Рашисты ударили ракетой по Каменскому району Днепропетровской области: вспыхнул пожар
Утром 1 июля 2025 года войска РФ нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг ударил ракетой по Каменскому району. Возник пожар. Последствия уточняем. Оставайтесь в безопасном месте. Продолжается тревога", - информирует он.
Больше информации о вражеском ударе на эту минуту не известно.
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