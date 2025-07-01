РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11526 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
2 200 5

Последствия ракетного удара РФ по Каменскому району Днепропетровской области: есть жертвы и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 июля, в 9.15 враг нанес ракетный удар по населенному пункту Гуляйполе Каменского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Предварительно, были применены две баллистические ракеты вероятно типа "Искандер-М".

Последствия вражеской атаки

Как отмечается, в результате удара разрушен дом культуры, два магазина и изуродованы частные дома.
К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди местного населения. Детали уточняются.

"Россия в очередной раз подтверждает свой статус страны-террориста. Она убивает мирных людей", - отмечают в Силах обороны.

Последствия удара по Каменскому району
Последствия удара по Каменскому району
Последствия удара по Каменскому району
Последствия удара по Каменскому району
Последствия удара по Каменскому району
Последствия удара по Каменскому району

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой по Каменскому району Днепропетровщины, есть погибшие и раненые, вспыхнул пожар.

Автор: 

обстрел (28274) ракеты (3640) Силы обороны юга (377) Днепропетровская область (4173) Каменский район (7) Гуляйполе (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іскандер вартує мільон доларів. Руйнування не варто цього мільона. Навіщо це росіянам? Це психологія. Люди бояться, що можуть загинути в будь який момент. Але росіяни міряють по собі. Бо це росіяни всього бояться. А українці стають ще більш злішими
показать весь комментарий
01.07.2025 13:41 Ответить
Мабуть, там була цікава для кацапів ціль, а те що поряд будинки, магазини, мирні мешканці - рашистів не хвилює.
Мразота - вона і є мразотою...
показать весь комментарий
01.07.2025 14:00 Ответить
Балістичний іскандер дорожче мільйона. Може й дорожче 2 млн. Тут відразу 2 ракети було. Не треба вважати русню зовсім тупими. Щось побачили там, тому і вдарили. Від Гуляй-поля до нуля бувально кілька км. Фактично воно на лінії фронту. Мирним мешканцям було б розумно вибратись звідти, але ж зельц навіть фанерне тимчасове містечко лесь в тилу не зробив для них.
показать весь комментарий
01.07.2025 14:23 Ответить
це не те Гуляй Поле й не той Кам'янський район... це просто звірство й більш нічого, захотіли, вдарили, захотіли вбили та зруйнували...
показать весь комментарий
01.07.2025 14:28 Ответить
Свідомі злочини орди проти мирного населення ,коли ти **** путін нарешті здохнеш, разом з огидним "русским миром" ?
показать весь комментарий
01.07.2025 14:35 Ответить
 
 