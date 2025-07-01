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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты ударили ракетой по Каменскому району Днепропетровской области: вспыхнул пожар

ракета на Каменское

Утром 1 июля 2025 года войска РФ нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг ударил ракетой по Каменскому району. Возник пожар. Последствия уточняем. Оставайтесь в безопасном месте. Продолжается тревога", - информирует он.

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Больше информации о вражеском ударе на эту минуту не известно.

Автор: 

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