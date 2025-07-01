Наслідки ракетного удару РФ по Кам’янському району Дніпропетровщини: є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 липня, о 9.15 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Гуляйполе Кам’янського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Попередньо, було застосовано дві балістичні ракети ймовірно типу "Іскандер-М".

Наслідки ворожої атаки

Як зазначається, внаслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки.

На жаль, є постраждалі і загиблі серед місцевого населення. Деталі уточнюються.

"росія вкотре підтверджує свій статус країни-терориста. Вона вбиває мирних людей", - наголошують у Силах оборони.













Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили ракетою по Кам’янському району Дніпропетровщини, є загиблі та поранені, спалахнула пожежа.