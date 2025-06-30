Россияне атаковали Кривой Рог и три района Днепропетровщины: повреждены дома, административное здание, учебное заведение и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 30 июня российские войска обстреливали Кривой Рог, а также Каменский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Кривом Роге пожары, возникшие вследствие атаки БпЛА, потушили. Частично разрушено админздание. Изуродованы учебное заведение, 2 частных дома, 5 авто.

Последствия есть и в Криничанской громаде Каменского района. Избиты 2 частных дома, авто. Зацепило линию электропередач.

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Кроме того, в течение дня агрессор атаковал Никопольщину беспилотниками и артиллерией. Попал по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадах. Повреждены инфраструктура, многоэтажка, 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 3 гаража. А еще - линии электропередач.

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По Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, российская армия ударила КАБами. Последствия уточняются.