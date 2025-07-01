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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Наслідки ракетного удару РФ по Кам’янському району Дніпропетровщини: є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 липня, о 9.15 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Гуляйполе Кам’янського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Попередньо, було застосовано дві балістичні ракети ймовірно типу "Іскандер-М".

Наслідки ворожої атаки

Як зазначається, внаслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки.
На жаль, є постраждалі і загиблі серед місцевого населення. Деталі уточнюються.

"росія вкотре підтверджує свій статус країни-терориста. Вона вбиває мирних людей", - наголошують у Силах оборони.

наслідки удару по Кам’янському району
наслідки удару по Кам’янському району
наслідки удару по Кам’янському району
наслідки удару по Кам’янському району
наслідки удару по Кам’янському району
наслідки удару по Кам’янському району

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили ракетою по Кам’янському району Дніпропетровщини, є загиблі та поранені, спалахнула пожежа.

Автор: 

обстріл (29596) ракети (4099) Сили оборони півдня (402) Дніпропетровська область (3950) Кам’янський район (10) Гуляйполе (1)


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Іскандер вартує мільон доларів. Руйнування не варто цього мільона. Навіщо це росіянам? Це психологія. Люди бояться, що можуть загинути в будь який момент. Але росіяни міряють по собі. Бо це росіяни всього бояться. А українці стають ще більш злішими
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01.07.2025 13:41 Відповісти
Мабуть, там була цікава для кацапів ціль, а те що поряд будинки, магазини, мирні мешканці - рашистів не хвилює.
Мразота - вона і є мразотою...
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01.07.2025 14:00 Відповісти
Балістичний іскандер дорожче мільйона. Може й дорожче 2 млн. Тут відразу 2 ракети було. Не треба вважати русню зовсім тупими. Щось побачили там, тому і вдарили. Від Гуляй-поля до нуля бувально кілька км. Фактично воно на лінії фронту. Мирним мешканцям було б розумно вибратись звідти, але ж зельц навіть фанерне тимчасове містечко лесь в тилу не зробив для них.
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01.07.2025 14:23 Відповісти
 
 