями — не в штабі, а на передовій. Спокійний, рішучий, принциповий. Людина, яка тримала фронт не лише наказом, а особистим прикладом. Його поважали, на нього рівнялися. Його смерть - болісна втрата для кожного, хто служив із ним пліч-о-пліч", - заявили там.

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Зазначимо, що полковник Захаревич очолив 110 бригаду у лютому 2025 року. До цього був заступником командира 33 окремої механізованої бригади, а також проходив службу у 30 ОМБр та Першій окремій танковій бригаді.

Сергія Захаревича було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у березні 2015 року та орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня у липні 2022 року.

Уранці 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Камʼянському району Дніпропетровської області. Саме там і розташоване Гуляйполе.