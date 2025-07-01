Последствия ракетного удара РФ по Каменскому району Днепропетровской области: есть жертвы и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 июля, в 9.15 враг нанес ракетный удар по населенному пункту Гуляйполе Каменского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Предварительно, были применены две баллистические ракеты вероятно типа "Искандер-М".

Последствия вражеской атаки

Как отмечается, в результате удара разрушен дом культуры, два магазина и изуродованы частные дома.

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди местного населения. Детали уточняются.

"Россия в очередной раз подтверждает свой статус страны-террориста. Она убивает мирных людей", - отмечают в Силах обороны.













Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой по Каменскому району Днепропетровщины, есть погибшие и раненые, вспыхнул пожар.